Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекомпозиция тела поможет способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле
Опытные садоводы советуют выращивать томаты под навесом для защиты от плесени
Банки.ру: россияне чаще покупают доллары, а продают евро
Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства
Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций
Алексей Воробьёв понял, что женщину нужно не только любить, но и слушать
Астрономы зафиксировали утечку водорода из Малого Магелланова Облака

Стол останется чистым, а кошка — довольной: как прекратить цирк во время обеда

Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
3:29
Зоосфера

Многим владельцам кошек знакома ситуация: питомец снова оказался на столе и стащил оттуда еду или уронил что-то важное. Если у котёнка такое поведение может казаться забавным, то взрослый кот с этой привычкой — настоящая проблема. Давайте разберёмся, почему кошки любят запрыгивать на мебель и как их от этого отучить.

Кошки разных цветов
Фото: Generated by AI (DALLE by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки разных цветов

Почему кошкам интересен стол

Для кошки стол — просто поверхность. Она не делит его на "обеденный" или "рабочий". Если ей разрешают сидеть на кухонной тумбе или возле монитора, то запрет на стол будет непонятен.

Кроме того, стол:

  • источает запах еды, что вызывает у кошки интерес;

  • находится на возвышении — идеальное место для наблюдения за людьми, животными или улицей;

  • может быть тёплым или мягким — например, если на нём лежит скатерть;

  • кажется безопасным местом, если кошка избегает пола из-за детей или собак.

Часто питомцы прыгают на стол из любопытства, голода или желания привлечь внимание. Иногда — просто потому что им скучно или нечем заняться.

Почему это поведение нужно корректировать

Запрыгивание на стол — не только неудобство. Это может быть опасно:

  • на кухонной поверхности кошка может обжечься или пораниться;

  • она может случайно съесть что-то вредное;

  • начнёт воспринимать стол как постоянный источник еды.

К тому же, кошка будет продолжать это делать, если однажды уже получила поощрение — даже крошку.

Как отучить кошку лазить по столу

Важно не ругать питомца, а действовать мягко и последовательно. Вот рабочие способы:

  • Отвратительные запахи
    Протрите стол салфетками с эфирными маслами (лаванда, цитрус, розмарин). Кошкам это не нравится.

  • Фольга и скотч
    Застелите стол фольгой — она шумит и скользит. Или наклейте мягкий двусторонний скотч: кошкам не нравится, когда к лапам что-то липнет.

  • Измените маршрут
    Если стол стоит на пути кошки к любимому месту, переставьте его.

  • Игра и отвлечение
    Предложите питомцу игрушки или начните с ним играть, если он прыгает на стол от скуки.

  • Безопасное место
    Купите домик или сделайте доступный подоконник. Это создаст альтернативу столу.

  • Контроль доступа к еде
    Не подкармливайте кошку с рук. Убирайте еду и посуду сразу после еды.

  • Последовательность
    Все члены семьи должны соблюдать одни и те же правила. Иначе воспитание не подействует.

Чего делать нельзя

  • Не кричите и не бейте
    Это вызовет страх, но не исправит поведение. Кот будет просто ждать, когда вы уйдёте.

  • Не пугайте
    Громкие звуки могут вызвать стресс или агрессию. Реакция может быть непредсказуемой.

  • Не разрывайте отношения
    Страх разрушает доверие. А с напуганной кошкой сложно наладить контакт.

Важные нюансы

Если кошка залезла на стол, не устраивайте сцену. Просто мягко уберите её и переключите внимание. Следите за тем, чтобы она была сытой, обеспечена водой и чувствовала себя в безопасности.

Для котят — особенно важно: чем раньше вы начнёте корректировать поведение, тем легче будет добиться результата.

Уточнения

Фольга́ - металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
В Госдуме поддержали идею специальных сим-карт для детей
Китай нарастил экспорт, несмотря на американские пошлины
Военкор Стешин объяснил, зачем иностранные наемники продолжают ехать в зону СВО
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Профессор Богданов рассказал, для кого опасен новый продукт для похудения
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Профессор Богданов назвал два типа самых опасных диет
Работы, которые нужно выполнить в августе для урожая в следующем год
Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.