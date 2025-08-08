Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночная маска: как правильно использовать и выбрать
В Турции туристы из России массово отравились в пятизвездочном отеле — Shot
Оформление окна определяет гармонию пространства кухни — дизайнеры
Астрономы нашли воду в атмосфере экзопланеты HR 8799 c на расстоянии 179 св. лет
Кардиолог Карпенко: перегрев в транспорте опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Рекомпозиция тела способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол

Два кота под одной крышей — это не катастрофа, если учесть один поведенческий нюанс

Фольга, сетка и личные ресурсы помогают подружить двух кошек
5:34
Зоосфера

Завести второго кота — шаг ответственный. Домашние кошки, несмотря на проживание бок о бок с людьми, сохраняют черты одиночек. Делить территорию и ресурсы они не любят, а значит, появление нового животного может вызвать напряжённость. Но наладить дружбу между питомцами возможно — если учесть природные особенности кошачьего поведения и организовать знакомство грамотно.

Кошки разных расцветок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки разных расцветок

Почему кошки не дружат

Многие конфликты между кошками возникают не из-за агрессии, а из-за неправильного знакомства. Владельцы часто не учитывают, как важно соблюдать этапность в адаптации и предоставить каждому питомцу ресурсы и личное пространство.

Типичные причины проблем между кошками:

  • котёнок не умеет взаимодействовать с другими кошками;

  • мало игрушек, когтеточек, вертикальных площадок;

  • общая посуда, лотки, лежанки;

  • стресс у одного из питомцев;

  • резкое или неправильное знакомство.

Если у кошек нет индивидуальных ресурсов, они начинают за них конкурировать. Это может выражаться в охране лотка, наблюдении за соперником во время еды, подкарауливании у кровати хозяина.

Как кошки показывают недовольство

Открытые конфликты — редкость. Чаще кошки демонстрируют стресс через позы и мимику.

Типичные позы тревоги и напряжения:

Кошка лежит:

  • тело приплюснуто;

  • уши прижаты;

  • зрачки расширены;

  • хвост прижат;

  • лапы поджаты.

Кошка стоит:

  • выгнутая спина;

  • шерсть торчит;

  • уши опущены;

  • приподнятая лапа — готовность к атаке;

  • напряжённый хвост и открытый рот с видимыми зубами.

Кошки также могут прятаться, избегать контакта и демонстрировать повышенную настороженность.

Индивидуальный подход к каждому животному

Нельзя забывать, что поведение кошек сильно зависит от их прошлого опыта и характера. Одни предпочитают вертикальное передвижение, другие — горизонтальное. Одни готовы к контактам, другие нуждаются в длительной адаптации.

Подбирать подход нужно индивидуально, учитывая:

  • возраст и пол кошек;

  • особенности темперамента;

  • прошлый опыт (домашняя или уличная жизнь);

  • уровень социализации.

Кто с кем лучше уживается

Кошка и котёнок - удачное сочетание. Взрослая кошка может проявить материнский инстинкт и стать наставником. Но и в случае отстранённости, при правильной поддержке владельца, отношения можно наладить.

Два котёнка быстро становятся друзьями. Главное — предоставить каждому ресурсы и пространство.

Кот и котёнок - непредсказуемая пара. Взрослый самец может быть терпимым, а может — агрессивным.

Два взрослых кота - самая сложная комбинация. Территориальность и конкуренция — важные факторы, которые могут усилить напряжённость.

Кошка и кот чаще всего легче привыкают друг к другу при достаточном внимании со стороны человека.

Как правильно организовать знакомство

Чтобы минимизировать стресс, новичку нужно создать "карантинную" комнату:

  • отдельная миска, лоток, лежанка;

  • когтеточка, игрушки;

  • коробка-укрытие или домик.

Первые дни кот-хозяин не должен иметь прямого доступа к новому животному. Знакомство начинается с запаха: обмен предметами (например, тканевыми салфетками или носками, которыми погладили животных) помогает начать привыкание.

Следующий этап — визуальный контакт через стекло или сетку. Важно подкреплять спокойное поведение лакомствами и хвалой.

Совместные игры и контакты

Когда кошки спокойно воспринимают запах и визуальный контакт, можно начинать совместные игры на нейтральной территории. Используйте:

  • интерактивные игрушки (удочки, лазерные указки);

  • игровые комплексы;

  • спрятанные лакомства.

Важно: на этапе совместных игр у каждого питомца всё ещё должны быть личные ресурсы — миски, лотки, спальные места.

Как понять, что всё идёт по плану

Хорошие признаки:

  • интерес друг к другу без агрессии;

  • спокойная еда в одной комнате;

  • игривость;

  • отсутствие территориальных конфликтов.

Если один из питомцев нервничает, отвлеките его и завершите сеанс. Постепенность и уважение к границам — залог успешного сближения.

Что делать, если произошёл конфликт

Иногда стычки случаются. Не стоит разнимать дерущихся кошек руками — это опасно. Лучше:

  • аккуратно развести питомцев по разным комнатам;

  • дать им время на успокоение;

  • осмотреть на наличие ран.

Позже продолжайте социализацию с учётом характера каждого животного. При необходимости обратитесь к зоопсихологу.

Подготовка перед появлением нового кота

Заранее проверьте здоровье будущего питомца:

  • вакцинация;

  • отсутствие паразитов;

  • тесты на инфекции.

Подготовьте дом:

  • "карантинная" зона;

  • личные миски, лотки, когтеточки;

  • зоны для укрытия;

  • развитая вертикальная территория (полки, гамаки).

Постепенность — ключ к успеху

Подружить двух кошек — процесс небыстрый. Но если всё сделать правильно, оба питомца будут чувствовать себя в безопасности, а дом станет местом комфорта для всех.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Рекомпозиция тела способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле
Опытные садоводы советуют выращивать томаты под навесом для защиты от плесени
Банки.ру: россияне чаще покупают доллары, а продают евро
Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства
Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.