Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры

Мопсы — это собаки с характером, внешностью и историей. Они станут отличными компаньонами для начинающего владельца: ласковые, не требуют сложного ухода и обожают проводить время рядом с человеком. Несмотря на свою покладистость, мопсы умеют настоять на своём — и именно это делает их такими обаятельными.
Мопс — коренастая небольшая собака с гладкой короткой шерстью и узнаваемой морщинистой мордочкой. Он обладает миролюбивым нравом, не требует много физической активности и редко лает. Отличается высоким уровнем привязанности к человеку.
Характерные особенности:
ласковый и общительный;
подходит для семьи с детьми;
комфортно чувствует себя в квартире;
может быть упрямым;
склонен к перееданию и набору веса;
нуждается в уходе за складками кожи и контроле дыхания.
Страна происхождения: Китай
Рост: 25,4-35,5 см
Вес: 6,3-8,1 кг
Продолжительность жизни: 13-15 лет
Шерсть: короткая, гладкая, плотно прилегающая
Окрас: абрикосовый, бежевый, серебристый, чёрный
Светлые окрасы сопровождаются характерной чёрной маской и тёмной линией от затылка до хвоста. На лбу и щеках могут быть тёмные отметины.
Мопсы — одна из самых древних пород, история которой уходит в IV век до н. э. Считается, что они появились в Китае и, возможно, были родственниками пекинесов или мастифов. Собаки с выраженными морщинами считались в Китае символом удачи, и их содержали при дворах императоров.
В Европу мопсы попали благодаря голландским морякам в XVI веке. Они быстро стали любимцами знати: во дворцах Голландии, Англии, Франции. Королева Виктория, например, держала нескольких мопсов, а у принцессы Жозефины, будущей супруги Наполеона, был любимец по имени Фортуна.
Порода получила официальный статус в 1800-х годах и до сих пор остаётся одной из самых популярных в мире.
Морда мопса напоминает кулак — отсюда, по одной из версий, и произошло название породы (от лат. pugnus - "кулак"). Это собака с выразительными глазами, бархатными ушами и завитым хвостом.
Стандарты внешности:
Тело: компактное, крепкое, с прямой спиной и широкой грудью;
Голова: круглая, крупная, пропорциональная телу;
Морда: короткая, квадратная, с умеренными морщинами;
Глаза: крупные, блестящие, не выпуклые;
Уши: предпочтительно "пуговка" — закрывающие слуховой канал;
Хвост: высоко посажен, желательно с двойным завитком.
Мопсы — нежные, ласковые и спокойные собаки. Они любят внимание и привязываются ко всем членам семьи. Хорошо ладят с детьми и другими животными, могут стать прекрасным компаньоном для пожилого человека.
Особенности характера:
редко лают;
не склонны к разрушительному поведению;
плохо переносят одиночество;
любят поспать после активной прогулки.
Охранных инстинктов у мопса нет — это собака-компаньон, а не охранник.
Мопсы обучаемы, но могут отвлекаться. Лучше всего работают в системе положительного подкрепления: лакомства, ласка, похвала.
Советы по воспитанию:
используйте короткие тренировки (до 10 минут);
после карантина знакомьте щенка с людьми, собаками, шумными местами;
обучайте базовым командам с раннего возраста;
поддерживайте выученные команды, чтобы они закрепились.
Особое внимание уделите приучению к туалету — у щенков маленький мочевой пузырь.
Несмотря на короткую шерсть, мопсы активно линяют. Уход за шерстью и кожей должен быть регулярным:
расчёсывание: 1-2 раза в неделю;
купание: 1 раз в месяц или реже;
чистка складок: ежедневно влажной салфеткой;
когти: подстригайте ежемесячно;
зубы: чистите щёткой и специальным средством.
Важно следить за весом: склонность к перееданию и малоподвижный образ жизни требуют контроля рациона.
Мопсы чувствительны к жаре и холоду, поэтому летом избегайте перегрева, а зимой выгуливайте в одежде. В день достаточно 1 часа умеренных прогулок.
У мопсов хорошая продолжительность жизни, но есть склонность к ряду заболеваний:
проблемы с дыханием (из-за строения морды);
заболевания глаз (выпадение глазного яблока, язвы роговицы);
аллергии;
кожные инфекции;
дисплазия тазобедренного сустава.
Профилактика — регулярные осмотры, прививки и контроль веса.
Покупать мопса лучше у проверенного заводчика. Обратите внимание на:
поведение щенка в группе — чрезмерная активность или апатия могут быть сигналами;
здоровье — чистые глаза, нос, уши, блестящая шерсть;
родителей — они дадут понимание, каким вырастет щенок.
Забирать малыша стоит не ранее 2-2,5 месяцев.
Для мальчиков: Бруно, Бадди, Жорик, Вебстер, Лексус
Для девочек: Дейзи, Герда, Жужа, Ириска, Люся
Многие считают, что китайские "собаки Фу" изображают именно мопсов.
Гойя писал этих собак на своих полотнах.
Во Франции порода называется "карлин", в Италии — "каганлино".
Мопс по кличке Фортуна был любимцем Жозефины до её брака с Наполеоном.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.