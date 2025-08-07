Не тот, кто кормит: кого собака сделает главным, и почему это всегда неожиданно

В большой семье борьба за внимание питомца начинается с первого дня.
Каждому хочется быть тем самым любимцем — человеком, которому собака доверит ухо, миску и сердце. Но у пса свои критерии выбора, и ласка или угощения не всегда играют решающую роль.
Собаки с рождения живут по законам стаи. Даже в человеческой семье они быстро определяют, кто здесь принимает решения, управляет ситуацией и излучает уверенность.
"Пёс инстинктивно выбирает вожака — того, кто спокоен, надёжен и контролирует обстановку. Это может быть не самый разговорчивый, но самый собранный человек в доме", — подчёркивает зоопсихолог Игорь Киселёв.
Для собаки важно подчиняться сильному, но уравновешенному лидеру. Громкие эмоции, неуверенность или суета — это признаки нестабильности.
Громкие голоса, резкие жесты, беспокойное поведение — всё это делает человека для собаки непредсказуемым. А значит — потенциально опасным.
"Собака не выберет того, кто машет руками, кричит или слишком эмоционален. Ей нужен партнёр, от которого веет спокойствием", — объясняет специалист по поведению собак, кинолог Дарья Романова.
Поэтому чаще всего "избранником" становится человек с ровным голосом, мягкой энергетикой и предсказуемыми действиями.
Нюх у собаки в десятки раз чувствительнее, чем у человека. Алкоголь — особенно в виде паров изо рта и с кожи — для неё крайне неприятен. Запах спиртного вызывает у животного беспокойство и отторжение.
"Даже незначительное количество алкоголя может восприниматься собакой как раздражающий фактор. Часто пьяные люди становятся для неё источником страха", — подчёркивает ветеринарный врач Сергей Логинов.
Если в семье кто-то вообще не употребляет спиртное, именно к нему животное чаще проявляет симпатию.
Собака всегда выбирает того, кто:
не суетится;
не кричит;
не пахнет странно;
уверенно и спокойно ведёт себя в быту;
транслирует лидерство без давления.
"Собака — не игрушка, а социальное животное с тонкой чувствительностью. Она тянется к тому, с кем ей по-настоящему комфортно и безопасно", — заключает зоопсихолог Игорь Киселёв.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.