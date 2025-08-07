Связь без привязанности: что кошки скрывали от нас тысячелетиями

Британские исследователи выяснили: в отличие от собак, домашние кошки вовсе не привязаны к хозяину так сильно, как принято считать. И дело не в их характере, а в эволюционном пути и поведении, заложенном генетически.
Исследование проводилось на базе методики теста привязанности Эйнсворта - её используют для оценки эмоциональной связи между ребёнком и матерью. Учёные решили применить эту схему к кошкам и их владельцам.
В эксперименте участвовали 20 кошек и их хозяева. Поведение животных фиксировали на видео в незнакомой обстановке — как в присутствии человека, так и без него.
"Мы хотели понять, чувствуют ли кошки тревогу в разлуке и безопаснее ли им рядом с владельцем, как это происходит с собаками", — поясняет поведенческий биолог из Лондона Сара Уотсон.
Результат оказался неожиданным: поведение кошек практически не менялось, вне зависимости от присутствия хозяина. Да, животные начинали мяукать чуть громче, но признаков паники, страха или дискомфорта не наблюдалось.
Учёные напомнили, что собаки были одомашнены для конкретных задач - охоты, охраны, помощи человеку. Кошки же пришли в дома людей сами, привлечённые теплом и пищей, но без зависимости от человеческой команды.
"Одомашнивание кошек происходило спонтанно, без направленного отбора. У них никогда не формировалась потребность быть рядом с человеком ради безопасности", — подчёркивает этолог Джон Брейсвелл, профессор Оксфорда.
Поэтому кошки не воспринимают человека как "вожака" или "мать". Они скорее как независимые соседи — рядом, но по своей воле.
Одним из наблюдаемых эффектов стало усиление вокализации (мяуканья) после ухода хозяина. Однако, по словам исследователей, это не признак привязанности, а реакция на смену среды.
"Мяуканье в одиночестве — скорее результат возбуждения или ожидания, чем выражение тревоги. Оно не свидетельствует о глубокой эмоциональной связи", — уточняет Сара Уотсон, поведенческий биолог.
Это не значит, что кошки вас не любят. Просто любят по-своему - без зависимостей, истерик и слёз у двери. Их привязанность — молчаливая, деликатная и ненавязчивая. А самое главное — добровольная.
Привя́занность - это эмоциональная связь, возникающая между ребёнком и взрослым, заботящимся о нём, на основе их постоянного взаимодействия.
