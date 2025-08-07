Укус, который убивает быстрее, чем успеет приехать скорая: как не стать мишенью для ос

Врачи перечислили действия при укусе осы и симптомы, требующие срочной помощи

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — время активного отдыха на природе, но также и сезон, когда возрастает риск встретить ос. В жаркие годы их количество особенно велико. Эти насекомые не нападают без причины — они реагируют на угрозу или защищают гнездо. Самки обладают жалом и могут ужалить несколько раз, при этом не оставляя его в коже.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оса на листе

Осы привлекаются сладкими напитками, фруктами, мясом, запахами духов и кремов с ярким ароматом. Яркая одежда также может вызвать их интерес, напоминая цветы.

Как снизить риск укуса

Чтобы избежать неприятной встречи:

не ходите босиком по траве;

избегайте резких движений при появлении осы;

не носите яркие и цветастые вещи;

откажитесь от сильнопахнущих духов и сладких кремов;

не оставляйте еду и напитки на открытом воздухе без крышек;

используйте соломинку при питье из банки или бутылки;

выбрасывайте остатки еды в плотно закрытые мусорные баки;

не приближайтесь к гнёздам и не пытайтесь уничтожить их самостоятельно — это может спровоцировать массовую атаку.

Если оса села на кожу, её можно аккуратно согнать или сдуть. Убегать и размахивать руками не стоит — быстрые движения насекомые воспринимают как угрозу.

Польза ос для экосистемы

Несмотря на опасность укусов, осы играют важную роль в природе, поедая мух и комаров для кормления личинок. Поэтому не стоит уничтожать их без необходимости, особенно вдали от мест, где часто бывают люди.

Виды реакций на укус

Укусы ос вызывают три типа реакций:

Местная реакция — боль, покраснение, отёк и зуд в месте укуса. Токсическая реакция — при множественных укусах (4-5 у ребёнка и больше у взрослого) возможно появление головной боли, рвоты, диареи, головокружения, потери сознания. Аллергическая реакция (анафилаксия) — опасное состояние, которое может развиться даже после одного укуса: резкий отёк, затруднённое дыхание, падение давления, тошнота, потеря сознания. Требует срочной медицинской помощи.

Что делать при укусе

При местной реакции:

промыть укус водой с мылом;

обработать антисептиком;

приложить лёд, завернутый в ткань;

проверить актуальность прививки от столбняка;

при зуде нанести антигистаминную мазь, при необходимости — принять антигистамин внутрь.

При множественных укусах или подозрении на аллергию:

немедленно вызвать скорую помощь;

при укусе в рот или горло — рассосать кубик льда для уменьшения отёка до приезда врачей.

В большинстве случаев укус осы неприятен, но не опасен. Однако при аллергии или множественных укусах важно действовать быстро. Предупреждённость и спокойное поведение — лучший способ избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями. Укусы насекомых производятся ротовыми органами; перепончатокрылые (пчёлы, осы и др.) человека не кусают, а жалят.

