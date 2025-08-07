Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре
В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo
Неподходящие шины на электрокаре снижают запас хода и ускоряют износ
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Садоводы рекомендуют хранить яблоки в бумаге и банках для защиты от гнили
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа
Теннисист Александр Бублик провёл время с Янковским и Минаевым в России

Антарктические призраки с белой кровью: смогут ли они пережить потепление

Биологи рассказали об уникальной крови и адаптации ледяных рыб Антарктики
2:00
Зоосфера

Ледяные рыбы (Channichthyidae) — семейство, включающее 35 известных видов, которые встречаются только в водах Антарктики. Эти обитатели экстремальных глубин — до 1000 метров — живут в условиях, смертельных для большинства морских существ. Открытые в 1927 году, они с тех пор поражают учёных необычными физиологическими особенностями.

Ледяная рыба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ледяная рыба

Главная их особенность — кровь. В отличие от большинства позвоночных, у которых она окрашена в красный цвет из-за гемоглобина, кровь ледяных рыб полупрозрачная, почти белая. У них полностью отсутствует гемоглобин — белок, переносящий кислород в организме. Вместо этого кислород растворяется прямо в плазме, что обеспечивает лишь около 10% от объёма переноса кислорода по сравнению с другими рыбами.

Адаптация к экстремальному холоду

Чтобы компенсировать низкое содержание кислорода, ледяные рыбы имеют необычно большие и мощные сердца, перекачивающие кровь с высокой эффективностью. Их организм идеально приспособлен к жизни в воде с температурой около -2 °C: в крови присутствуют особые антифризные белки, предотвращающие образование ледяных кристаллов в клетках.

Такая биохимическая защита позволяет выживать там, где большинство морских животных мгновенно замёрзли бы.

Интересный факт

Ледяные рыбы не единственные животные с необычной окраской крови: у осьминогов и лимулов она голубая из-за гемоцианина, а у некоторых ящериц с Папуа — зелёная благодаря биливердину.

Идеальная приспособленность к холоду может стать проблемой в эпоху изменения климата. Потепление океана может поставить под угрозу существование ледяных рыб, ведь их физиология заточена исключительно под стабильную низкую температуру.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Биологи рассказали об уникальной крови и адаптации ледяных рыб Антарктики
Политолог Матевосян: Пашинян реализует стратегию Турции по устранению армянской государственности
Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре
В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo
Неподходящие шины на электрокаре снижают запас хода и ускоряют износ
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Садоводы рекомендуют хранить яблоки в бумаге и банках для защиты от гнили
Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.