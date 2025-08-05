Собаки страдают молча: самые запущенные болезни начинаются с "обычного уха"

Знаете ли вы, что уши вашей собаки требуют регулярного внимания не меньше, чем её зубы или шерсть? Пренебрежение этой процедурой может привести к воспалениям, зуду и другим неприятным последствиям. К счастью, чистка ушей — несложное дело, если делать всё правильно и с любовью.
Осмотр: каждые 3-4 дня - для всех пород. Это позволит вовремя заметить воспаление, травмы или избыток загрязнений.
Чистка:
— Короткошерстным - раз в неделю.
— Длиношерстным с висящими ушами - через день или по мере загрязнения.
Эти породы особенно склонны к накоплению грязи и серы из-за ограниченного доступа воздуха.
Следуйте этим простым шагам, чтобы процедура прошла спокойно и эффективно:
Перед началом убедитесь, что у собаки нет ран, покраснений, зуда или неприятного запаха. Если что-то настораживает — отложите чистку и проконсультируйтесь с ветеринаром.
Здоровые уши — чистые, розовые внутри, без резкого запаха.
Положите собаку на живот и мягко, но надёжно удерживайте голову. Если питомец беспокойный — пусть кто-то из близких поможет. Спокойная атмосфера — половина успеха.
Возьмите ватную палочку или ватный диск, смоченный в одном из подходящих растворов:
отвар ромашки (натуральный антисептик),
перекись водорода (1:1 с водой),
раствор морской соли (1 ч. л. на стакан кипячёной воды),
ветеринарный лосьон для чистки ушей.
Осторожно нанесите средство на загрязнённые участки — глубоко в ухо лезть не нужно! Работайте только по видимой части ушной раковины.
После нанесения жидкости помассируйте ухо снаружи в течение 5-7 минут. Это поможет размягчить загрязнения. Затем аккуратно удалите серу и грязь чистым ватным диском.
Никогда не используйте сухие ватные палочки без жидкости — это может травмировать ухо.
Не пытайтесь глубоко "прочищать" слуховой канал — так можно нанести вред.
Если собака после чистки трясёт головой, чешет уши или хнычет — это повод обратиться к ветеринару.
Забота о здоровье начинается с мелочей. Пусть чистка ушей станет для вашей собаки не наказанием, а регулярной и привычной процедурой, после которой обязательно последует любимая игрушка или лакомство.
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