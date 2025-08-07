Тихий разговор без звука: как дать понять кошке, что вы её любите

Кошки — мастера невербального общения. В отличие от собак, которые открыто демонстрируют эмоции, они чаще используют тонкие сигналы. Одним из них является медленное моргание — мягкое, спокойное закрытие глаз, которое указывает на расслабленность и дружелюбие. Исследования 2020 года показали, что этот жест играет важную роль в общении между кошками и людьми.
Когда кошка прищуривает глаза и медленно моргает, это можно сравнить с человеческой улыбкой. Такой взгляд означает: "Я не представляю угрозы".
Попробовать этот способ общения с кошкой просто:
Дождитесь, когда она будет спокойна, и сядьте примерно в метре от неё.
Поймайте её взгляд.
Легко прищурьте глаза, как при мягкой улыбке.
Медленно закройте веки на пару секунд.
Осторожно откройте глаза и посмотрите на реакцию питомца.
Если кошка ответит тем же, значит, она восприняла сигнал и отвечает взаимностью.
В первом эксперименте с участием 21 кошки и их владельцев животные значительно чаще моргали в ответ, если люди первыми применяли этот жест. Во втором исследовании, проведённом с 24 кошками и незнакомыми для них людьми, эффект был таким же: кошки реагировали морганием и охотнее шли на контакт.
Учёные отмечают, что понимание таких форм взаимодействия помогает улучшать благополучие животных и облегчает адаптацию в стрессовых условиях — например, в приютах или на приёме у ветеринара.
Медленное моргание — элемент естественного поведения кошек в общении друг с другом. Оно сигнализирует об отсутствии угрозы и готовности к взаимодействию. Используя этот язык, человек становится для питомца более понятным и предсказуемым, что укрепляет доверие.
Метод особенно полезен для установления контакта с настороженными или пугливыми животными. Он помогает смягчить стресс, наладить общение и сделать отношения более тёплыми.
