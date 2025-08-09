Меченая территория и испорченное настроение: за что собака расписывается мочой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Зоосфера

Ситуация знакома многим: вы спокойно гуляете с любимым псом, а он вдруг, без всякого стеснения, оставляет "подпись" на чужом заборе, лавочке или даже на колесах припаркованной машины. Неловко? Конечно. Но прежде чем ругать питомца, стоит понять, что за этим стоит не вредность, а природный инстинкт — и иногда даже тревожный сигнал.

Ожирение у собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ожирение у собак

Это не просто лужица — это послание

Если собака оставляет небольшие порции мочи в разных местах, скорее всего, она просто метит территорию. Это её способ общения с другими собаками. Такой "приветственный знак" — часть естественного поведения, особенно во время прогулки, где запахи играют роль соцсети.

Но, как и у людей, за одним и тем же действием могут скрываться совершенно разные мотивы. И вот какие они бывают.

1. Гормоны правят балом

Чаще всего территориальные "метки" оставляют кобели, которые не были кастрированы. Их организму важно заявить о себе окружающим — "Я здесь главный". Особенно это проявляется у собак с высоким статусом, более уверенных и доминирующих.

Интересно, что и самки тоже могут проявлять такую активность. Особенно в периоды течки или на еёкануне. Это — биология, и с ней не поспоришь.

2. Волнение и стресс

Пёс может начать метить всё подряд не из-за желания самоутвердиться, а от волнения. Новый маршрут, скопление запахов от других животных или рядом собака в течке — всё это способно взбудоражить питомца до такой степени, что он попросту не может удержаться.

3. Виновато ли здоровье

Да, и такое тоже бывает. Иногда животное начинает писать в неожиданных местах вовсе не из-за желания заявить о своих правах. Причина может крыться в проблемах со здоровьем.

Нередко территориальное поведение путают с проявлениями недержания, мочекаменной болезнью или инфекцией. Поэтому если поведение пса резко изменилось — обязательно покажите его ветеринару.

4. Он считает всё вокруг своим

Собаки могут воспринимать как свою территорию не только дом, но и маршрут, по которому гуляют ежедневно, двор соседей или парк, где вы играете мячиком. Если по этим местам прошлась "чужая" собака, ваш пёс вполне может счесть необходимым оставить свой "ответ".

Это вовсе не каприз. В собачьем мире это способ восстановить равновесие — мол, "здесь тоже я".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
