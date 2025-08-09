Собака грызёт себя от боли, а вы не знаете почему: вот что стоит за этим поведением

Собаки могут чесаться по самым разным причинам: от укуса насекомого до серьёзного системного заболевания. Если зуд возникает эпизодически — это нормально. Но когда питомец постоянно чешется, грызёт кожу, теряет шерсть, стоит обратить внимание: это может быть признаком патологии. Рассказываем, почему у собак появляется зуд, какие симптомы сопровождают это состояние и как действовать владельцу.
Зуд — это кожное ощущение, которое вызывает у собаки желание чесаться, лизаться или тереться о предметы. При интенсивных расчесах могут появляться раны, покраснение и даже облысение. Часто животное чешет уши, шею, вылизывает лапы, катается по полу. Такое поведение — сигнал к тому, что пора выяснить причину.
Существует два типа зуда:
локализованный — собака испытывает дискомфорт в конкретной зоне: ушах, морде, лапах, паху;
генерализованный - зуд распространяется по всему телу.
Иногда раздражение вызывают банальные факторы — тесный ошейник, заживающая ранка. Но чаще зуд — симптом проблем, требующих вмешательства специалиста.
Обратитесь к ветеринару, если у собаки:
сильное желание укусить себя в одном и том же месте;
перхоть или ухудшение состояния шерсти;
выпадение шерсти клочьями;
ранки от расчесов;
признаки наличия паразитов.
Не стоит пытаться поставить диагноз самостоятельно — самолечение может усугубить проблему.
Самая частая причина зуда — эктопаразиты. Даже ухоженная собака может заразиться ими во время прогулки.
Основные виды паразитов:
блохи — могут запрыгивать на тело с травы, мебели, других животных;
вши — предпочитают зону ушей, глаз, запутанную шерсть;
клещи — активны при температуре от +10 °C, кусают в шею, пах, межпальцевые области;
ушные клещи — вызывают сильное раздражение в ушах;
власоеды — питаются волосками и чешуйками кожи, их сложно заметить из-за бледного цвета.
Профилактика включает регулярные обработки — капли, спреи, таблетки, ошейники. Человеческие средства использовать нельзя.
Если паразитов не обнаружено, возможно, дело в аллергической реакции. Например, атопия — это реакция на раздражители из воздуха или окружающей среды.
Возможные аллергены:
домашняя пыль;
плесень;
пыльца растений.
Выявить аллерген сложно. Часто требуется наблюдение у ветеринарного дерматолога и исключение раздражителей по возможности.
Также зуд может быть реакцией на корм. Наряду с кожными симптомами может возникать расстройство ЖКТ: колит, понос.
Жара, холод и высокая влажность могут вызывать раздражение кожи. При перегреве собака усиленно вылизывается, при переохлаждении — развивается дерматит.
Некоторые грибки вызывают выраженный зуд:
фавус;
микроспория;
бластомикоз;
споротрихоз.
Признаки грибка:
очаги облысения;
шелушение;
серый оттенок кожи;
зуд, тревожность.
Если не лечить, инфекция распространяется на бока, живот, лапы.
Это воспаление, вызванное дрожжевыми грибками, входящими в нормальную микрофлору кожи. Болезнь развивается при снижении иммунитета или наличии других кожных проблем.
Симптомы:
сальный блеск и жирность кожи;
чёрные корки;
неприятный запах;
потемнение поражённых участков.
Зоны поражения — уши, кожные складки, подмышки, межпальцевое пространство.
Зуд может быть вызван:
стрессом, переездом, изменением режима;
сахарным диабетом;
заболеваниями печени, почек;
гинекологическими патологиями;
бактериальными или вирусными инфекциями.
Молодые и ослабленные животные более восприимчивы из-за незрелого иммунитета.
Первое и главное — визит к ветеринару. Только специалист может выявить причину и назначить правильное лечение. Используют:
препараты от зуда (назначаются индивидуально);
противовоспалительные мази и лосьоны;
системную терапию, если требуется.
Не применяйте лекарства без назначения, особенно "человеческие" или народные средства.
Чтобы снизить риски появления зуда:
регулярно обрабатывайте питомца от паразитов;
обеспечьте спокойную, комфортную среду;
кормите сбалансированно, учитывая потребности хищного организма;
осматривайте шерсть после прогулок;
посещайте ветеринара не реже 1-2 раз в год.
Если собака:
чешется постоянно;
ведёт себя беспокойно;
теряет шерсть и плохо выглядит —
обратитесь за профессиональной помощью. В клинике проведут осмотр, анализы, уточнят питание и условия содержания. Это поможет найти и устранить причину.
Зуд — это симптом, а не самостоятельное заболевание.
Причины могут быть разными: от паразитов до внутренних нарушений.
Основные признаки: расчесы, облысение, тревожность.
Диагноз должен ставить ветеринар на основе обследований.
Профилактика включает: защиту от паразитов, уход, питание, контроль стресса.
Самолечение может навредить — при зуде всегда обращайтесь к специалисту.
