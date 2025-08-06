Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усадка тканей: почему ваши любимые вещи уменьшаются после стирки
Мужской фитнес: замените сложные упражнения этими 4 простыми альтернативами
В Уфе врачи удалили огромную опухоль из сердца 62-летней женщины
Для снятия мышечной боли физиотерапевты рекомендуют холодный душ и движение
МВД предложило штрафовать за выезд на питбайках на дороги общего
Редкие фото Бьянки Цензори до Канье Уэста вызвали ажиотаж
Анализ ДНК показал, что вождь викингов с мечами был женщиной
Ветеринар Шеляков: обезвоживание у кошек связано с расположением и видом миски
Этот цвет плитки больше не в моде: как визуально обновить ванную без капитального ремонта

Замирает, не моргает, будто слышит потустороннее: что видит кошка, когда смотрит в стену

Ветеринар: у кошек старше 10 лет замирания могут быть признаком деменции
2:52
Зоосфера

Кошка внезапно замирает, устремляет взгляд в одну точку стены — и будто перестаёт замечать всё вокруг. Вы зовёте её, хлопаете ладонями, а она словно заворожена. Что это — игра воображения, скрытая угроза или кошачье колдовство?

Кошка слушает стену
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка слушает стену

Рассказываем, почему кошки действительно могут "слышать стены" и когда такое поведение стоит воспринимать серьёзно.

Не смотрит, а слушает

Кошки не просто смотрят в одну точку — они прислушиваются. Их слуховой аппарат гораздо чувствительнее, чем у человека. Животное может уловить мельчайшие звуки — скрипы труб, движение насекомого за стеной, электрические колебания, вибрации.

"Кошка может услышать даже то, что человеку вообще недоступно: шорох проводов, звуки на этаж выше или даже движение воды в трубах", — отмечает ветеринарный невролог Марина Ларионова.

Особенно внимательно кошки реагируют на новые или необычные звуки, которые повторяются. Поэтому они могут "уставиться" в стену даже в полной тишине — для нас.

Когда поведение вызывает тревогу

Иногда пристальный взгляд в одну точку сопровождается замиранием, испуганным выражением морды и даже подрагиванием кожи вдоль спины. В этом случае возможны неврологические причины, в частности — синдром гиперестезии.

"Гиперестезия у кошек проявляется как резкая чувствительность кожи, тревожность, паническое поведение и замирания с расширенными зрачками. Приступы кратковременны, но могут повторяться", — объясняет Ларионова.

Чаще всего такой синдром встречается у кошек среднего и старшего возраста. Он может быть связан с нарушением вегетативной нервной системы или хроническим стрессом.

Старость тоже может быть причиной

Если вашему питомцу больше 10-12 лет, и вы замечаете странности в поведении — это может быть связано с возрастными когнитивными изменениями. Такие проявления могут напоминать "кошачью деменцию": дезориентация, неузнавание людей, бессмысленные движения и замирания.

"Пожилые кошки могут теряться в знакомом пространстве, смотреть в стену, как будто не понимая, где находятся. Это повод для углублённого обследования", — подчёркивает ветеринарный терапевт Марина Ларионова.

Стоит ли беспокоиться

Если подобное поведение случается редко, без дополнительных симптомов (апатии, судорог, агрессии) — волноваться не о чем. Это может быть обычная реакция на звуки, которые вы просто не слышите.

Но если замирания повторяются часто, становятся продолжительными, появляются нервные тики, приступы паники или другие странности — обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Гиперестези́я - это повышенная чувствительность твёрдых тканей зубов. Гиперестезия проявляется в виде болевых ощущений кратковременного характера, возникающих в ответ на действие различных раздражителей (химических, температурных или тактильных).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Последние материалы
Редкие фото Бьянки Цензори до Канье Уэста вызвали ажиотаж
Анализ ДНК показал, что вождь викингов с мечами был женщиной
Ветеринар Шеляков: обезвоживание у кошек связано с расположением и видом миски
Этот цвет плитки больше не в моде: как визуально обновить ванную без капитального ремонта
Не только башни: 7 мест в Болонье, которые лучше любого путеводителя
Валерий Леонтьев примет участие в фестивале Новая волна в Казани
Готовая еда в России станет безопаснее: эксперты оценили новый ГОСТ
Эксперты: пять способов избежать обмана при покупке машины
Рецепт тонких блинчиков с дырочками без соды, дрожжей и разрыхлителя
Сбалансированное меню на день: советы диетологов и пример плана питания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.