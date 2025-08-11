Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметологи объяснили, почему пропуск умывания опасен
Учёные из Японии заявили: бензиновые авто экологичнее электромобилей
Полина Диброва рассказала бывшему, что испытывает сильные чувства к миллиардеру
Ортодонт Ирина Диденко объяснила, когда вместо брекетов лучше выбрать элайнеры
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Правила чистки линолеума от бытовых и уличных загрязнений — советы специалистов
Археологи РАН: жители Херсонеса чаще умирали в межсезонье из-за простуд
Безопасные способы избавиться от ос на даче в разгар лета
Усадьба "Карабиха" в Ярославской области хранит личные вещи поэта Николая Некрасова — гиды

Драки, шипение и гонки по дому: как не превратить встречу кошки и собаки в кошмар

Кошка и собака могут подружиться — важно начать с обмена запахами
4:58
Зоосфера

Многие считают, что кошки и собаки — извечные враги. Но на практике животные разных видов могут спокойно сосуществовать и даже становиться друзьями. Все зависит от грамотного знакомства, обстановки в доме и поведения владельца. Рассказываем, как правильно подружить кошку и собаку и что учесть при их совместном содержании.

Кошка шипит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка шипит

Почему животным сложно подружиться

Хотя кошки и собаки относятся к разным видам, совместное проживание между ними может быть даже проще, чем у двух кошек или двух собак. Однако поведение каждого питомца определяется не только видом, но и характером, воспитанием, жизненным опытом.

Типичные трудности:

  • территориальность у кошек;

  • охотничьи инстинкты у собак;

  • разная манера общения;

  • страх перед новым.

Важно учитывать, в каком возрасте и порядке питомцы появляются в доме, а также создать условия, где каждый будет чувствовать себя в безопасности.

Какой сценарий знакомства выбрать

Порядок появления питомцев не так важен, как корректное знакомство. Наиболее благоприятным считается знакомство малышей — котёнка и щенка. Они быстро адаптируются, открыты к взаимодействию и воспринимают друг друга как партнёров по играм.

Если у вас:

  • котёнок и взрослая собака - контролируйте поведение собаки, особенно на первом этапе. Используйте поводок, ограничьте общение, если нужно.

  • щенок и взрослая кошка - дайте кошке укрытие, возможность уединиться. Игра и внимание помогут снять стресс.

  • двое взрослых животных - обеспечьте обособленные зоны, введите знакомство постепенно, с обмена запахами.

Пространство и комфорт — основа доверия

Разделение территорий поможет снизить тревожность. У каждого животного должно быть:

  • своё место для сна;

  • своя миска и источник воды;

  • доступ к укрытию (особенно важно для кошек).

Кошке важно иметь вертикальное пространство — полки, гамаки, мебель, на которую собака не доберётся. Это даёт ей ощущение контроля и безопасности.

Этапы знакомства

1. Обмен запахами.
Оставьте плед или игрушку с запахом нового питомца на нейтральной территории. Можно использовать синтетические феромоны — они снижают тревожность и помогают привыкнуть к новому запаху.

2. Первая встреча.
Перед знакомством собаку стоит выгулять, чтобы она была спокойной. Встретить питомцев лучше через барьер или дверь, чтобы они могли видеть и слышать друг друга, но не контактировали напрямую.

3. Совместное время.
Постепенно увеличивайте время, которое животные проводят вместе. Следите за их реакциями, поощряйте спокойное поведение лакомствами.

4. Игры и взаимодействие.
Со временем можно вовлекать обоих питомцев в совместные игры. Используйте безопасные игрушки и следите, чтобы никто не чувствовал себя обделённым.

Организация кормления

Кошки обычно едят порциями в течение дня, собаки — два раза в сутки. Поэтому:

  • кормите их отдельно;

  • ставьте кошачью миску выше, где собака не достанет;

  • не поощряйте "обмен" мисками — это может вызвать конкуренцию.

Если собака попытается съесть корм кошки, убирайте миску после еды или корректируйте поведение с помощью команды.

Игры и внимание

Даже при дружбе между питомцами конкуренция за внимание владельца может сохраняться. Если вы играете с одним — подключите второго. Лакомства, ласка и взаимодействие должны быть равными.

При уходе за одним из животных (например, стрижке когтей) изолируйте второго, чтобы избежать ревности или помех.

Породы, которые лучше уживаются

Некоторые кошки и собаки склонны к более спокойному и дружелюбному поведению.

Кошки, которые хорошо ладят с собаками:

  • сибирская;

  • мейн-кун;

  • бирманская;

  • американская короткошерстная;

  • абиссинская.

Собаки, лояльные к кошкам:

  • лабрадор;

  • золотистый ретривер;

  • мопс;

  • той-спаниель;

  • бишон-фризе.

Важно учитывать не только породу, но и темперамент конкретного животного.

Поддержка специалиста

Если адаптация идёт тяжело, не стесняйтесь обращаться к зоопсихологу. Он поможет:

  • разобраться в поведении;

  • скорректировать ошибки;

  • снизить тревожность;

  • наладить коммуникацию.

Дружба возможна

При внимательном подходе кошка и собака могут не только сосуществовать, но и дружить. Главное — обеспечить уважение к личному пространству каждого, избегать резких конфликтов и поощрять положительное поведение.

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
Последние материалы
Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО
Фитнес-тренер Литовченко предупредил о риске перегрева при тренировках в жару
Военный эксперт рассказал о ключевой проблеме украинской армии
Сексолог Некрасов назвал три основных причины импотенции у мужчин старше 30
Особенности сплит-тренировок для более глубокой проработки групп мышц
Меч из света для защиты баз: как российское военные применяют лазерные установки
ФСБ: СБУ пыталась использовать пять пенсионерок из Подмосковья как смертниц
Кошка и собака могут подружиться — важно начать с обмена запахами
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Гаджеты, дверные ручки, подставки под зубные щётки выступают главными источниками микробов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.