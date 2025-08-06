Кто заберёт их домой? 90 пушистых сердец ждут встречи на Тверском бульваре

90 хвостатых участников, десятки мастер-классов, консультации, груминг и подарки за добрые дела - этим августом Москва снова превращается в столицу пушистых сердец. С 15 по 17 августа Тверской бульвар примет фестиваль "Моспитомец" — праздник для тех, кто любит животных, ищет нового друга или хочет помочь приютам.
С 12:00 до 18:00 каждый день вы сможете познакомиться с животными из 10 приютов столицы - собаками и кошками, которые ждут своего человека. С каждым можно пообщаться, погулять, а после — пройти собеседование и забрать нового друга домой. Всем, кто решится на важный шаг, вручат "Набор молодого хозяина" с полезными подарками.
Также на площадке будет организован сбор корма для нуждающихся питомцев — каждый желающий сможет внести свой вклад, сообщает "Царьград".
С 11:00 до 20:00 будет работать мобильная ветеринарная станция, где можно бесплатно:
провести осмотр животного;
получить консультации;
сделать вакцинацию от бешенства;
чипировать питомца;
подстричь когти;
провести санацию ушей и даже УЗИ.
А на кинологической площадке пройдут занятия и соревнования по аджилити, а также — встречи с дежурным кинологом, который ответит на любые вопросы владельцев собак.
Любите учиться новому? Тогда загляните в лекторий:
В пятницу — с 12:00 до 20:00,
В выходные — с 11:00 до 20:00.
Здесь вас ждут:
уроки по уходу за питомцами;
советы зоопсихологов;
мастер-классы по изготовлению адресников и декора для шопперов;
рассказы волонтёров о работе с приютскими животными;
обсуждение цифровых сервисов для владельцев и лайфхаки для комфортной жизни с питомцем в городе.
Отдельно будет работать:
фотобудка - для самых трогательных кадров,
зона экспресс-груминга - лёгкий уход прямо на месте,
ярмарка - одежда, аксессуары и косметика для ваших любимцев.
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