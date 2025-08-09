Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слёзы на морде — не признак грусти: что на самом деле значит, когда собака плачет

Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары
2:24
Зоосфера

Многие хозяева склонны наделять своих питомцев человеческими эмоциями. И правда: весело прыгает — значит, радуется. Поджал хвост и уши — испугался или стыдится. А если скучает, то сразу бежит навстречу, прижимается, заглядывает в глаза, а то и любимую игрушку принесёт.

Щенок грызёт тапок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок

Такой контакт легко сближает. Но когда на глазах собаки появляются слёзы — тут уже не до умиления. Это не эмоции. Это повод насторожиться.

Умеют ли собаки плакать

Ответ прост — нет. У собак действительно есть слезные железы, но их задача сугубо физиологическая. Они увлажняют роговицу, очищают глаза от пыли и частиц грязи — но никак не служат выражением эмоций.

Если собаке больно, страшно или обидно — она скорее отвернётся, уйдёт в сторону, зарычает или заскулит. Но плакать, как это делают люди, собака не может.

Почему тогда текут слёзы

Слезотечение у животных — это не "печаль" и не "тоска по хозяину". Это возможный симптом болезни. В таких случаях откладывать визит к ветеринару опасно.

Вот что чаще всего вызывает слёзы у собак:

  • инородный предмет в глазу;

  • аллергическая реакция;

  • воспаление роговицы, век или глазного яблока;

  • инфекции;

  • травмы.

Особенно стоит обратить внимание, если слёзы текут постоянно, одна сторона глаза выглядит воспалённой или пёс трет морду лапой.

Эмоции у собак всё же есть — но выражаются иначе

Собаки действительно испытывают грусть, радость, страх, привязанность — но говорят об этом по-своему. Они демонстрируют язык тела: положение ушей, хвоста, корпус тела, звук. Они взаимодействуют через взгляды, поведение, прикосновения.

Ответственный хозяин научится читать эти сигналы — и сможет быстрее понять, когда питомцу весело, а когда пора помочь.

Главное правило: не путать эмоции с симптомами

Если вы заметили на глазах собаки влагу, не спешите списывать это на "плаксу". Лучше осмотрите глаза внимательнее и сразу покажите питомца врачу. Слезы могут оказаться первым признаком серьёзной проблемы, которую без лечения не обойти.

