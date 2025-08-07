Не тот, кто кормит: кого собака сделает главным, и почему это всегда неожиданно

Зоопсихолог Киселёв: собаки выбирают спокойных и уверенных людей

В большой семье борьба за внимание питомца начинается с первого дня.

Каждому хочется быть тем самым любимцем — человеком, которому собака доверит ухо, миску и сердце. Но у пса свои критерии выбора, и ласка или угощения не всегда играют решающую роль.

Фото: команда "Фу!" для собаки

Кто главный — того и слушают

Собаки с рождения живут по законам стаи. Даже в человеческой семье они быстро определяют, кто здесь принимает решения, управляет ситуацией и излучает уверенность.

"Пёс инстинктивно выбирает вожака — того, кто спокоен, надёжен и контролирует обстановку. Это может быть не самый разговорчивый, но самый собранный человек в доме", — подчёркивает зоопсихолог Игорь Киселёв.

Для собаки важно подчиняться сильному, но уравновешенному лидеру. Громкие эмоции, неуверенность или суета — это признаки нестабильности.

Спокойствие — признак надёжности

Громкие голоса, резкие жесты, беспокойное поведение — всё это делает человека для собаки непредсказуемым. А значит — потенциально опасным.

"Собака не выберет того, кто машет руками, кричит или слишком эмоционален. Ей нужен партнёр, от которого веет спокойствием", — объясняет специалист по поведению собак, кинолог Дарья Романова.

Поэтому чаще всего "избранником" становится человек с ровным голосом, мягкой энергетикой и предсказуемыми действиями.

Без запаха алкоголя

Нюх у собаки в десятки раз чувствительнее, чем у человека. Алкоголь — особенно в виде паров изо рта и с кожи — для неё крайне неприятен. Запах спиртного вызывает у животного беспокойство и отторжение.

"Даже незначительное количество алкоголя может восприниматься собакой как раздражающий фактор. Часто пьяные люди становятся для неё источником страха", — подчёркивает ветеринарный врач Сергей Логинов.

Если в семье кто-то вообще не употребляет спиртное, именно к нему животное чаще проявляет симпатию.

Итог: выбор не случаен

Собака всегда выбирает того, кто:

не суетится;

не кричит;

не пахнет странно;

уверенно и спокойно ведёт себя в быту;

транслирует лидерство без давления.

"Собака — не игрушка, а социальное животное с тонкой чувствительностью. Она тянется к тому, с кем ей по-настоящему комфортно и безопасно", — заключает зоопсихолог Игорь Киселёв.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

