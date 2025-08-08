Анатомия чудовища? Как сова делает невозможное — без боли и травм

Гибкость шеи и особое кровоснабжение позволяют совам поворачивать голову на 270°

Совы и филины давно стали символами тайны и мудрости, а заодно — источником одного упорного мифа. Говорят, что они могут поворачивать голову на 360 градусов. Звучит невероятно… и недостоверно. На самом деле, такие движения невозможны даже для этих ночных хищников. Но их реальная способность ничуть не менее поразительна — и к ней природа подошла с умом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сова

Кто есть кто: сова и филин

Для начала немного систематики. Совы и филины — представители одного отряда хищных птиц. В мире насчитывается около 250 видов, большинство из которых ведёт одиночный ночной образ жизни. Отличить сову от филина можно по наличию "ушек" — пучков перьев на голове, которые есть у филинов и отсутствуют у сов.

Они обитают практически по всей планете, за исключением Антарктиды, Гренландии и некоторых отдалённых островов. Живут в дуплах деревьев, не строят гнёзд, охотятся на мелких млекопитающих, насекомых, рептилий, а некоторые даже ловят рыбу. Их когти остры, клюв изогнут и приспособлен для разрывания добычи.

Но главное преимущество этих птиц — феноменальный слух. Благодаря асимметричному расположению ушей (правое ухо чуть выше левого), они способны с высокой точностью определять направление и расстояние до звука, даже в полной темноте. Ещё один их плюс — бесшумный полёт, обеспеченный особым строением перьев.

Поворот головы: миф и реальность

Многие считают, что сова способна повернуть голову на полный круг. Это неправда: полный оборот невозможен ни у одного живого существа — в том числе у сов. Но что действительно удивительно — это то, что они могут поворачивать голову на 270 градусов. Для сравнения, человек способен повернуть шею максимум на 90-120 градусов в каждую сторону. У сов же амплитуда составляет по 135 градусов вправо и влево от нейтрального положения.

Всё дело в строении шейного отдела. У человека — 7 шейных позвонков. У сов — целых 14. При этом они соединены таким образом, что обеспечивают максимальную подвижность при минимальной нагрузке на кровеносные и нервные структуры.

Как им это удаётся

Секрет стал ясен только в 2013 году. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что у сов есть уникальные анатомические приспособления, позволяющие поворачивать голову без риска перекрытия кровотока.

Вот основные особенности:

Центральное расположение сонных артерий. В отличие от большинства животных, у сов артерии не проходят по бокам шеи, а ближе к центру, где они меньше подвержены сдавливанию.

Расширения у основания черепа. Эти резервуары позволяют временно накапливать кровь и обеспечивать её поступление в мозг даже при экстремальных движениях шеи.

Широкие костные каналы вокруг позвоночных артерий обеспечивают защиту и подвижность.

Сеть мелких сосудов соединяет основные артерии и действует как шунт, не давая кровотоку прерываться.

Таким образом, совы могут свободно двигать шеей, не рискуя своим здоровьем — и даже продолжая получать кислород в мозг при повороте головы.

Почему у них такая подвижная шея

Ответ прост: глаза. Несмотря на внушительный размер, глаза сов абсолютно неподвижны. Они не могут вращать их в орбитах, как мы. Их зрение крайне острое — особенно в темноте — но при этом ограничено по углу обзора.

Совы могут видеть только под углом около 70 градусов, а всё поле зрения составляет 180. Чтобы компенсировать этот недостаток, природа наделила их невероятной гибкостью шеи. Благодаря этому птицы могут следить за происходящим вокруг, не двигая телом — особенно важно для хищника, который должен оставаться незаметным.

"У неподвижных глаз — подвижная шея. Это эволюционное равновесие", — объясняют орнитологи.

Подвижность без последствий

Когда мы резко поворачиваем голову, можем почувствовать головокружение или даже повредить сосуды. У сов таких проблем нет. Их кровеносная система создана так, чтобы выдерживать и компенсировать движения, которые у других животных привели бы к инсульту или потере сознания.

К тому же мышцы шеи сов прекрасно адаптированы к контролю движения. Птица может удерживать голову в неподвижном положении очень долго — а затем повернуть её на невероятный угол в долю секунды.

Почему миф о 360 градусах жив

Скорее всего, из-за зрительного обмана. Птица, сидящая неподвижно, способна в один момент "обернуться" почти назад, а потом — ещё дальше. Кажется, что она делает полный оборот. Особенно, если мы смотрим на это под углом и не видим, в какой точке начинается движение.

Кроме того, мифы о совах, как о мистических существах, только подпитывают легенду. И хотя они не делают полный круг, 270 градусов — всё же достижение, недоступное ни одному млекопитающему.

Уточнения

Совообра́зные — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов. В отряде два современных семейства: совиные, или настоящие совы, а также сипуховые.

