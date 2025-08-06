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Ваш питомец пьёт слишком мало? Это может стоить ему жизни

Ветеринар Шеляков: обезвоживание у кошек связано с расположением и видом миски
3:49
Зоосфера

Многие владельцы не придают значения тому, что их питомцы пьют очень мало. А зря: хроническое обезвоживание — одна из причин заболеваний почек, мочевого пузыря и даже пищеварительной системы. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объясняет, почему кошки так себя ведут и как изменить ситуацию.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Почему кошки игнорируют воду рядом с кормом

Обычная миска с водой рядом с едой — логичное решение для человека. Но не для кошки.

"Даже одомашненные кошки по-прежнему руководствуются древними охотничьими инстинктами. Они не пьют там, где питаются, потому что в природе мясо рядом с водой означает потенциальное заражение", — уточняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Даже если вода выглядит чистой, питомцу может не понравиться её запах, особенно если она постояла в пластиковой миске или находится рядом с кормом. Человеческий нос этого не улавливает, но кошачий — улавливает мгновенно.

"Кошачий нюх острее, чем у собак. Вода, которая кажется нам нейтральной, может быть для них неприемлемой из-за микрозапахов от пластика или остатков еды", — отмечает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Как заставить кошку пить больше воды: проверенные способы

Поставьте миску подальше от еды

Самый простой, но часто упускаемый шаг — переставить воду подальше от миски с кормом.

"Животное будет охотнее пить, если вода стоит в другой части комнаты, а не рядом с едой. Лучше всего — там, где кошка обычно отдыхает", — рекомендует ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Подберите правильную миску

Разные кошки предпочитают разные формы и материалы. Некоторые не переносят узкие края — усы упираются в стенки, и это вызывает дискомфорт.

"Попробуйте стеклянную или керамическую миску, а также поэкспериментируйте с формой. Иногда достаточно просто заменить посуду, чтобы кошка начала пить", — советует ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Увлажняйте корм

Если вы кормите сухими гранулами, попробуйте слегка увлажнить их перед подачей.

"Некоторые кошки лучше воспринимают корм, если он с добавлением воды — но не превращён в кашу. Это тоже способ пополнить водный баланс", — поясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Используйте фонтан

Движущаяся вода ассоциируется у кошки с чистым родником, а не с застоявшейся лужей.

"Инстинкт подсказывает животному: если вода течёт — она безопасна. Именно поэтому кошки любят пить из кранов, ручьёв и фонтанов", — подчёркивает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Фонтаны для кошек дополнительно очищают воду фильтром, не требуют частой замены и становятся отличным решением для занятых владельцев.

Когда нужно срочно к врачу

Иногда отказ от воды — это симптом заболевания. Если вы перепробовали все способы, но кошка по-прежнему не пьёт, не откладывайте визит в клинику.

"Обезвоживание у кошек может быть связано с болезнями почек, мочевого пузыря или пищеварения. Это повод как минимум для базового обследования", — настаивает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Итог: уважайте инстинкты — и кошка начнёт пить

Заставить кошку пить больше — не о дрессуре, а о понимании её природы. Переставьте миску, замените её на удобную, купите фонтан — и вы удивитесь, как изменится поведение питомца. Главное — действовать не по-человечески, а по-кошачьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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