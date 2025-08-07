Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале
Европейские отели выступили против Booking.com: иск на миллиарды
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа

Собаки умеют считать — и злятся, когда числа не сходятся

Учёные из США: интеллект собак сопоставим с уровнем двухлетнего ребёнка
1:56
Зоосфера

Оказывается, ваша собака вполне может понимать числа — и даже сравнивать их количество. Американские учёные доказали: умственные способности питомцев в сфере счёта сравнимы с уровнем двухлетнего ребёнка.

Кошка и собака едят из разных мисок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака едят из разных мисок

Так что если ваш пёс косится на миску с кормом и явно недоволен — возможно, дело не только в аппетите, но и в арифметике.

Как проходил эксперимент

Исследование провели нейробиологи из Эморийского университета в США. Изначально они предположили, что у собак за восприятие чисел отвечают те же зоны мозга, что и у человека.

Чтобы проверить эту гипотезу, учёные провели простой, но показательный эксперимент.

Собакам показывали одно лакомство, которое ставили за экран. Затем добавляли второе и вновь прятали оба блюда. Когда экран убирали, собаки не проявляли особой реакции — они ожидали увидеть именно два блюда.

Но стоило изменить число угощений — убрать одно или, наоборот, добавить лишнее — как псы начинали удивляться и пристально изучать ситуацию. Та же реакция наблюдается у детей в возрасте около двух лет.

Ум как у малыша

Исследователи утверждают: в плане понимания чисел, послушания и мотивации собачий интеллект действительно близок к интеллекту маленького ребёнка.

Некоторые породы даже продемонстрировали выдающиеся способности.

"Лучшие результаты показали лабрадоры и спаниели", — отметили авторы исследования.

Почему это важно

Теперь становится понятно, почему некоторые собаки резко реагируют на "несправедливое" количество корма. Они могут не только чувствовать, но и… считать.

И, возможно, вам стоит подумать дважды, прежде чем насыпать корм "на глаз" — ваш пёс может посчитать это за личное оскорбление.

Уточнения

Нейробиология - наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Последние материалы
Творожный сыр делают из замороженного кефира без лишних добавок
Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
В мире насчитывается более миллиарда человек с ожирением — исследование
IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
Смешайте мёд с лимонным соком, чтобы приготовить увлажняющий скраб для кожи, — совет косметологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.