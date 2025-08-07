Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:06
Зоосфера

Международная команда учёных достигла одной из самых труднодоступных точек нашей планеты — почти 9 600 метров под поверхностью Тихого океана. То, что они там нашли, может навсегда изменить наше представление о границах жизни на Земле.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

В сердце океанской бездны

Исследование охватило зону Курильско-Камчатского и Алеутского желобов — протяжённость обнаруженной экосистемы составляет более 2 500 километров. Именно там учёные зафиксировали необычайно плотные скопления глубоководных организмов: трубчатых червей, моллюсков, улиток.

Главная особенность этих существ — они не зависят от органических остатков, оседающих из верхних слоёв океана. Вместо этого они «питаются» химическими веществами, такими как метан и сероводород, выделяющимися из трещин на морском дне. Это явление называется хемосинтезом и делает возможным существование жизни даже в условиях полного отсутствия солнечного света.

Потенциально новые виды

Некоторые из обнаруженных организмов, как предполагают специалисты, могут быть ранее неизвестными науке. Это открытие не только расширяет границы понимания жизни на Земле, но и поднимает вероятность существования подобных экосистем в океанах других планет и спутников — например, на Европе, спутнике Юпитера.

Ещё больше удивительных находок

Помимо организмов, живущих за счёт хемосинтеза, были также найдены морские огурцы и черви-ложки. Эти существа питаются органическими остатками, медленно оседающими из верхней части океана — напоминая, что даже в экстремальных условиях присутствует сложная и многоуровневая пищевая сеть.

Это исследование ставит новые вопросы о роли подобных экосистем в глобальных биогеохимических циклах, а также о том, насколько жизнеспособна жизнь в условиях, которые ещё недавно считались несовместимыми с существованием.

Уточнения

Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
