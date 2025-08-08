Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Мещерина: после отпуска устают из-за сбитого режима и переизбытка общения
Минтруд: Россия столкнётся с сокращением трудоспособного населения
Растительное масло заменило сливочное в новом рецепте круассанов от опытных кондитеров
Исчезновение капотных фигур связано с эволюцией автомобильного дизайна
Лебедев обратился к Богу за помощью в отказе от курения
Быстрые и вкусные культуры для пустой грядки в августе
Марсоход заснял нечто странное: обнаружили загадочный объект с Земной формой
Альпийское место в Италии: 7 уникальных причин влюбиться в снежную Саппаду
Врач из Гарварда раскрыл секрет японской ходьбы: 4 тренировки в неделю для видимых результатов

Питомцы не просят многого, но дают десятки лет счастья, если их услышать — не пропустить эти сигналы

Ветеринары назвали 7 правил, продлевающих жизнь домашним животным
2:53
Зоосфера

Хотите, чтобы ваш любимец оставался рядом как можно дольше и встречал с вами не один десяток рассветов? Всё реально — достаточно немного больше внимания, знаний и любви.

Домашние питомцы в уютной квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние питомцы в уютной квартире

Современные ветеринарные исследования подтверждают: домашние животные живут дольше, чем раньше. Причина — не в чудесах, а в обычных, но системных действиях заботливых хозяев. Вот 7 правил, которые действительно работают.

Регулярные визиты к ветеринару — это не роскошь

Профилактические осмотры у специалиста позволяют выявить болезни до того, как они дадут о себе знать всерьёз. Такие визиты спасают здоровье и продлевают жизнь.

Вакцинация, контроль паразитов и гигиена — три кита защиты

Прививки и защита от паразитов формируют мощный барьер против инфекций. А здоровье зубов — это не просто красивая улыбка, а показатель общего состояния организма. Не забывайте чистить питомцу зубы!

Питание — залог долголетия

Сбалансированный рацион должен учитывать возраст, породу и активность животного. Не менее важно — всегда обеспечивать доступ к свежей, чистой воде.

Вес под контролем — без компромиссов

Ожирение — серьёзный враг, провоцирующий болезни и сокращающий жизнь. Следите за весом: регулярные взвешивания и корректировка рациона помогут сохранить форму и здоровье.

Движение — это жизнь

Физическая активность укрепляет сердце и поддерживает мышцы. Главное — подбирать нагрузки по возрасту и состоянию здоровья. Игры, прогулки, активные тренировки — всё идёт в плюс.

Безопасность дома

Уберите из зоны доступа опасные растения, бытовую химию, мелкие предметы. Чем меньше рисков — тем больше спокойствия.

Стресс — скрытый убийца

Психологическое здоровье так же важно, как и физическое. Обеспечьте питомцу комфорт, личное пространство, внимание и предсказуемость в повседневной жизни.

Плюс: стерилизация — забота о будущем

Кастрация или стерилизация не только решают вопрос нежелательного потомства, но и снижают риск ряда серьёзных заболеваний. Это — важный вклад в общее благополучие.

Наблюдение — ключ к своевременной помощи

Если поведение или внешний вид животного изменился — это тревожный звоночек. Даже мелочи могут быть симптомом. Не ждите, обратитесь к врачу.

Применяя эти простые принципы каждый день, вы серьёзно увеличите шансы своего пушистого друга на долгую, активную и счастливую жизнь рядом с вами. Забота, основанная на знаниях, — самый ценный подарок, который можно подарить любимцу.

Уточнения

Живо́тные — традиционно выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Последние материалы
Ольга Бузова заполучила букет невесты в надежде выйти замуж
Косметолог Егорова назвала три эффективные процедуры против второго подбородка
Капча спасёт от блокировки: Минцифры готовит доступ к интернету через капчу
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома
Винтаж получит 6,8 млн рублей за премьерный концерт в Дубае
Фитнес-эксперт Ирина Ротач: рельефное тело требует дефицита калорий, а не жиросжигающих упражнений
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.