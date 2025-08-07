Хищная птица из легенд нападает сверху — и проигрывает битву за ареал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Орёл-гарпия исчезает из лесов Мексики: орнитологи МСОП объясняют причины
Зоосфера

Орёл-гарпия — одна из самых крупных и сильных хищных птиц планеты. Его легко узнать по массивному телу, коротким широким крыльям и длинному хвосту, обеспечивающему манёвренность в густом лесу. Длина взрослой птицы достигает 90-100 см, размах крыльев — около 2 м. Самки почти вдвое крупнее самцов и могут весить до 9 кг.

Орёл-гарпия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Орёл-гарпия

Название этот вид получил в честь мифологических гарпий — полуптиц-полуженщин из древнегреческих легенд.

Ареал и численность

Орёл-гарпия встречается от юга Мексики до северо-востока Аргентины, но особенно многочислен в Венесуэле, Бразилии и Панаме. В Панаме, где этот орёл считается национальной птицей, насчитывается примерно 800 гнездящихся пар, основная их часть — в провинции Дарьен.

Охота и питание

Гарпии охотятся в кронах деревьев, перемещаясь короткими перелётами и высматривая добычу. Основной рацион — ленивцы и обезьяны. Мощные лапы и когти длиной до 7 см позволяют срывать животных с веток. Самка способна унести в когтях взрослого самца ревуна или бурогорлого ленивца, сопоставимого с ней по весу.

Помимо основной добычи, гарпии ловят кинкажу, опоссумов, игуан, крупных птиц (включая ара), а иногда нападают и на наземных животных — детёнышей пекари, броненосцев, змей.

Размножение

Гарпии образуют пару на всю жизнь. Гнездо строят на больших деревьях, устилая его свежими листьями. Размножаются редко — раз в 2-3 года. Самка откладывает два яйца, но выкармливает обычно одного птенца. Инкубация длится около 8 недель, а молодые птицы остаются зависимыми от родителей ещё несколько месяцев.

Неполовозрелые гарпии сохраняют связь с гнездовой территорией до 2,5 лет. Половой зрелости самки достигают примерно в 5 лет, самцы — в 9 лет.

Продолжительность жизни

В дикой природе орёл-гарпия при благоприятных условиях может прожить 25-35 лет.

По классификации МСОП гарпия относится к уязвимым видам. В Мексике и части Центральной Америки её численность критически мала. Главные угрозы:

  • вырубка тропических лесов;

  • отстрел из-за ошибочного мнения, что гарпии нападают на домашний скот;

  • охота ради перьев и хохолка, используемых в традиционных украшениях и оружии.

Сохранение вида возможно только при защите мест обитания и просветительской работе с местным населением.

Уточнения

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

