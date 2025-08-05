Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Нейропсихолог Меркер назвал 8 способов сохранить ум активным с возрастом
Банк России разместил курсы валют на 6 августа: доллар, евро и юань выросли
13 лет Curiosity на Марсе: как инженеры поддерживают работу марсохода
Как правильно худеть: советы по тренировкам и питанию от эксперта
Погребняк оценила новый образ Бурака Озчивита без бороды
Эксперты объяснили, как утилизировать автомобильный аккумулятор
Хранение урожая: советы по выбору продуктов для погреба
Сахалин вошёл в топ морских регионов России по числу бронирований летом 2025 года — аналитики Авито

Собаки страдают молча: самые запущенные болезни начинаются с "обычного уха"

Как часто нужно чистить уши собаке: рекомендации ветеринаров по породам
2:52
Зоосфера

Знаете ли вы, что уши вашей собаки требуют регулярного внимания не меньше, чем её зубы или шерсть? Пренебрежение этой процедурой может привести к воспалениям, зуду и другим неприятным последствиям. К счастью, чистка ушей — несложное дело, если делать всё правильно и с любовью.

чистка ушей собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
чистка ушей собаки

Как часто нужно чистить уши

  • Осмотр: каждые 3-4 дня - для всех пород. Это позволит вовремя заметить воспаление, травмы или избыток загрязнений.

  • Чистка:
    Короткошерстным - раз в неделю.
    Длиношерстным с висящими ушами - через день или по мере загрязнения.
    Эти породы особенно склонны к накоплению грязи и серы из-за ограниченного доступа воздуха.

Пошаговая инструкция: как почистить уши собаке дома

Следуйте этим простым шагам, чтобы процедура прошла спокойно и эффективно:

1. Проверьте состояние ушей

Перед началом убедитесь, что у собаки нет ран, покраснений, зуда или неприятного запаха. Если что-то настораживает — отложите чистку и проконсультируйтесь с ветеринаром.

Здоровые уши — чистые, розовые внутри, без резкого запаха.

2. Зафиксируйте питомца

Положите собаку на живот и мягко, но надёжно удерживайте голову. Если питомец беспокойный — пусть кто-то из близких поможет. Спокойная атмосфера — половина успеха.

3. Обработайте загрязнения

Возьмите ватную палочку или ватный диск, смоченный в одном из подходящих растворов:

  • отвар ромашки (натуральный антисептик),

  • перекись водорода (1:1 с водой),

  • раствор морской соли (1 ч. л. на стакан кипячёной воды),

  • ветеринарный лосьон для чистки ушей.

Осторожно нанесите средство на загрязнённые участки — глубоко в ухо лезть не нужно! Работайте только по видимой части ушной раковины.

4. Массаж и удаление грязи

После нанесения жидкости помассируйте ухо снаружи в течение 5-7 минут. Это поможет размягчить загрязнения. Затем аккуратно удалите серу и грязь чистым ватным диском.

Несколько советов напоследок:

  • Никогда не используйте сухие ватные палочки без жидкости — это может травмировать ухо.

  • Не пытайтесь глубоко "прочищать" слуховой канал — так можно нанести вред.

  • Если собака после чистки трясёт головой, чешет уши или хнычет — это повод обратиться к ветеринару.

Забота о здоровье начинается с мелочей. Пусть чистка ушей станет для вашей собаки не наказанием, а регулярной и привычной процедурой, после которой обязательно последует любимая игрушка или лакомство.

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια - "здоровье", ὑγιεινός - "здоровый"; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Последние материалы
Экспресс-уход: что делать, если нет сил и времени на бьюти-рутину
Сикк принимал личное участие в массовом расстреле эстонцев, отказавшихся служить в гитлеровской армии... — писала газета Правда 6 августа 1972 года
В Дмитрове построят цех по производству кормов для аквакультуры к 2027 году
Домохозяйки указали скрытые источники пыли в квартире: ванная, техника, вентиляция
Ранний подъем снижает риск депрессии и преждевременной смерти — данные университетов Суррея и Чикаго
Как сделать картофельное пюре воздушным и ароматным — подборка рецептов от шефов
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Сбор денег в школах законен только по решению родителей — адвокат Князев
Эксперты назвали пять водительских ошибок, сокращающих срок службы мотора
Эксперты дали 7 советов по поведению в Испании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.