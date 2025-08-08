Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пугающая обезьяна-слизень: что это за странное существо с непредсказуемыми движениями и опасными шипами

Обезьяний слизень имеет густую шерсть на щупальцах, покрытых чёрными шипами
4:36
Зоосфера

Когда вы сталкиваетесь с таким странным существом, как обезьяний слизень, вам, возможно, трудно поверить, что это не результат научного эксперимента. Это пушистое существо с множеством "щупалец", которое скользит по поверхности листьев, удивляет и пугает одновременно.

Обезьяний слизень на листе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обезьяний слизень на листе

Что же это за существо

Обезьяний слизень — это не обезьяна и не слизень. Это гусеница молеи Phobetron pithecium, обитающая в Северной Америке. Молёк этого вида — часть семейства Limacodidae, в которое входят разные виды молей, часто называемые "молями-слизнями" из-за их необычной походки.

Как выглядит обезьяний слизень

Первые впечатления могут сбить с толку — это не похоже на обычную гусеницу. У него нет привычных для нас ног, а вместо них — присоски, которые позволяют двигаться в перистальтическом (волнообразном) движении. На теле этого существа по обеим сторонам растут девять пар "щупалец". Эти "щупальца" начинают с толстого основания и постепенно сужаются, придавая внешность, напоминающую неземные создания.

  • Голова: скрыта под мясистыми складками, что придаёт существу вид без головы.
  • Щупальца: покрыты густым коричневым шерстяным покровом, что делает их похожими на пушистые "щупальца".
  • Шипы: на теле есть жёсткие чёрные шипы, добавляющие ещё больше устрашающего вида.

Зачем обезьяний слизень так выглядит

В природе эта гусеница использует свою форму как средство защиты и камуфляжа. Пушистый и колючий внешний вид служит предупреждением для потенциальных хищников. Но важная деталь: если его кто-то потревожит, его щупальца могут отламываться, и хищник останется с "пухом" и ни с чем больше. Такой камуфляж помогает избежать нападений и способствует выживанию.

Как обезьяний слизень передвигается

Обезьяний слизень перемещается очень необычным образом. Без ног и обычных ложноножек, он использует волнообразное движение, передвигаясь с помощью присосок, которые расположены на нижней части тела. Он скользит, оставляя за собой тонкий слой шёлка, как бы "прокладывая" путь для себя. Это удивительное движение не только красиво, но и функционально, помогая ему сохранять баланс и избегать опасностей.

Как другие молы-слизни выглядят

Слизневидные молли — это группа с поистине причудливыми видами, многие из которых имеют яркие цвета и необычные формы. Некоторые молли напоминают диски или ромбы, другие — украшены бахромой, оборками и яркими полосками. Эти молли в совокупности выглядят как настоящие инопланетные существа, способные напугать своими формами.

Ядовиты ли обезьяньи слизни для человека

Самое важное: обезьяний слизень не ядовит для человека. Однако, из-за его внешнего вида, многие думают, что он может быть опасен. В одном случае, при контакте с кожей, могут возникнуть неприятные ощущения, но это не токсичное воздействие, а скорее результат того, что его шипы и волоски могут вызвать раздражение.

Почему обезьяний слизень может пугать

Камуфляж — вот почему обезьяний слизень выглядит так странно. Его внешность помогает скрыться от хищников, и даже если он случайно попадает в пасть, его пушистые щупальца могут легко отломаться. Это своего рода стратегический приём, который даёт ему шанс на спасение.

Другие интересные факты

  • Обезьяний слизень — это не типичный слизень. Он не ползает, а скользит по поверхности, и его поведение напоминает нечто более сложное.
  • Щупальца обезьяний слизней — это не просто украшение. Они служат как для защиты, так и для передвижения.
  • Эти существа не так агрессивны, как могут показаться на первый взгляд, но лучше их не трогать, так как они могут испугаться и "оборвать" свои щупальца.

Обезьяний слизень — это поистине уникальное и странное существо, которое по своему внешнему виду и поведению может вызвать удивление и даже страх. Однако его уникальные характеристики помогают ему выживать в природе и защищаться от хищников. Не стоит недооценивать это существо только потому, что оно выглядит устрашающе — на самом деле, его странности — это всего лишь форма адаптации и защиты.

Уточнения

Phobetron pithecium (лат.) - вид бабочек рода Phobetron из семейства слизневидок (Limacodidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
