Собаки страдают молча: самые запущенные болезни начинаются с "обычного уха"

Как часто нужно чистить уши собаке: рекомендации ветеринаров по породам

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Знаете ли вы, что уши вашей собаки требуют регулярного внимания не меньше, чем её зубы или шерсть? Пренебрежение этой процедурой может привести к воспалениям, зуду и другим неприятным последствиям. К счастью, чистка ушей — несложное дело, если делать всё правильно и с любовью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) чистка ушей собаки

Как часто нужно чистить уши

Осмотр : каждые 3-4 дня - для всех пород. Это позволит вовремя заметить воспаление, травмы или избыток загрязнений.

Чистка:

— Короткошерстным - раз в неделю.

— Длиношерстным с висящими ушами - через день или по мере загрязнения.

Эти породы особенно склонны к накоплению грязи и серы из-за ограниченного доступа воздуха.

Пошаговая инструкция: как почистить уши собаке дома

Следуйте этим простым шагам, чтобы процедура прошла спокойно и эффективно:

1. Проверьте состояние ушей

Перед началом убедитесь, что у собаки нет ран, покраснений, зуда или неприятного запаха. Если что-то настораживает — отложите чистку и проконсультируйтесь с ветеринаром.

Здоровые уши — чистые, розовые внутри, без резкого запаха.

2. Зафиксируйте питомца

Положите собаку на живот и мягко, но надёжно удерживайте голову. Если питомец беспокойный — пусть кто-то из близких поможет. Спокойная атмосфера — половина успеха.

3. Обработайте загрязнения

Возьмите ватную палочку или ватный диск, смоченный в одном из подходящих растворов:

отвар ромашки (натуральный антисептик),

перекись водорода (1:1 с водой),

раствор морской соли (1 ч. л. на стакан кипячёной воды),

ветеринарный лосьон для чистки ушей.

Осторожно нанесите средство на загрязнённые участки — глубоко в ухо лезть не нужно! Работайте только по видимой части ушной раковины.

4. Массаж и удаление грязи

После нанесения жидкости помассируйте ухо снаружи в течение 5-7 минут. Это поможет размягчить загрязнения. Затем аккуратно удалите серу и грязь чистым ватным диском.

Несколько советов напоследок:

Никогда не используйте сухие ватные палочки без жидкости — это может травмировать ухо.

Не пытайтесь глубоко "прочищать" слуховой канал — так можно нанести вред.

Если собака после чистки трясёт головой, чешет уши или хнычет — это повод обратиться к ветеринару.

Забота о здоровье начинается с мелочей. Пусть чистка ушей станет для вашей собаки не наказанием, а регулярной и привычной процедурой, после которой обязательно последует любимая игрушка или лакомство.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.

