Живые драгоценности исчезают молча — мир может их больше не увидет: улитки цвета радуги в джунглях

Группа исследователей отправилась в глухие районы восточной части Кубы, чтобы спасти уникальных древесных улиток Polymita — настоящие живые драгоценности, чьи яркие раковины становятся жертвами незаконной торговли.
Шесть видов этих улиток, известных под общим названием Polymita, выделяются исключительными расцветками и замысловатыми узорами на раковинах. Несмотря на то, что они обитают в труднодоступных местах, угрозы для них очень реальны — браконьеры активно собирают раковины, чтобы продавать их туристам или вывозить за границу.
Одной из самых уязвимых считается Polymita sulphurosa, исчезающий вид, чья численность вызывает серьёзную тревогу. Чтобы точно определить уровень угрозы и принять меры по сохранению, в регион прибыли профессор эволюционной генетики Ангус Дэвисон из Ноттингемского университета и специалист по беспозвоночным из Лондонского зоопарка Дэйв Кларк.
Они сотрудничают с профессором доктором Бернардо Рейес-Туром из Университета Ориенте (Куба), чтобы включить все виды Polymita в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Это будет первым шагом к созданию полноценной программы сохранения, включая возможное разведение в неволе.
"Первоначально мы поддерживаем экспертов в стране советами и предоставляем материалы, которые помогут им развести этих прекрасных улиток в лаборатории на Кубе", — объясняет исследователь.
Исследователи также планируют использовать ДНК-анализ для изучения связей между видами, что позволит правильно расставить приоритеты по сохранению и понять, как именно эволюционировали их необычайные цвета.
"Было удивительно видеть разнообразие цветов раковины из первых рук! Наконец, найти популяцию самых редких видов в отдалённом месте было облегчением, однако мы также видели доказательства нового разрушения среды обитания. Мы надеемся, что эти исключительные улитки могут быть успешно выращены в лаборатории, чтобы узнать больше о них и обеспечить отказ от угроз в дикой природе", — поделился Кларк.
Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).
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