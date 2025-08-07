На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне

Во время экспедиции Trans-Pacific Transit команда австралийских ученых использовала глубоководный исследовательский аппарат Dagon, чтобы наблюдать за организмами, обитающими в экстремальных условиях океанических глубин. Их внимание привлекло удивительное существо — большеглазый медузоголовый осьминог (Cirrothauma magna), обитающий на глубине почти 4,8 километра.
Этот осьминог, напоминающий привидение, неспешно появляется из мрака, отталкиваясь от дна океана. В верхней точке своего плавного "прыжка" он расправляет щупальца и затем опускается обратно. Именно в этот момент он хватает добычу, затаившуюся на дне, и снова взмывает вверх. Зрелище получилось настолько завораживающим, что ученые не могли оторвать взгляд.
«Это выглядело как танец в полной тишине. Его движения — грациозные, но в то же время точные. Словно призрак, живущий на грани света и тьмы», — делится своими впечатлениями участница экспедиции, морской биолог доктор Элисон Вебстер.
Ранее ученые установили, что осьминоги способны испытывать эмоциональный стресс, что подтверждает их высокий уровень чувствительности. Это открытие ставит под сомнение существующие этические нормы по отношению к головоногим моллюскам.
«Нервная система этих животных значительно сложнее, чем мы думали. Они демонстрируют признаки сознательного поведения. Это требует от нас пересмотра отношения к ним — и как к объектам изучения, и как к живым существам», — отмечает нейробиолог профессор Рэй Хадсон.
Глубоководный осьминог, снятый в ходе экспедиции, стал еще одним подтверждением того, насколько мало мы знаем о жизни в недрах океана. И насколько она может быть красивой, загадочной и... пугающе разумной.
