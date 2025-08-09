Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроссовер Dongfeng Huge поступил в дилерские центры в двух комплектациях
Кулинары рекомендуют творог 5–9% для нежных кружевных оладий на молоке
Нейробиологи обнаружили сходство между психикой животных и человека
Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая

Кусает, а потом мурлычет: что на самом деле стоит за странным поведением котов

Укусы кошек связаны с инстинктами и неправильным воспитанием — ветеринары
2:46
Зоосфера

Представьте: пушистый компаньон уютно устроился у вас на коленях, вы гладите его, всё идёт идеально… и вдруг — укус. Без предупреждения. Почему так происходит, и что пытается сказать вам ваш кот?

Кошка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Всё дело в инстинктах

Даже самый домашний и ласковый котёнок остаётся охотником по природе. Укусы — часть их естественного поведения:

  • это способ проверить границы (особенно у молодых кошек);

  • форма игрового взаимодействия, когда животное ещё учится общаться;

  • и, наконец, механизм самозащиты.

Для животного укус — это вовсе не проявление злобы. Это реакция — на раздражение, страх, внезапный шум или вторжение в его личное пространство.

Иногда виноваты мы сами

Многие владельцы в шутку играют с котом руками, подставляя пальцы вместо игрушек. Но животное не понимает разницы между игрой и настоящей атакой.

В результате:

  • кошка привыкает воспринимать руки как мишень;

  • с возрастом укусы становятся жестче, хотя в сознании питомца это всё те же игры.

Как понять, что кот собирается укусить

Всё начинается с языка тела. Перед тем как кот пустит в ход зубы, он часто подаёт сигналы:

  • учащённое подёргивание хвоста;

  • прижатые уши;

  • резкая смена настроения (только что мурлыкал — а теперь напрягся);

  • желание вырваться, если вы продолжаете гладить.

Игнорировать эти знаки — значит рисковать укусом.

Кусается от страха, а не от злости

Резкие звуки, незнакомые гости, перемена обстановки — всё это может вызвать стресс у животного. Укус в таких случаях — защитная реакция, попытка создать дистанцию.

Важно: кот не кусает без причины. Даже если она вам кажется незначительной — для него это серьёзный повод.

Как снизить количество укусов

Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятных ситуаций:

  • Никогда не играйте руками — только игрушками.

  • Читайте сигналы тела — кот почти всегда "предупреждает".

  • Дайте ему паузу — если он раздражён, не навязывайтесь.

  • Не наказывайте физически — это только усилит страх.

У каждого кота — свой характер

Кошки — не роботы. Один сиамец может быть обидчивым и укусить за резкое слово, другой — спокойно переносить суету вокруг. Например:

  • Сиамские известны своей эмоциональностью, и могут кусаться из-за избытка чувств.

  • Британцы чаще демонстрируют сдержанность и не нападают без причины.

Поэтому не сравнивайте своего питомца с чужими. Лучше постарайтесь понять его сигналы и уважать границы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Кроссовер Dongfeng Huge поступил в дилерские центры в двух комплектациях
Кулинары рекомендуют творог 5–9% для нежных кружевных оладий на молоке
Нейробиологи обнаружили сходство между психикой животных и человека
Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.