Антарктические призраки с белой кровью: смогут ли они пережить потепление

Ледяные рыбы (Channichthyidae) — семейство, включающее 35 известных видов, которые встречаются только в водах Антарктики. Эти обитатели экстремальных глубин — до 1000 метров — живут в условиях, смертельных для большинства морских существ. Открытые в 1927 году, они с тех пор поражают учёных необычными физиологическими особенностями.
Главная их особенность — кровь. В отличие от большинства позвоночных, у которых она окрашена в красный цвет из-за гемоглобина, кровь ледяных рыб полупрозрачная, почти белая. У них полностью отсутствует гемоглобин — белок, переносящий кислород в организме. Вместо этого кислород растворяется прямо в плазме, что обеспечивает лишь около 10% от объёма переноса кислорода по сравнению с другими рыбами.
Чтобы компенсировать низкое содержание кислорода, ледяные рыбы имеют необычно большие и мощные сердца, перекачивающие кровь с высокой эффективностью. Их организм идеально приспособлен к жизни в воде с температурой около -2 °C: в крови присутствуют особые антифризные белки, предотвращающие образование ледяных кристаллов в клетках.
Такая биохимическая защита позволяет выживать там, где большинство морских животных мгновенно замёрзли бы.
Ледяные рыбы не единственные животные с необычной окраской крови: у осьминогов и лимулов она голубая из-за гемоцианина, а у некоторых ящериц с Папуа — зелёная благодаря биливердину.
Идеальная приспособленность к холоду может стать проблемой в эпоху изменения климата. Потепление океана может поставить под угрозу существование ледяных рыб, ведь их физиология заточена исключительно под стабильную низкую температуру.
Глоба́льное потепле́ние — длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).
