Слёзы на морде — не признак грусти: что на самом деле значит, когда собака плачет

Многие хозяева склонны наделять своих питомцев человеческими эмоциями. И правда: весело прыгает — значит, радуется. Поджал хвост и уши — испугался или стыдится. А если скучает, то сразу бежит навстречу, прижимается, заглядывает в глаза, а то и любимую игрушку принесёт.
Такой контакт легко сближает. Но когда на глазах собаки появляются слёзы — тут уже не до умиления. Это не эмоции. Это повод насторожиться.
Ответ прост — нет. У собак действительно есть слезные железы, но их задача сугубо физиологическая. Они увлажняют роговицу, очищают глаза от пыли и частиц грязи — но никак не служат выражением эмоций.
Если собаке больно, страшно или обидно — она скорее отвернётся, уйдёт в сторону, зарычает или заскулит. Но плакать, как это делают люди, собака не может.
Слезотечение у животных — это не "печаль" и не "тоска по хозяину". Это возможный симптом болезни. В таких случаях откладывать визит к ветеринару опасно.
Вот что чаще всего вызывает слёзы у собак:
инородный предмет в глазу;
аллергическая реакция;
воспаление роговицы, век или глазного яблока;
инфекции;
травмы.
Особенно стоит обратить внимание, если слёзы текут постоянно, одна сторона глаза выглядит воспалённой или пёс трет морду лапой.
Собаки действительно испытывают грусть, радость, страх, привязанность — но говорят об этом по-своему. Они демонстрируют язык тела: положение ушей, хвоста, корпус тела, звук. Они взаимодействуют через взгляды, поведение, прикосновения.
Ответственный хозяин научится читать эти сигналы — и сможет быстрее понять, когда питомцу весело, а когда пора помочь.
Если вы заметили на глазах собаки влагу, не спешите списывать это на "плаксу". Лучше осмотрите глаза внимательнее и сразу покажите питомца врачу. Слезы могут оказаться первым признаком серьёзной проблемы, которую без лечения не обойти.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.