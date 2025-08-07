Укус, который убивает быстрее, чем успеет приехать скорая: как не стать мишенью для ос

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лето — время активного отдыха на природе, но также и сезон, когда возрастает риск встретить ос. В жаркие годы их количество особенно велико. Эти насекомые не нападают без причины — они реагируют на угрозу или защищают гнездо. Самки обладают жалом и могут ужалить несколько раз, при этом не оставляя его в коже.

Оса на листе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оса на листе

Осы привлекаются сладкими напитками, фруктами, мясом, запахами духов и кремов с ярким ароматом. Яркая одежда также может вызвать их интерес, напоминая цветы.

Как снизить риск укуса

Чтобы избежать неприятной встречи:

  • не ходите босиком по траве;

  • избегайте резких движений при появлении осы;

  • не носите яркие и цветастые вещи;

  • откажитесь от сильнопахнущих духов и сладких кремов;

  • не оставляйте еду и напитки на открытом воздухе без крышек;

  • используйте соломинку при питье из банки или бутылки;

  • выбрасывайте остатки еды в плотно закрытые мусорные баки;

  • не приближайтесь к гнёздам и не пытайтесь уничтожить их самостоятельно — это может спровоцировать массовую атаку.

Если оса села на кожу, её можно аккуратно согнать или сдуть. Убегать и размахивать руками не стоит — быстрые движения насекомые воспринимают как угрозу.

Польза ос для экосистемы

Несмотря на опасность укусов, осы играют важную роль в природе, поедая мух и комаров для кормления личинок. Поэтому не стоит уничтожать их без необходимости, особенно вдали от мест, где часто бывают люди.

Виды реакций на укус

Укусы ос вызывают три типа реакций:

  1. Местная реакция — боль, покраснение, отёк и зуд в месте укуса.

  2. Токсическая реакция — при множественных укусах (4-5 у ребёнка и больше у взрослого) возможно появление головной боли, рвоты, диареи, головокружения, потери сознания.

  3. Аллергическая реакция (анафилаксия) — опасное состояние, которое может развиться даже после одного укуса: резкий отёк, затруднённое дыхание, падение давления, тошнота, потеря сознания. Требует срочной медицинской помощи.

Что делать при укусе

При местной реакции:

  • промыть укус водой с мылом;

  • обработать антисептиком;

  • приложить лёд, завернутый в ткань;

  • проверить актуальность прививки от столбняка;

  • при зуде нанести антигистаминную мазь, при необходимости — принять антигистамин внутрь.

При множественных укусах или подозрении на аллергию:

  • немедленно вызвать скорую помощь;

  • при укусе в рот или горло — рассосать кубик льда для уменьшения отёка до приезда врачей.

В большинстве случаев укус осы неприятен, но не опасен. Однако при аллергии или множественных укусах важно действовать быстро. Предупреждённость и спокойное поведение — лучший способ избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями. Укусы насекомых производятся ротовыми органами; перепончатокрылые (пчёлы, осы и др.) человека не кусают, а жалят.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
