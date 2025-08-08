Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу

Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения

Грациозные, почти сказочные олени и косули — символы дикой природы, уединения и тишины. Но в последние годы они всё чаще появляются в социальных сетях в неожиданном образе — пьяными и дезориентированными. Эти видеозаписи набирают миллионы просмотров, вызывают смех и удивление. Однако за кажущейся комичностью скрываются вполне реальные риски — как для самих животных, так и для людей.

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось переходит автотрассу в Аляске

Когда дикие животные теряют равновесие

В интернете можно найти множество роликов, где олени и косули шатаются, падают, теряют координацию и сталкиваются с препятствиями. Их поведение напоминает действия нетрезвого человека: они с трудом стоят на ногах, двигаются зигзагами, а порой и вовсе ведут себя непредсказуемо. На некоторых записях — животные, бросающиеся на проезжую часть, врезающиеся в заборы, витрины или даже падающие в бассейны.

Что выглядит как забавный казус, на деле часто заканчивается травмами, авариями и гибелью животных. Эти случаи всё чаще обсуждаются не как курьёз, а как экологическая проблема, требующая внимания и решений.

В чём причина опьянения

Причина пьяного поведения — в рационе. Осенью и в начале зимы дикие животные активно ищут пищу, заготавливая запасы на холодное время года. При этом они с удовольствием поедают упавшие на землю фрукты — яблоки, груши, ягоды. Эти плоды, находясь в состоянии естественного брожения, выделяют алкоголь. Животные не чувствуют отвращения к сладкому запаху, наоборот — он их привлекает. В результате олени и косули поглощают большое количество ферментированных фруктов и получают этанол, который быстро проникает в их кровеносную систему.

В отличие от людей, у диких животных нет "культурного барьера" к употреблению алкоголя — они не знают, к каким последствиям это приведёт. Однако, к счастью, животные не становятся алкоголиками: как только ферментированных фруктов нет в доступе, случаи пьяного поведения исчезают сами собой.

Где это происходит чаще всего

Хотя это явление встречается в разных уголках мира, наибольшее число случаев зафиксировано в странах Северного полушария:

Швеция: осенью лоси, близкие родственники оленей, часто попадают в объективы камер, шатаясь возле жилых домов;

США и Канада: белохвостые олени и косули всё чаще заходят в пригороды, где находят заброшенные сады или участки с упавшими яблоками;

Франция: в 2023 году в Ло-и-Гаронне оленёнок в состоянии алкогольного опьянения забрел на территорию начальной школы.

Проблемы и риски

Пьяные животные — это не только весёлые сюжеты для соцсетей, но и источник реальных угроз. В числе основных последствий:

Дорожные происшествия. Дезориентированные животные часто выбегают на дорогу, не реагируют на приближающийся транспорт. Это увеличивает риск аварий, в том числе с тяжёлыми последствиями для людей.

Материальный ущерб. Животные в поисках пищи или в состоянии паники могут повредить частную собственность — заборы, теплицы, витрины магазинов.

Опасность для самих оленей. Потеряв способность ориентироваться, они становятся лёгкой добычей хищников, тонут в водоёмах, получают травмы и гибнут.

Можно ли предотвратить

Да, и это уже доказывают на практике. В 2019 году власти Стокгольма запустили кампанию по сбору упавших фруктов в садах и парках. Результат: количество инцидентов с пьяными лосями сократилось на 30 % всего за год. Подобные инициативы стали внедряться в других муниципалитетах Европы и Северной Америки.

Ключевые меры профилактики:

Регулярный сбор упавших фруктов в садах, особенно в конце лета и осенью;

Информационные кампании для населения: плакаты, брошюры и сообщения в СМИ с предупреждением о рисках;

Сотрудничество с местными властями и природоохранными организациями — например, установка заборов на участках, где регулярно появляются животные.

"Когда садоводы начинают собирать упавшие плоды, случаи с шаткими оленями просто исчезают", — сообщают шведские коммунальные службы.

Это простой и эффективный способ сделать жизнь безопаснее — и для людей, и для животных.

Хотя видео с пьяными оленями и косулями могут казаться забавными, они поднимают серьёзный вопрос: как мы уживаемся с дикой природой в условиях, где границы стираются всё чаще? Это неотъемлемая часть более широкой проблемы сосуществования человека и дикой природы, которая требует внимания, понимания и участия на всех уровнях — от муниципальных служб до самих горожан.

