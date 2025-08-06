Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюмень: цены на электронику готовятся к осеннему росту — прогноз экспертов
Секрет в боксе: Герасимова назвала ключ к успешной карьере
Профессиональные уборщики назвали предметы, которые нельзя мыть водой
Киберугроза стала реальностью: какие данные теперь в опасности
Переезжающим в Испанию нужно изучить правила оформления документов и аренды жилья
Комик Руслан Белый* раскритиковал уровень медицины и очереди к врачам в Европе
Метеозависимость усиливается при хронических заболеваниях — мнение экспертов
Ford уже побил все антирекорды по числу отзывов своих авто
Новая система досмотра с бронированием времени внедрена в аэропорту Манчестера

Аппетит как у зверя, но это болезнь: переедание убивает собак незаметно

Ветеринары: быстрая еда у собак повышает риск удушья и проблем с ЖКТ
2:07
Зоосфера

Каждый владелец хотя бы раз сталкивался с этим: собака бросается к миске, глотает корм в бешеном темпе, словно неделю не ела. Сначала это кажется милым — мол, у пса хороший аппетит. Но за этим "весёлым" зрелищем может скрываться серьёзная угроза.

Домашний корм собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний корм собаке

Почему быстрая еда — опасна

Когда собака ест слишком быстро, её организм не успевает подать сигнал о насыщении. В результате — переедание, лишний вес, расстройства пищеварения, вздутие и даже риск удушья. Особенно подвержены риску породы с короткой мордой и глубокогрудые собаки.

Но не переживайте — есть простой способ снизить темп еды, и он уже может быть у вас дома.

Чем заменить миску, чтобы замедлить питание собаки

Всё просто: вместо привычной миски используйте форму для кексов. Да-да, ту самую, где обычно выпекаются маффины.

Почему это работает

Форма для маффинов — это сразу несколько маленьких отделений, в которые можно равномерно распределить корм. Такой формат требует от собаки перемещаться между ячейками, использовать язык и нос, чтобы достать еду — а значит, замедляться.

Это естественным образом удлиняет время приёма пищи и:

  • уменьшает риск переедания,

  • помогает избежать захлёбывания и удушья,

  • снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Альтернатива: форма с центральной втулкой

Ещё один необычный вариант — форма с выступом посередине (часто используется для выпечки бундт-кексов). Корм, насыпанный вокруг центральной втулки, становится менее доступным. Псу приходится есть медленно, обходя "преграду".

Это простое изменение помогает превратить приём пищи в безопасный и контролируемый процесс.

Немного профилактики — много пользы

Иногда забота о питомце начинается не с дорогих игрушек или сложной дрессировки, а с простой кухонной хитрости. Попробуйте — и вы удивитесь, как быстро решится проблема скоростного поедания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика
Наука и техника
Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика Аудио 
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Ford уже побил все антирекорды по числу отзывов своих авто
Новая система досмотра с бронированием времени внедрена в аэропорту Манчестера
Биологи объяснили, как жирафы общаются в стаде без звуков
Учёные ВНИРО исследуют глубоководных крабов и трубачей в Охотском море
Ford внедрил новую систему контроля качества на фоне массовых отзывов
Чем заменить уксус при консервировании — советы по применению лимонной кислоты и сока
Ascendo показала монстра: самый большой динамик в мире уже готов к запуску
На Окинаве едят до 80% насыщения — это продлевает жизнь
Эти правила помогут носить массивную бижутерию и выглядеть дорого
Рудковская оценила концерт Дженнифер Лопес в Астане: простое шоу, но великая артистка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.