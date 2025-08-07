Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное

Международная команда учёных достигла одной из самых труднодоступных точек нашей планеты — почти 9 600 метров под поверхностью Тихого океана. То, что они там нашли, может навсегда изменить наше представление о границах жизни на Земле.
Исследование охватило зону Курильско-Камчатского и Алеутского желобов — протяжённость обнаруженной экосистемы составляет более 2 500 километров. Именно там учёные зафиксировали необычайно плотные скопления глубоководных организмов: трубчатых червей, моллюсков, улиток.
Главная особенность этих существ — они не зависят от органических остатков, оседающих из верхних слоёв океана. Вместо этого они «питаются» химическими веществами, такими как метан и сероводород, выделяющимися из трещин на морском дне. Это явление называется хемосинтезом и делает возможным существование жизни даже в условиях полного отсутствия солнечного света.
Некоторые из обнаруженных организмов, как предполагают специалисты, могут быть ранее неизвестными науке. Это открытие не только расширяет границы понимания жизни на Земле, но и поднимает вероятность существования подобных экосистем в океанах других планет и спутников — например, на Европе, спутнике Юпитера.
Помимо организмов, живущих за счёт хемосинтеза, были также найдены морские огурцы и черви-ложки. Эти существа питаются органическими остатками, медленно оседающими из верхней части океана — напоминая, что даже в экстремальных условиях присутствует сложная и многоуровневая пищевая сеть.
Это исследование ставит новые вопросы о роли подобных экосистем в глобальных биогеохимических циклах, а также о том, насколько жизнеспособна жизнь в условиях, которые ещё недавно считались несовместимыми с существованием.
Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.
Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.