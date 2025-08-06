Замирает, не моргает, будто слышит потустороннее: что видит кошка, когда смотрит в стену

Ветеринар: у кошек старше 10 лет замирания могут быть признаком деменции

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка внезапно замирает, устремляет взгляд в одну точку стены — и будто перестаёт замечать всё вокруг. Вы зовёте её, хлопаете ладонями, а она словно заворожена. Что это — игра воображения, скрытая угроза или кошачье колдовство?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка слушает стену

Рассказываем, почему кошки действительно могут "слышать стены" и когда такое поведение стоит воспринимать серьёзно.

Не смотрит, а слушает

Кошки не просто смотрят в одну точку — они прислушиваются. Их слуховой аппарат гораздо чувствительнее, чем у человека. Животное может уловить мельчайшие звуки — скрипы труб, движение насекомого за стеной, электрические колебания, вибрации.

"Кошка может услышать даже то, что человеку вообще недоступно: шорох проводов, звуки на этаж выше или даже движение воды в трубах", — отмечает ветеринарный невролог Марина Ларионова.

Особенно внимательно кошки реагируют на новые или необычные звуки, которые повторяются. Поэтому они могут "уставиться" в стену даже в полной тишине — для нас.

Когда поведение вызывает тревогу

Иногда пристальный взгляд в одну точку сопровождается замиранием, испуганным выражением морды и даже подрагиванием кожи вдоль спины. В этом случае возможны неврологические причины, в частности — синдром гиперестезии.

"Гиперестезия у кошек проявляется как резкая чувствительность кожи, тревожность, паническое поведение и замирания с расширенными зрачками. Приступы кратковременны, но могут повторяться", — объясняет Ларионова.

Чаще всего такой синдром встречается у кошек среднего и старшего возраста. Он может быть связан с нарушением вегетативной нервной системы или хроническим стрессом.

Старость тоже может быть причиной

Если вашему питомцу больше 10-12 лет, и вы замечаете странности в поведении — это может быть связано с возрастными когнитивными изменениями. Такие проявления могут напоминать "кошачью деменцию": дезориентация, неузнавание людей, бессмысленные движения и замирания.

"Пожилые кошки могут теряться в знакомом пространстве, смотреть в стену, как будто не понимая, где находятся. Это повод для углублённого обследования", — подчёркивает ветеринарный терапевт Марина Ларионова.

Стоит ли беспокоиться

Если подобное поведение случается редко, без дополнительных симптомов (апатии, судорог, агрессии) — волноваться не о чем. Это может быть обычная реакция на звуки, которые вы просто не слышите.

Но если замирания повторяются часто, становятся продолжительными, появляются нервные тики, приступы паники или другие странности — обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Гиперестези́я - это повышенная чувствительность твёрдых тканей зубов. Гиперестезия проявляется в виде болевых ощущений кратковременного характера, возникающих в ответ на действие различных раздражителей (химических, температурных или тактильных).

