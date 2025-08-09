Собака грызёт себя от боли, а вы не знаете почему: вот что стоит за этим поведением

Стресс, диета и болезни внутренних органов могут вызывать зуд у собак — ветеринары

Собаки могут чесаться по самым разным причинам: от укуса насекомого до серьёзного системного заболевания. Если зуд возникает эпизодически — это нормально. Но когда питомец постоянно чешется, грызёт кожу, теряет шерсть, стоит обратить внимание: это может быть признаком патологии. Рассказываем, почему у собак появляется зуд, какие симптомы сопровождают это состояние и как действовать владельцу.

Что такое зуд и как он проявляется

Зуд — это кожное ощущение, которое вызывает у собаки желание чесаться, лизаться или тереться о предметы. При интенсивных расчесах могут появляться раны, покраснение и даже облысение. Часто животное чешет уши, шею, вылизывает лапы, катается по полу. Такое поведение — сигнал к тому, что пора выяснить причину.

Формы зуда у собак

Существует два типа зуда:

локализованный — собака испытывает дискомфорт в конкретной зоне: ушах, морде, лапах, паху;

генерализованный - зуд распространяется по всему телу.

Иногда раздражение вызывают банальные факторы — тесный ошейник, заживающая ранка. Но чаще зуд — симптом проблем, требующих вмешательства специалиста.

Когда стоит насторожиться

Обратитесь к ветеринару, если у собаки:

сильное желание укусить себя в одном и том же месте;

перхоть или ухудшение состояния шерсти;

выпадение шерсти клочьями;

ранки от расчесов;

признаки наличия паразитов.

Не стоит пытаться поставить диагноз самостоятельно — самолечение может усугубить проблему.

Паразиты как причина зуда

Самая частая причина зуда — эктопаразиты. Даже ухоженная собака может заразиться ими во время прогулки.

Основные виды паразитов:

блохи — могут запрыгивать на тело с травы, мебели, других животных;

вши — предпочитают зону ушей, глаз, запутанную шерсть;

клещи — активны при температуре от +10 °C, кусают в шею, пах, межпальцевые области;

ушные клещи — вызывают сильное раздражение в ушах;

власоеды — питаются волосками и чешуйками кожи, их сложно заметить из-за бледного цвета.

Профилактика включает регулярные обработки — капли, спреи, таблетки, ошейники. Человеческие средства использовать нельзя.

Аллергии и чувствительность

Если паразитов не обнаружено, возможно, дело в аллергической реакции. Например, атопия — это реакция на раздражители из воздуха или окружающей среды.

Возможные аллергены:

домашняя пыль;

плесень;

пыльца растений.

Выявить аллерген сложно. Часто требуется наблюдение у ветеринарного дерматолога и исключение раздражителей по возможности.

Также зуд может быть реакцией на корм. Наряду с кожными симптомами может возникать расстройство ЖКТ: колит, понос.

Влияние погоды и среды

Жара, холод и высокая влажность могут вызывать раздражение кожи. При перегреве собака усиленно вылизывается, при переохлаждении — развивается дерматит.

Грибковые инфекции

Некоторые грибки вызывают выраженный зуд:

фавус ;

микроспория ;

бластомикоз ;

споротрихоз.

Признаки грибка:

очаги облысения;

шелушение;

серый оттенок кожи;

зуд, тревожность.

Если не лечить, инфекция распространяется на бока, живот, лапы.

Малассезиозный дерматит

Это воспаление, вызванное дрожжевыми грибками, входящими в нормальную микрофлору кожи. Болезнь развивается при снижении иммунитета или наличии других кожных проблем.

Симптомы:

сальный блеск и жирность кожи;

чёрные корки;

неприятный запах;

потемнение поражённых участков.

Зоны поражения — уши, кожные складки, подмышки, межпальцевое пространство.

Психологические и внутренние причины

Зуд может быть вызван:

стрессом, переездом, изменением режима;

сахарным диабетом;

заболеваниями печени, почек;

гинекологическими патологиями;

бактериальными или вирусными инфекциями.

Молодые и ослабленные животные более восприимчивы из-за незрелого иммунитета.

Как помочь собаке

Первое и главное — визит к ветеринару. Только специалист может выявить причину и назначить правильное лечение. Используют:

препараты от зуда (назначаются индивидуально);

противовоспалительные мази и лосьоны;

системную терапию, если требуется.

Не применяйте лекарства без назначения, особенно "человеческие" или народные средства.

Профилактика зуда

Чтобы снизить риски появления зуда:

регулярно обрабатывайте питомца от паразитов;

обеспечьте спокойную, комфортную среду;

кормите сбалансированно, учитывая потребности хищного организма;

осматривайте шерсть после прогулок;

посещайте ветеринара не реже 1-2 раз в год.

Когда обращаться к ветеринару

Если собака:

чешется постоянно;

ведёт себя беспокойно;

теряет шерсть и плохо выглядит —

обратитесь за профессиональной помощью. В клинике проведут осмотр, анализы, уточнят питание и условия содержания. Это поможет найти и устранить причину.

Краткие выводы

Зуд — это симптом, а не самостоятельное заболевание. Причины могут быть разными: от паразитов до внутренних нарушений. Основные признаки: расчесы, облысение, тревожность. Диагноз должен ставить ветеринар на основе обследований. Профилактика включает: защиту от паразитов, уход, питание, контроль стресса. Самолечение может навредить — при зуде всегда обращайтесь к специалисту.

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

