Она просто вылизывалась, а в итоге попала на операционный стол: что пошло не так

Если кошку вырвало — это не всегда мелочь. За рвотой могут скрываться паразиты, воспаления, стресс, непроходимость кишечника и даже онкология. Как вовремя отличить норму от опасного симптома, рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Ветеринар подчёркивает: повторяющаяся рвота — всегда повод для тревоги. Даже если внешне животное выглядит нормально.
"Желудок кошки способен переварить почти всё, но не сам себя. Его защищает слой слизи. При рвоте желчь забрасывается в желудок и разрушает эту защиту. Это приводит к гастриту, воспалению, в тяжёлых случаях — к язвам и перфорации", — объясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Смена корма - одна из самых частых причин. Даже дорогой рацион может не подойти конкретной кошке.
"Мы всегда говорим: нет хороших или плохих кормов. Есть подходящие и неподходящие. Некоторым животным больше подходит самый обычный корм эконом-класса", — подчёркивает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Переедание и голодание тоже могут спровоцировать рвоту. Особенно это касается питомцев, которые едят в спешке или впрок — в домах с несколькими животными такое бывает часто.
Шерсть - частая причина у длинношерстных пород. Заглатывание приводит к формированию плотных комков (трихобезоаров), которые в ряде случаев блокируют кишечник.
"Если рвота с шерстью редкая, поможет профилактика — специальные пасты. Но если это случается регулярно, ситуация требует вмешательства", — говорит ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Инородные предметы - нитки, кости, мелкие игрушки — могут вызвать интенсивную рвоту до восьми раз в день. Часто это сопровождается отказом от еды, слабостью и вялостью.
Паразиты - ещё одна возможная причина. Иногда они буквально выходят с рвотными массами.
"Если организм не справляется, он пытается избавиться от глистов сам. Такое тоже бывает", — поясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Инфекции, панкреатит, гастрит, онкология - всё это может проявляться рвотой. Без диагностики и анализов определить точную причину невозможно.
Стресс также способен запустить рвотный рефлекс. Особенно у активных, тревожных животных.
"Перевозбуждение может вызвать сбой в вегетативной нервной системе и привести к рвоте", — уточняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Иногда причиной становятся травмы головы - например, при падении. Это редкость, но в практике такие случаи бывали.
Единичные эпизоды — не всегда повод для паники. Например, если кошка срыгнула после вылизывания или поедания травы.
"Раз в несколько месяцев кошка может срыгнуть ком шерсти — это нормально. Но если это повторяется часто, нужно разбираться с ЖКТ или уходом", — советует ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Неопасна и рвота непереваренной пищей при переедании.
"Иногда кошки едят слишком быстро после голодания и их тошнит. Это сигнал, что их надо кормить чаще и понемногу", — добавляет он.
Бить тревогу стоит, если:
рвота происходит чаще 2-3 раз в день, особенно если доходит до 6-8;
в рвотных массах есть пена, кровь, слизь, желчь, паразиты;
присутствует зловонный запах или зелёные включения;
у кошки слабость, отказ от еды, апатия, обезвоживание;
живот вздут или болезненный, нарушен стул.
"Даже если после рвоты кошка выглядит нормально, но эпизоды повторяются — это уже симптом болезни, а не случайность", — подчёркивает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Сразу после рвоты не спешите кормить. Оцените состояние животного и характер рвотных масс.
"Хозяину важно зафиксировать количество эпизодов и общее поведение кошки. Если симптом был однократным — просто предложите воду и понаблюдайте. При тревожных признаках — сразу к врачу", — советует ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Самолечение и угадывание диагноза по интернету могут только навредить.
Первый шаг — расспрос владельца и визуальный осмотр. Далее назначают УЗИ, рентген, анализы крови. Иногда требуется гастроскопия.
"Главная задача — исключить непроходимость, инородные тела и опухоли. Анализы покажут состояние органов, наличие интоксикации или воспаления", — объясняет ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
По итогам врач подбирает лечение, диету или принимает решение о необходимости операции, сообщает URA.RU.
Да, особенно если причина — шерсть. Для этого существуют пасты и специальные корма.
"Пасту наносят на лапу — кошка слизывает её сама. Главное — соблюдать инструкцию и не перебарщивать с дозировкой", — говорит ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.
Корма с функцией вывода шерсти действительно помогают, но это не замена диагностике: если рвота повторяется — без визита к врачу не обойтись.
Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.
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