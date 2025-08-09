Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мебель в клочья, а котенок довольный: почему всё это не его вина

Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Зоосфера

Ваш новый пушистый друг неожиданно решил проверить прочность дивана, обоев и даже дверей? Не спешите на него сердиться: у котёнка есть вполне логичные причины для такой деструктивной активности. Главное — не запрещать, а направить в нужное русло.

бенгальская кошка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бенгальская кошка

Зачем котёнку когти вообще

Когти — это не просто средство обороны. Для кота это:

  • инструмент для метки территории (вместе с запахом, который остаётся на расцарапанной поверхности);

  • тренажёр для мышц (потягивание и растяжка — важная часть активности);

  • способ ухаживать за собой: коготки растут, и животному нужно их регулярно "обрабатывать".

Поэтому запрещать котёнку точить когти — всё равно что запрещать человеку стричь ногти или разминаться после сна.

Но мебель-то жалко

И это абсолютно понятно. Никто не хочет просыпаться от звука рвущихся обоев или видеть, как кресло превращается в лоскутное полотно. Решение простое — предложить котёнку альтернативу, которую он полюбит больше, чем ваши диваны.

Когтеточка — это не просто игрушка

Главное оружие против когтей на мебели — правильная когтеточка. И да, далеко не каждая понравится вашему питомцу. Специалисты советуют:

  • выбирать модели, обмотанные джутовой верёвкой или покрытые грубой кожей — они имитируют кору дерева, к которой животные тянутся инстинктивно;

  • ставить когтеточку в комнате, где котёнок проводит больше всего времени;

  • показать ему, что это не предмет декора, а полезный тренажёр (можно провести лапкой по поверхности или похвалить за интерес).

А если хотите, чтобы любимец полюбил её с первого взгляда — натрите её кошачьей мятой. Это сработает почти наверняка.

А когти стричь нужно

Да! Даже самым активным котятам когти нужно подстригать примерно раз в два месяца. Это:

  • снижает риск повреждения мебели;

  • делает игру с питомцем безопаснее;

  • помогает избежать вросших когтей в будущем.

Стричь можно дома (если вы уверены в себе и у вас есть специальные ножницы), либо обратиться в ветклинику. Но первый раз лучше пройти с ветеринаром: он покажет, как не задеть живую часть когтя.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
