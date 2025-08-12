Спокойный пёс, крепкое сердце, послушание без крика — всё это начинается с этих действий

Собакам нужно 60–120 минут выгула в день — это влияет на психику и здоровье

Прогулка для собаки — это не просто способ справить нужду. Это время физической активности, возможность изучить окружающий мир, пообщаться с другими животными и укрепить доверие к человеку. Регулярный выгул помогает питомцу быть здоровым, спокойным и социализированным. Рассказываем, как правильно выгуливать собаку и на что обращать внимание.

Зачем собаке прогулки

Независимо от породы, собака — социальное животное. Ей нужно общение не только с человеком, но и с другими собаками. Прогулки способствуют:

социализации и развитию коммуникации;

снижению тревожности и раздражительности;

физическому и психоэмоциональному здоровью.

На улице активизируется работа мышц, суставов, сердца. А новые запахи и впечатления стимулируют умственную активность и снижают уровень стресса.

Сколько времени гулять с собакой

Общее время: 60-120 минут в день

Оптимальное количество выгулов: 2-3 раза в день

Но многое зависит от возраста, размера и индивидуальных особенностей питомца.

Для взрослых собак:

Можно ограничиться двумя прогулками — утром и вечером. Главное — обеспечить не просто прогулку "на поводке", а полноценную физическую нагрузку: бег, игра, тренировка.

Для пожилых собак (от 7-8 лет):

Активность снижается, и длительные прогулки могут утомлять. Но прогулки по-прежнему важны — просто менее интенсивные.

Для щенков:

Щенки нуждаются в 4-6 коротких прогулках по 15-20 минут. Это помогает быстрее приучиться к туалету и безопасно исследовать мир.

Со временем количество прогулок можно сократить, а их продолжительность — увеличить.

Прогулки в зависимости от размера собаки

Мелкие породы (чихуахуа, йоркширский терьер и др.):

1-1,5 часа в день. Активность можно частично компенсировать играми дома, но полноценный выгул обязателен.

Средние породы (бордер-колли, лабрадор, хаски и др.):

2-4 часа в день. Этим собакам нужны не только прогулки, но и бег, дрессировка, спортивные занятия.

Крупные породы (дог, мастиф и др.):

Минимум 2 часа в день. Желательно, чтобы перерыв между прогулками не превышал 12 часов.

Летом берите с собой воду, особенно для активных пород. Во время тренировок пригодятся лакомства для поощрения.

Польза для тела и психики

Физическая активность:

Помогает поддерживать вес, укрепляет мускулатуру и сердечно-сосудистую систему. Без движения возможны проблемы с опорно-двигательным аппаратом и избыточным весом.

Эмоциональная разгрузка:

После насыщенной прогулки собака спокойнее, реже разрушает вещи в доме и меньше тревожится.

Социализация:

Общение с другими собаками на прогулке помогает избежать агрессии, страхов, застенчивости. Это снижает риск появления поведенческих нарушений.

Что учитывать на прогулке

выбирайте места, где собаке безопасно и интересно;

сочетайте спокойные прогулки с активными играми;

поощряйте хорошее поведение лакомствами и похвалой;

контролируйте состояние здоровья питомца (темп, дыхание, поведение);

не заставляйте пожилых или малоподвижных собак чрезмерно напрягаться;

не заменяйте прогулку играми в квартире — они не дают нужного уровня стимуляции.

Уточнения

