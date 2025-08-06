Живые драгоценности исчезают молча — мир может их больше не увидет: улитки цвета радуги в джунглях

Учёные из Великобритании и Кубы начали спасение улиток от вымирания

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Группа исследователей отправилась в глухие районы восточной части Кубы, чтобы спасти уникальных древесных улиток Polymita — настоящие живые драгоценности, чьи яркие раковины становятся жертвами незаконной торговли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Улитка

Самые красивые улитки на планете

Шесть видов этих улиток, известных под общим названием Polymita, выделяются исключительными расцветками и замысловатыми узорами на раковинах. Несмотря на то, что они обитают в труднодоступных местах, угрозы для них очень реальны — браконьеры активно собирают раковины, чтобы продавать их туристам или вывозить за границу.

Опасность под ногами: торговля раковинами

Одной из самых уязвимых считается Polymita sulphurosa, исчезающий вид, чья численность вызывает серьёзную тревогу. Чтобы точно определить уровень угрозы и принять меры по сохранению, в регион прибыли профессор эволюционной генетики Ангус Дэвисон из Ноттингемского университета и специалист по беспозвоночным из Лондонского зоопарка Дэйв Кларк.

Они сотрудничают с профессором доктором Бернардо Рейес-Туром из Университета Ориенте (Куба), чтобы включить все виды Polymita в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Это будет первым шагом к созданию полноценной программы сохранения, включая возможное разведение в неволе.

"Первоначально мы поддерживаем экспертов в стране советами и предоставляем материалы, которые помогут им развести этих прекрасных улиток в лаборатории на Кубе", — объясняет исследователь.

Генетика и цвета: что скрывают раковины

Исследователи также планируют использовать ДНК-анализ для изучения связей между видами, что позволит правильно расставить приоритеты по сохранению и понять, как именно эволюционировали их необычайные цвета.

"Было удивительно видеть разнообразие цветов раковины из первых рук! Наконец, найти популяцию самых редких видов в отдалённом месте было облегчением, однако мы также видели доказательства нового разрушения среды обитания. Мы надеемся, что эти исключительные улитки могут быть успешно выращены в лаборатории, чтобы узнать больше о них и обеспечить отказ от угроз в дикой природе", — поделился Кларк.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

