Пушистая загадка: почему эту собаку путают с игрушкой, но хотят завести все

Мальтипу — это миниатюрные, ласковые и удивительно харизматичные собаки, которые стали любимцами по всему миру. Их отличает не только трогательная внешность, но и открытый, контактный характер. Порода появилась сравнительно недавно, но уже завоевала внимание заводчиков, семей с детьми и просто любителей "компактных" питомцев. Рассказываем, откуда они взялись, какими особенностями обладают и как правильно выбрать щенка мальтипу.
Мальтипу — результат скрещивания пуделя и мальтийской болонки. Это дизайнерская порода, не признанная официально, но уже получившая большое распространение.
Характерные черты мальтипу:
рост от 20 до 35 см;
вес от 2 до 6 кг;
продолжительность жизни — 12-15 лет;
шерсть — гладкая, волнистая или кудрявая, по структуре напоминает человеческий волос.
Породу условно делят на два типа по размеру: мини (до 4 кг) и стандарт (от 4 до 6 кг). Компактность делает мальтипу идеальным компаньоном для проживания в городской квартире.
Преимущества мальтипу:
почти не линяют, подходят аллергикам (при условии предварительной проверки);
легко обучаются;
хорошо ладят с детьми и другими животными;
игривы и активны.
Характер:
Это очень социальные, дружелюбные собаки. Они не любят оставаться одни, обожают внимание и ласку. Мальтипу легко найти общий язык с другими животными, они адаптируются к любому составу семьи и сохраняют щенячий задор на протяжении всей жизни.
У мальтипу тёмные выразительные глаза, короткая мордочка, округлое телосложение. Окрас может быть любым: от белого и кремового до абрикосового, карамельного или чёрного. Часто встречаются смешанные оттенки.
Поколения мальтипу:
F1: 50% мальтезе, 50% пудель;
F2: потомки F1, часто больше напоминают пуделя.
Все мальтипу обладают мягкой шерстью, висячими ушами и хвостом, загнутым вверх.
Порода возникла в конце XX века в США. Заводчики стремились объединить плюсы пуделя и мальтийской болонки: интеллект, гипоаллергенность, красоту и дружелюбие.
Первоначально мальтипу были доступны лишь обеспеченным людям. Популярность резко возросла после появления их фотографий в СМИ — особенно в социальных сетях знаменитостей.
Несмотря на отсутствие официального признания, мальтипу прочно заняли свою нишу среди декоративных пород.
Мальтипу отлично поддаются дрессировке, особенно если начать обучение с раннего возраста. Они любят выполнять команды, особенно если получают за это внимание и вкусняшку.
Советы по обучению:
занятия должны быть короткими и регулярными;
важно завершать каждую тренировку на позитивной ноте;
базовые команды ("Ко мне", "Фу") обязательны для безопасности питомца.
Хотя мальтипу почти не линяют, шерсть требует ухода:
регулярное расчёсывание (2-3 раза в неделю);
посещение грумера;
гигиена ушей, зубов, когтей — обязательна;
важно следить за глазами и кожей.
Даже несмотря на миниатюрность, собака нуждается в прогулках — хотя бы 20-30 минут в день. В холодную погоду рекомендуется одевать питомца.
Уход должен быть аккуратным: дети и взрослые должны знать, как обращаться с миниатюрной собакой, чтобы не причинить ей вреда.
У мальтипу, как и у других карликовых пород, есть склонность к ряду заболеваний:
вывих коленной чашечки;
заболевания дёсен и зубов;
эпилепсия;
болезнь Легга-Кальве-Пертеса (некроз головки бедра);
прогрессирующая атрофия сетчатки.
Регулярные осмотры у ветеринара помогут избежать осложнений и вовремя начать лечение.
Чтобы найти настоящего мальтипу, нужно обратиться к проверенному заводчику. Обратите внимание на:
внешний вид и поведение щенка (здоровые малыши активны и любопытны);
чистоту ушей, глаз, кожи;
условия содержания;
наличие документов, подтверждающих происхождение.
Цена на щенка не должна быть слишком низкой — это повод насторожиться.
Для девочек: Софи, Молли, Дейзи, Белла, Луна
Для мальчиков: Чарли, Бадди, Макс, Оскар, Тедди
В зависимости от размера: Крошка, Мини, Пушинка
По характеру: Ласка, Спартак
По типу шерсти: Кудряш, Вьюнок
Имя должно подходить собаке по темпераменту, внешности и просто радовать вас.
У породы несколько синонимов: мальтудель, пу-мальти, мальте-пу.
У мальтипу — однослойная шерсть, почти не вызывающая аллергию.
Благодаря мягкому нраву их нередко используют как собак-терапевтов.
Несмотря на декоративность, это активные, любознательные животные, которым нужен контакт и общение.
