Тихий разговор без звука: как дать понять кошке, что вы её любите

2:16
Зоосфера

Кошки — мастера невербального общения. В отличие от собак, которые открыто демонстрируют эмоции, они чаще используют тонкие сигналы. Одним из них является медленное моргание — мягкое, спокойное закрытие глаз, которое указывает на расслабленность и дружелюбие. Исследования 2020 года показали, что этот жест играет важную роль в общении между кошками и людьми.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Когда кошка прищуривает глаза и медленно моргает, это можно сравнить с человеческой улыбкой. Такой взгляд означает: "Я не представляю угрозы".

Как освоить технику медленного моргания

Попробовать этот способ общения с кошкой просто:

  1. Дождитесь, когда она будет спокойна, и сядьте примерно в метре от неё.

  2. Поймайте её взгляд.

  3. Легко прищурьте глаза, как при мягкой улыбке.

  4. Медленно закройте веки на пару секунд.

  5. Осторожно откройте глаза и посмотрите на реакцию питомца.

Если кошка ответит тем же, значит, она восприняла сигнал и отвечает взаимностью.

Научное подтверждение

В первом эксперименте с участием 21 кошки и их владельцев животные значительно чаще моргали в ответ, если люди первыми применяли этот жест. Во втором исследовании, проведённом с 24 кошками и незнакомыми для них людьми, эффект был таким же: кошки реагировали морганием и охотнее шли на контакт.

Учёные отмечают, что понимание таких форм взаимодействия помогает улучшать благополучие животных и облегчает адаптацию в стрессовых условиях — например, в приютах или на приёме у ветеринара.

Это работает

Медленное моргание — элемент естественного поведения кошек в общении друг с другом. Оно сигнализирует об отсутствии угрозы и готовности к взаимодействию. Используя этот язык, человек становится для питомца более понятным и предсказуемым, что укрепляет доверие.

Метод особенно полезен для установления контакта с настороженными или пугливыми животными. Он помогает смягчить стресс, наладить общение и сделать отношения более тёплыми.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
