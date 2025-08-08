Без карт, GPS — они просто уходят и возвращаются: как кошки находят путь домой по незнакомым местам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные: кошки могут ориентироваться по магнитному полю Земли
Зоосфера

Одна из популярных гипотез — врожденная чувствительность к магнитному полю Земли. Некоторые учёные считают, что кошки могут использовать его как природный компас. Их организм, предположительно, улавливает направление магнитных линий, что помогает находить путь домой, даже если путь неблизкий.

Кошка и магнитное поле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и магнитное поле

Память на запахи и звуки

Кроме магнитного чутья, у кошек феноменально развиты обоняние и слух. Запах родного дома, звуки улицы, где они выросли, — всё это формирует в их памяти своеобразную «карту». Благодаря этой сенсорной информации животное может сориентироваться даже спустя долгие недели.

Ориентиры по солнцу и звёздам

Некоторые исследователи выдвигают смелую версию: возможно, кошки, как и перелётные птицы, ориентируются по небесным светилам. Эта гипотеза пока не подтверждена, но факт того, что коты возвращаются даже ночью или в условиях незнакомой местности, наводит на размышления.

Возвращение по знакомым маршрутам

Во многих случаях возвращение происходит через уже известные районы. Животное использует визуальные ориентиры: здания, деревья, повороты. Всё, что уже встречалось во время прежних прогулок, помогает восстановить маршрут.

Необъяснимые случаи с незнакомой местностью

Однако есть случаи, когда кошки возвращаются домой, пройдя через совершенно незнакомые ландшафты. Без заранее изученных ориентиров и враждебной среде они каким-то образом находят дорогу. Это остаётся настоящей загадкой даже для учёных.

Интуиция или генетическая память

Некоторые зоологи предполагают, что ключ к разгадке — в глубокой интуиции или даже генетической памяти. Возможно, в моменты крайней потребности кошка полагается на неосознанное, врождённое чувство направления. Этот механизм пока не поддаётся точному объяснению.

Целеустремлённость и сила воли

Хозяева возвращающихся котов часто рассказывают о необычайной настойчивости своих питомцев. Уставшие, измождённые, но непреклонные — такие кошки проявляют характер, которого за ними не замечали в обычной жизни.

Время и расстояние не имеют значения

Когда пробуждается инстинкт возвращения, кажется, что время и расстояние перестают играть роль. Желание оказаться дома становится для животного главной движущей силой.

Загадка, которую наука ещё не разгадала

Несмотря на все теории и наблюдения, вопрос остаётся открытым. Способность кошек находить дорогу домой — это сложное сочетание инстинктов, памяти, чувств и, возможно, чего-то ещё, пока не изученного.

Хотя кошки порой способны на удивительное, стоит помнить о мерах безопасности. Микрочипирование и адресник на ошейнике значительно повышают шанс возвращения в случае, если питомец всё же потеряется.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
