Укус, который убивает быстрее, чем успеет приехать скорая: как не стать мишенью для ос

Лето — время активного отдыха на природе, но также и сезон, когда возрастает риск встретить ос. В жаркие годы их количество особенно велико. Эти насекомые не нападают без причины — они реагируют на угрозу или защищают гнездо. Самки обладают жалом и могут ужалить несколько раз, при этом не оставляя его в коже.
Осы привлекаются сладкими напитками, фруктами, мясом, запахами духов и кремов с ярким ароматом. Яркая одежда также может вызвать их интерес, напоминая цветы.
Чтобы избежать неприятной встречи:
не ходите босиком по траве;
избегайте резких движений при появлении осы;
не носите яркие и цветастые вещи;
откажитесь от сильнопахнущих духов и сладких кремов;
не оставляйте еду и напитки на открытом воздухе без крышек;
используйте соломинку при питье из банки или бутылки;
выбрасывайте остатки еды в плотно закрытые мусорные баки;
не приближайтесь к гнёздам и не пытайтесь уничтожить их самостоятельно — это может спровоцировать массовую атаку.
Если оса села на кожу, её можно аккуратно согнать или сдуть. Убегать и размахивать руками не стоит — быстрые движения насекомые воспринимают как угрозу.
Несмотря на опасность укусов, осы играют важную роль в природе, поедая мух и комаров для кормления личинок. Поэтому не стоит уничтожать их без необходимости, особенно вдали от мест, где часто бывают люди.
Укусы ос вызывают три типа реакций:
Местная реакция — боль, покраснение, отёк и зуд в месте укуса.
Токсическая реакция — при множественных укусах (4-5 у ребёнка и больше у взрослого) возможно появление головной боли, рвоты, диареи, головокружения, потери сознания.
Аллергическая реакция (анафилаксия) — опасное состояние, которое может развиться даже после одного укуса: резкий отёк, затруднённое дыхание, падение давления, тошнота, потеря сознания. Требует срочной медицинской помощи.
При местной реакции:
промыть укус водой с мылом;
обработать антисептиком;
приложить лёд, завернутый в ткань;
проверить актуальность прививки от столбняка;
при зуде нанести антигистаминную мазь, при необходимости — принять антигистамин внутрь.
При множественных укусах или подозрении на аллергию:
немедленно вызвать скорую помощь;
при укусе в рот или горло — рассосать кубик льда для уменьшения отёка до приезда врачей.
В большинстве случаев укус осы неприятен, но не опасен. Однако при аллергии или множественных укусах важно действовать быстро. Предупреждённость и спокойное поведение — лучший способ избежать серьёзных последствий.
Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями. Укусы насекомых производятся ротовыми органами; перепончатокрылые (пчёлы, осы и др.) человека не кусают, а жалят.
