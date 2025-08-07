На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Зоосфера

Во время экспедиции Trans-Pacific Transit команда австралийских ученых использовала глубоководный исследовательский аппарат Dagon, чтобы наблюдать за организмами, обитающими в экстремальных условиях океанических глубин. Их внимание привлекло удивительное существо — большеглазый медузоголовый осьминог (Cirrothauma magna), обитающий на глубине почти 4,8 километра.

Осьминог-призрак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осьминог-призрак

Танец в темноте: гипнотизирующее поведение

Этот осьминог, напоминающий привидение, неспешно появляется из мрака, отталкиваясь от дна океана. В верхней точке своего плавного "прыжка" он расправляет щупальца и затем опускается обратно. Именно в этот момент он хватает добычу, затаившуюся на дне, и снова взмывает вверх. Зрелище получилось настолько завораживающим, что ученые не могли оторвать взгляд.

«Это выглядело как танец в полной тишине. Его движения — грациозные, но в то же время точные. Словно призрак, живущий на грани света и тьмы», — делится своими впечатлениями участница экспедиции, морской биолог доктор Элисон Вебстер.

Стресс, эмоции и осьминоги: переосмысление отношения

Ранее ученые установили, что осьминоги способны испытывать эмоциональный стресс, что подтверждает их высокий уровень чувствительности. Это открытие ставит под сомнение существующие этические нормы по отношению к головоногим моллюскам.

«Нервная система этих животных значительно сложнее, чем мы думали. Они демонстрируют признаки сознательного поведения. Это требует от нас пересмотра отношения к ним — и как к объектам изучения, и как к живым существам», — отмечает нейробиолог профессор Рэй Хадсон.

Тайны глубин: как мало мы знаем об океане

Глубоководный осьминог, снятый в ходе экспедиции, стал еще одним подтверждением того, насколько мало мы знаем о жизни в недрах океана. И насколько она может быть красивой, загадочной и... пугающе разумной.

Уточнения

Осьмино́ги — самый известный отряд головоногих моллюсков.

