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Кто заберёт их домой? 90 пушистых сердец ждут встречи на Тверском бульваре

На Тверском бульваре москвичи смогут забрать питомцев из приютов с 15 по 17 августа
2:36
Зоосфера

90 хвостатых участников, десятки мастер-классов, консультации, груминг и подарки за добрые дела - этим августом Москва снова превращается в столицу пушистых сердец. С 15 по 17 августа Тверской бульвар примет фестиваль "Моспитомец" — праздник для тех, кто любит животных, ищет нового друга или хочет помочь приютам.

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Пушистые герои фестиваля

С 12:00 до 18:00 каждый день вы сможете познакомиться с животными из 10 приютов столицы - собаками и кошками, которые ждут своего человека. С каждым можно пообщаться, погулять, а после — пройти собеседование и забрать нового друга домой. Всем, кто решится на важный шаг, вручат "Набор молодого хозяина" с полезными подарками.

Также на площадке будет организован сбор корма для нуждающихся питомцев — каждый желающий сможет внести свой вклад, сообщает "Царьград".

Здоровье и забота: ветеринарный блок

С 11:00 до 20:00 будет работать мобильная ветеринарная станция, где можно бесплатно:

  • провести осмотр животного;

  • получить консультации;

  • сделать вакцинацию от бешенства;

  • чипировать питомца;

  • подстричь когти;

  • провести санацию ушей и даже УЗИ.

А на кинологической площадке пройдут занятия и соревнования по аджилити, а также — встречи с дежурным кинологом, который ответит на любые вопросы владельцев собак.

Лекции, мастер-классы и лайфхаки от профи

Любите учиться новому? Тогда загляните в лекторий:

  • В пятницу — с 12:00 до 20:00,

  • В выходные — с 11:00 до 20:00.

Здесь вас ждут:

  • уроки по уходу за питомцами;

  • советы зоопсихологов;

  • мастер-классы по изготовлению адресников и декора для шопперов;

  • рассказы волонтёров о работе с приютскими животными;

  • обсуждение цифровых сервисов для владельцев и лайфхаки для комфортной жизни с питомцем в городе.

Ярмарка, подарки и экспресс-груминг

Отдельно будет работать:

  • фотобудка - для самых трогательных кадров,

  • зона экспресс-груминга - лёгкий уход прямо на месте,

  • ярмарка - одежда, аксессуары и косметика для ваших любимцев.

Участники летнего клуба "Москва" предложат подарки за пожертвования, а также возможность сделать флеш-макияж, придумать уникальные стикеры, а главное — поддержать приюты: предприниматели фестиваля передадут корм и лакомства волонтёрам.

Уточнения

Благотвори́тельность - оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней нуждается, милосердие, милость.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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