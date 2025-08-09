Пушистая загадка: почему эту собаку путают с игрушкой, но хотят завести все

Мальтипу безопасна для аллергиков и дружелюбна к детям — мнение заводчиков

Мальтипу — это миниатюрные, ласковые и удивительно харизматичные собаки, которые стали любимцами по всему миру. Их отличает не только трогательная внешность, но и открытый, контактный характер. Порода появилась сравнительно недавно, но уже завоевала внимание заводчиков, семей с детьми и просто любителей "компактных" питомцев. Рассказываем, откуда они взялись, какими особенностями обладают и как правильно выбрать щенка мальтипу.

Происхождение и особенности породы

Мальтипу — результат скрещивания пуделя и мальтийской болонки. Это дизайнерская порода, не признанная официально, но уже получившая большое распространение.

Характерные черты мальтипу:

рост от 20 до 35 см;

вес от 2 до 6 кг;

продолжительность жизни — 12-15 лет;

шерсть — гладкая, волнистая или кудрявая, по структуре напоминает человеческий волос.

Породу условно делят на два типа по размеру: мини (до 4 кг) и стандарт (от 4 до 6 кг). Компактность делает мальтипу идеальным компаньоном для проживания в городской квартире.

Плюсы и особенности характера

Преимущества мальтипу:

почти не линяют, подходят аллергикам (при условии предварительной проверки);

легко обучаются;

хорошо ладят с детьми и другими животными;

игривы и активны.

Характер:

Это очень социальные, дружелюбные собаки. Они не любят оставаться одни, обожают внимание и ласку. Мальтипу легко найти общий язык с другими животными, они адаптируются к любому составу семьи и сохраняют щенячий задор на протяжении всей жизни.

Как выглядит мальтипу

У мальтипу тёмные выразительные глаза, короткая мордочка, округлое телосложение. Окрас может быть любым: от белого и кремового до абрикосового, карамельного или чёрного. Часто встречаются смешанные оттенки.

Поколения мальтипу:

F1: 50% мальтезе, 50% пудель;

F2: потомки F1, часто больше напоминают пуделя.

Все мальтипу обладают мягкой шерстью, висячими ушами и хвостом, загнутым вверх.

История появления

Порода возникла в конце XX века в США. Заводчики стремились объединить плюсы пуделя и мальтийской болонки: интеллект, гипоаллергенность, красоту и дружелюбие.

Первоначально мальтипу были доступны лишь обеспеченным людям. Популярность резко возросла после появления их фотографий в СМИ — особенно в социальных сетях знаменитостей.

Несмотря на отсутствие официального признания, мальтипу прочно заняли свою нишу среди декоративных пород.

Обучение и команды

Мальтипу отлично поддаются дрессировке, особенно если начать обучение с раннего возраста. Они любят выполнять команды, особенно если получают за это внимание и вкусняшку.

Советы по обучению:

занятия должны быть короткими и регулярными;

важно завершать каждую тренировку на позитивной ноте;

базовые команды ("Ко мне", "Фу") обязательны для безопасности питомца.

Уход за мальтипу

Хотя мальтипу почти не линяют, шерсть требует ухода:

регулярное расчёсывание (2-3 раза в неделю);

посещение грумера;

гигиена ушей, зубов, когтей — обязательна;

важно следить за глазами и кожей.

Даже несмотря на миниатюрность, собака нуждается в прогулках — хотя бы 20-30 минут в день. В холодную погоду рекомендуется одевать питомца.

Уход должен быть аккуратным: дети и взрослые должны знать, как обращаться с миниатюрной собакой, чтобы не причинить ей вреда.

Возможные проблемы со здоровьем

У мальтипу, как и у других карликовых пород, есть склонность к ряду заболеваний:

вывих коленной чашечки; заболевания дёсен и зубов; эпилепсия; болезнь Легга-Кальве-Пертеса (некроз головки бедра); прогрессирующая атрофия сетчатки.

Регулярные осмотры у ветеринара помогут избежать осложнений и вовремя начать лечение.

Как выбрать щенка

Чтобы найти настоящего мальтипу, нужно обратиться к проверенному заводчику. Обратите внимание на:

внешний вид и поведение щенка (здоровые малыши активны и любопытны);

чистоту ушей, глаз, кожи;

условия содержания;

наличие документов, подтверждающих происхождение.

Цена на щенка не должна быть слишком низкой — это повод насторожиться.

Идеи для кличек

Для девочек: Софи, Молли, Дейзи, Белла, Луна

Для мальчиков: Чарли, Бадди, Макс, Оскар, Тедди

В зависимости от размера: Крошка, Мини, Пушинка

По характеру: Ласка, Спартак

По типу шерсти: Кудряш, Вьюнок

Имя должно подходить собаке по темпераменту, внешности и просто радовать вас.

Интересные факты о мальтипу

У породы несколько синонимов: мальтудель, пу-мальти, мальте-пу.

У мальтипу — однослойная шерсть, почти не вызывающая аллергию.

Благодаря мягкому нраву их нередко используют как собак-терапевтов.

Несмотря на декоративность, это активные, любознательные животные, которым нужен контакт и общение.

Уточнения

