Собаки умеют считать — и злятся, когда числа не сходятся

Учёные из США: интеллект собак сопоставим с уровнем двухлетнего ребёнка

Оказывается, ваша собака вполне может понимать числа — и даже сравнивать их количество. Американские учёные доказали: умственные способности питомцев в сфере счёта сравнимы с уровнем двухлетнего ребёнка.

Так что если ваш пёс косится на миску с кормом и явно недоволен — возможно, дело не только в аппетите, но и в арифметике.

Как проходил эксперимент

Исследование провели нейробиологи из Эморийского университета в США. Изначально они предположили, что у собак за восприятие чисел отвечают те же зоны мозга, что и у человека.

Чтобы проверить эту гипотезу, учёные провели простой, но показательный эксперимент.

Собакам показывали одно лакомство, которое ставили за экран. Затем добавляли второе и вновь прятали оба блюда. Когда экран убирали, собаки не проявляли особой реакции — они ожидали увидеть именно два блюда.

Но стоило изменить число угощений — убрать одно или, наоборот, добавить лишнее — как псы начинали удивляться и пристально изучать ситуацию. Та же реакция наблюдается у детей в возрасте около двух лет.

Ум как у малыша

Исследователи утверждают: в плане понимания чисел, послушания и мотивации собачий интеллект действительно близок к интеллекту маленького ребёнка.

Некоторые породы даже продемонстрировали выдающиеся способности.

"Лучшие результаты показали лабрадоры и спаниели", — отметили авторы исследования.

Почему это важно

Теперь становится понятно, почему некоторые собаки резко реагируют на "несправедливое" количество корма. Они могут не только чувствовать, но и… считать.

И, возможно, вам стоит подумать дважды, прежде чем насыпать корм "на глаз" — ваш пёс может посчитать это за личное оскорбление.

Уточнения

Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

