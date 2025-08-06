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Цвет кошки может перевернуть судьбу: энергетика, о которой молчат хозяева

Эзотерик: черные коты — к деньгам, рыжие — к браку, белые — к удаче
3:41
Зоосфера

Коты — не просто питомцы. Они чувствуют энергетику дома, способны менять атмосферу и, как утверждают эзотерики, влиять на благополучие своих владельцев. Не зря о них существует так много примет и поверий. Но какую кошку завести, чтобы привлечь в жизнь больше счастья, удачи и материального достатка?

Кошки разных цветов
Фото: Generated by AI (DALLE by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки разных цветов

Черный кот — к деньгам, но не для всех

Черные коты традиционно пугают людей — и совершенно напрасно. Суеверия о "неудаче" давно не работают, уверены эксперты.

"Черные коты считаются символами успеха, финансовой стабильности и карьерного роста. Они усиливают денежный поток и помогают владельцам в делах и бизнесе", — отмечает эзотерик и практик энергетических практик Марина Коваль.

Однако не всем стоит заводить такого питомца. Если человека регулярно преследуют беды и хроническое невезение, черный кот может усилить негатив.

"Черный хвостик усиливает уже существующую энергию. Если она отрицательная, он может притянуть неудачи", — предупреждает эксперт.

Рыжий кот — к любви и браку

Рыжие коты символизируют тепло, страсть и новые отношения. Особенно сильно они влияют на женщин, которые ищут свою вторую половину.

"Если девушка заведёт рыжего кота, она быстро выйдет замуж. Это классическая примета, которая подтверждается веками", — рассказывает Коваль.

Но есть нюанс: рыжие коты не терпят конкуренции. Если в доме уже есть питомцы, лучше не добавлять к ним рыжего единоличника.

"Энергетика рыжего кота работает на усиление внимания к себе. В многопитомническом доме это может вызвать конфликты, и тогда эффект будет обратный — одиночество и ссоры", — уточняет эзотерик.

Белая кошка — магнит для счастливых обстоятельств

Белые кошки, по поверьям, обладают очищающей энергетикой. Они способны вытягивать из дома негатив и притягивать удачу в разных сферах жизни.

"Белая шерсть ассоциируется с чистотой, защитой и обновлением. Такие кошки словно освещают пространство вокруг", — объясняет эзотерик Марина Коваль.

Они особенно хорошо подходят тем, кто переживает трудный период — развод, смену работы, переезд, внутренние кризисы.

Трехцветка — кошка универсальной удачи

Трехцветные кошки (сочетание белого, рыжего и черного) — настоящий талисман дома. Их любят за харизму, игривый характер и мощную энергетическую отдачу.

"Если вы хотите кошку, которая принесёт счастье и станет полноправным хранителем домашнего уюта — заводите трехцветку", — рекомендует эзотерик Марина Коваль.

Причем особенно сильно работают те трехцветки, которых подобрали с улицы. Они воспринимаются как благословение судьбы - за помощь такой кошке Вселенная отвечает добром.

"Такая кошка — благодарная душа. Чем больше вы ей дадите — заботы, тепла, любви — тем больше получите в ответ. Энергия благодарности у них очень сильная", — отмечает эксперт.

Главное — любовь

Цвет шерсти может влиять на энергетику, но важнее всего — любовь и забота. Кошки тонко чувствуют настроение и истинное отношение к себе.

"Какую бы кошку вы ни выбрали, если она любима и ухожена — она станет источником света и радости в доме", — подчеркивает эзотерик Марина Коваль.

Уточнения

Эзотери́зм (от др.-греч. ἐσωτερικός - "внутренний"), эзоте́рика - совокупность знаний и сведений, недоступных непосвящённым, несведущим в мистических учениях людям, а также особых способов восприятия реальности, которые имеют тайное содержание и выражение в "психодуховных практиках".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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