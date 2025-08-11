Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:10
Зоосфера

Мопсы — это собаки с характером, внешностью и историей. Они станут отличными компаньонами для начинающего владельца: ласковые, не требуют сложного ухода и обожают проводить время рядом с человеком. Несмотря на свою покладистость, мопсы умеют настоять на своём — и именно это делает их такими обаятельными.

Белая персидская кошка и мопс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая персидская кошка и мопс

Краткий портрет породы

Мопс — коренастая небольшая собака с гладкой короткой шерстью и узнаваемой морщинистой мордочкой. Он обладает миролюбивым нравом, не требует много физической активности и редко лает. Отличается высоким уровнем привязанности к человеку.

Характерные особенности:

  • ласковый и общительный;

  • подходит для семьи с детьми;

  • комфортно чувствует себя в квартире;

  • может быть упрямым;

  • склонен к перееданию и набору веса;

  • нуждается в уходе за складками кожи и контроле дыхания.

Основные характеристики

  • Страна происхождения: Китай

  • Рост: 25,4-35,5 см

  • Вес: 6,3-8,1 кг

  • Продолжительность жизни: 13-15 лет

  • Шерсть: короткая, гладкая, плотно прилегающая

  • Окрас: абрикосовый, бежевый, серебристый, чёрный

Светлые окрасы сопровождаются характерной чёрной маской и тёмной линией от затылка до хвоста. На лбу и щеках могут быть тёмные отметины.

История породы

Мопсы — одна из самых древних пород, история которой уходит в IV век до н. э. Считается, что они появились в Китае и, возможно, были родственниками пекинесов или мастифов. Собаки с выраженными морщинами считались в Китае символом удачи, и их содержали при дворах императоров.

В Европу мопсы попали благодаря голландским морякам в XVI веке. Они быстро стали любимцами знати: во дворцах Голландии, Англии, Франции. Королева Виктория, например, держала нескольких мопсов, а у принцессы Жозефины, будущей супруги Наполеона, был любимец по имени Фортуна.

Порода получила официальный статус в 1800-х годах и до сих пор остаётся одной из самых популярных в мире.

Внешность мопса

Морда мопса напоминает кулак — отсюда, по одной из версий, и произошло название породы (от лат. pugnus - "кулак"). Это собака с выразительными глазами, бархатными ушами и завитым хвостом.

Стандарты внешности:

  • Тело: компактное, крепкое, с прямой спиной и широкой грудью;

  • Голова: круглая, крупная, пропорциональная телу;

  • Морда: короткая, квадратная, с умеренными морщинами;

  • Глаза: крупные, блестящие, не выпуклые;

  • Уши: предпочтительно "пуговка" — закрывающие слуховой канал;

  • Хвост: высоко посажен, желательно с двойным завитком.

Характер и поведение

Мопсы — нежные, ласковые и спокойные собаки. Они любят внимание и привязываются ко всем членам семьи. Хорошо ладят с детьми и другими животными, могут стать прекрасным компаньоном для пожилого человека.

Особенности характера:

  • редко лают;

  • не склонны к разрушительному поведению;

  • плохо переносят одиночество;

  • любят поспать после активной прогулки.

Охранных инстинктов у мопса нет — это собака-компаньон, а не охранник.

Обучение и социализация

Мопсы обучаемы, но могут отвлекаться. Лучше всего работают в системе положительного подкрепления: лакомства, ласка, похвала.

Советы по воспитанию:

  • используйте короткие тренировки (до 10 минут);

  • после карантина знакомьте щенка с людьми, собаками, шумными местами;

  • обучайте базовым командам с раннего возраста;

  • поддерживайте выученные команды, чтобы они закрепились.

Особое внимание уделите приучению к туалету — у щенков маленький мочевой пузырь.

Уход за мопсом

Несмотря на короткую шерсть, мопсы активно линяют. Уход за шерстью и кожей должен быть регулярным:

  • расчёсывание: 1-2 раза в неделю;

  • купание: 1 раз в месяц или реже;

  • чистка складок: ежедневно влажной салфеткой;

  • когти: подстригайте ежемесячно;

  • зубы: чистите щёткой и специальным средством.

Важно следить за весом: склонность к перееданию и малоподвижный образ жизни требуют контроля рациона.

Мопсы чувствительны к жаре и холоду, поэтому летом избегайте перегрева, а зимой выгуливайте в одежде. В день достаточно 1 часа умеренных прогулок.

Здоровье породы

У мопсов хорошая продолжительность жизни, но есть склонность к ряду заболеваний:

  • проблемы с дыханием (из-за строения морды);

  • заболевания глаз (выпадение глазного яблока, язвы роговицы);

  • аллергии;

  • кожные инфекции;

  • дисплазия тазобедренного сустава.

Профилактика — регулярные осмотры, прививки и контроль веса.

Как выбрать щенка

Покупать мопса лучше у проверенного заводчика. Обратите внимание на:

  • поведение щенка в группе — чрезмерная активность или апатия могут быть сигналами;

  • здоровье — чистые глаза, нос, уши, блестящая шерсть;

  • родителей — они дадут понимание, каким вырастет щенок.

Забирать малыша стоит не ранее 2-2,5 месяцев.

Популярные клички

Для мальчиков: Бруно, Бадди, Жорик, Вебстер, Лексус
Для девочек: Дейзи, Герда, Жужа, Ириска, Люся

Интересные факты о мопсах

  1. Многие считают, что китайские "собаки Фу" изображают именно мопсов.

  2. Гойя писал этих собак на своих полотнах.

  3. Во Франции порода называется "карлин", в Италии — "каганлино".

  4. Мопс по кличке Фортуна был любимцем Жозефины до её брака с Наполеоном.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
