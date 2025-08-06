Она просто вылизывалась, а в итоге попала на операционный стол: что пошло не так

Ветеринар Шеляков: рвота у кошек указывает на воспаление, паразитов или опухоль

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Если кошку вырвало — это не всегда мелочь. За рвотой могут скрываться паразиты, воспаления, стресс, непроходимость кишечника и даже онкология. Как вовремя отличить норму от опасного симптома, рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Старая кошка лежит на подстилке

Когда рвота — угроза

Ветеринар подчёркивает: повторяющаяся рвота — всегда повод для тревоги. Даже если внешне животное выглядит нормально.

"Желудок кошки способен переварить почти всё, но не сам себя. Его защищает слой слизи. При рвоте желчь забрасывается в желудок и разрушает эту защиту. Это приводит к гастриту, воспалению, в тяжёлых случаях — к язвам и перфорации", — объясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Причины рвоты: от банального до серьёзного

Смена корма - одна из самых частых причин. Даже дорогой рацион может не подойти конкретной кошке.

"Мы всегда говорим: нет хороших или плохих кормов. Есть подходящие и неподходящие. Некоторым животным больше подходит самый обычный корм эконом-класса", — подчёркивает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Переедание и голодание тоже могут спровоцировать рвоту. Особенно это касается питомцев, которые едят в спешке или впрок — в домах с несколькими животными такое бывает часто.

Шерсть - частая причина у длинношерстных пород. Заглатывание приводит к формированию плотных комков (трихобезоаров), которые в ряде случаев блокируют кишечник.

"Если рвота с шерстью редкая, поможет профилактика — специальные пасты. Но если это случается регулярно, ситуация требует вмешательства", — говорит ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Инородные предметы - нитки, кости, мелкие игрушки — могут вызвать интенсивную рвоту до восьми раз в день. Часто это сопровождается отказом от еды, слабостью и вялостью.

Паразиты - ещё одна возможная причина. Иногда они буквально выходят с рвотными массами.

"Если организм не справляется, он пытается избавиться от глистов сам. Такое тоже бывает", — поясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Инфекции, панкреатит, гастрит, онкология - всё это может проявляться рвотой. Без диагностики и анализов определить точную причину невозможно.

Стресс также способен запустить рвотный рефлекс. Особенно у активных, тревожных животных.

"Перевозбуждение может вызвать сбой в вегетативной нервной системе и привести к рвоте", — уточняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Иногда причиной становятся травмы головы - например, при падении. Это редкость, но в практике такие случаи бывали.

Когда рвота — норма

Единичные эпизоды — не всегда повод для паники. Например, если кошка срыгнула после вылизывания или поедания травы.

"Раз в несколько месяцев кошка может срыгнуть ком шерсти — это нормально. Но если это повторяется часто, нужно разбираться с ЖКТ или уходом", — советует ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Неопасна и рвота непереваренной пищей при переедании.

"Иногда кошки едят слишком быстро после голодания и их тошнит. Это сигнал, что их надо кормить чаще и понемногу", — добавляет он.

Когда идти к ветеринару срочно

Бить тревогу стоит, если:

рвота происходит чаще 2-3 раз в день, особенно если доходит до 6-8;

в рвотных массах есть пена, кровь, слизь, желчь, паразиты;

присутствует зловонный запах или зелёные включения;

у кошки слабость, отказ от еды, апатия, обезвоживание;

живот вздут или болезненный, нарушен стул.

"Даже если после рвоты кошка выглядит нормально, но эпизоды повторяются — это уже симптом болезни, а не случайность", — подчёркивает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Что делать хозяину

Сразу после рвоты не спешите кормить. Оцените состояние животного и характер рвотных масс.

"Хозяину важно зафиксировать количество эпизодов и общее поведение кошки. Если симптом был однократным — просто предложите воду и понаблюдайте. При тревожных признаках — сразу к врачу", — советует ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Самолечение и угадывание диагноза по интернету могут только навредить.

Как работает врач при рвоте

Первый шаг — расспрос владельца и визуальный осмотр. Далее назначают УЗИ, рентген, анализы крови. Иногда требуется гастроскопия.

"Главная задача — исключить непроходимость, инородные тела и опухоли. Анализы покажут состояние органов, наличие интоксикации или воспаления", — объясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

По итогам врач подбирает лечение, диету или принимает решение о необходимости операции, сообщает URA.RU.

Можно ли предотвратить рвоту

Да, особенно если причина — шерсть. Для этого существуют пасты и специальные корма.

"Пасту наносят на лапу — кошка слизывает её сама. Главное — соблюдать инструкцию и не перебарщивать с дозировкой", — говорит ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Корма с функцией вывода шерсти действительно помогают, но это не замена диагностике: если рвота повторяется — без визита к врачу не обойтись.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

