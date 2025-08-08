Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
Как избавиться от ос на участке — рекомендации садоводов
Обезьяний слизень имеет густую шерсть на щупальцах, покрытых чёрными шипами
Приятно и полезно: сигналы, что массаж даёт реальную пользу
Диетологи: жирная пища и кофе замедляют восстановление при ОРВИ
Мария Погребняк сравнила семейную и холостяцкую жизни
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания

Она может быть в три раза тяжелее тираннозавра и жить до 100 лет — узнайте секреты китовой акулы

Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
4:47
Зоосфера

Китовая акула — это не просто самая большая рыба на планете, но и один из самых загадочных и уникальных обитателей океана. С длиной до 20 метров и массой в 30 тонн, она превосходит даже знаменитого тираннозавра. Но несмотря на свои колоссальные размеры, этот гигант океана обладает мирным характером и играет важную роль в экосистеме морей.

Китовая акула в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Китовая акула в океане

Величие китовой акулы

Размеры китовой акулы не могут оставить равнодушными. Она может вырасти до 20 метров в длину, что примерно соответствует размеру футбольного поля, и весить до 30 тонн, что в три раза больше веса тираннозавра! Но несмотря на свои огромные размеры, китовая акула является кротким фильтратором, чьим рационом в основном является планктон.

  • Длина: 10-12 метров в среднем, но известны особи длиной до 20 метров.
  • Вес: до 30 тонн.
  • Возраст: могут жить до 100 лет.

Как выглядит китовая акула

Китовые акулы имеют уникальный внешний вид, который невозможно спутать с другими видами. Их голова уплощена, рот расположен спереди, а не снизу. Это помогает им эффективно фильтровать воду в поисках пищи. Узор из белых пятен на их спине делает каждую особь уникальной. Эти пятна можно сравнить с отпечатками пальцев у людей, они позволяют учёным отслеживать и идентифицировать акул.

  • Цвет: серо-голубой с белыми пятнами.
  • Глаза: маленькие, расположены за ртом.
  • Нос: уплощённый, как у фильтраторов.

Где обитают китовые акулы

Китовые акулы встречаются во всех тёплых и умеренных морях, за исключением Средиземного. Они являются мигрирующими рыбами, и их перемещения зависят от времени года, а также от таких природных явлений, как нерест кораллов. Эти акулы могут путешествовать на огромные расстояния и часто появляются в местах, где много планктона.

  • Места обитания: тропические и субтропические воды по всему миру.
  • Популяции: наибольшее число особей обитает в Индо-Тихоокеанском регионе (около 75% всех китовых акул).

Чему питаются китовые акулы

Основной пищей китовых акул является планктон. Они активно используют фильтрацию воды для питания, пропуская её через свои жабры и отфильтровывая микроскопические организмы. Помимо планктона, они также могут поедать мелкую рыбу.

  • Планктон: зоопланктон и фитопланктон.
  • Мелкая рыба: например, золотистые ржанки и рябчики.

Размножение китовых акул

Репродукция китовых акул остаётся для учёных большой загадкой. Известно, что они являются яйцеживорожденными, что значит, что эмбрионы развиваются внутри яиц, а затем рождаются живыми. До сих пор очень мало информации о местах размножения китовых акул, но ученые считают, что многие самки собираются в определённые районы для размножения.

  • Детёныши китовых акул называются щенками.
  • Самки могут рожать от 1 до 300 щенков за один раз.

Почему китовые акулы под угрозой исчезновения

Китовые акулы занесены в Красную книгу МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Основные угрозы для этого величественного существа включают:

  • Нерегулированный промысел: китовые акулы часто становятся жертвами рыболовных сетей.
  • Туризм: нарушение спокойствия этих акулий гигантов может негативно сказаться на их поведении, а туристы и рыбаки часто мешают акулкам в поисках пищи.
  • Корабли и лодки: винты могут нанести травмы китовым акулам.

Почему важно защищать китовых акул

Китовые акулы играют важную роль в экосистеме океана, регулируя популяции планктона и других мелких организмов. Их исчезновение может повлиять на баланс морской экосистемы. Важно помнить, что сохранение китовых акул — это не только задача ученых и защитников природы, но и всех нас, ведь они являются важной частью природы нашей планеты.

Китовая акула — это поистине удивительное существо, которое поразительно сочетает в себе размеры гиганта и миролюбивое поведение. Несмотря на угрозы, с которыми они сталкиваются, усилия по их сохранению дают надежду на будущее. Сохранение этих удивительных существ важно для здоровья океанов и всего природного мира.

Уточнения

Кито́вая аку́ла - крупная пелагическая акула из семейства ринкодонтовых, или китовых акул (Rhincodontidae) отряда воббегонгообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе
Гренада, республика подводных чудес: остров специй скрывает пляж, который вас поразит
Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной
Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.