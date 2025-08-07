Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирцхалава назвал причиной конфликта с Гребенщиковым наркотики и национализм
Ванная комната — худшее место для хранения духов из-за нестабильной температуры
Как обрезать лилии после цветения без вреда для следующего сезона — советы садоводов
Эффект от крема зависит не от бренда, а от этих действий
ЧБК подписал центрового с нестандартными данными — Нэйт Поллард из США
Дизель экономичнее бензина на 15–25%, но требует сложного обслуживания
Кулинары используют томатную пасту и муку для густой мясной подливы
Продуктивность при недосыпе: зарядка и смена активности помогут вам продержаться
Ксения Собчак высмеяла дизайн новой школьной формы в России

Маленькие радиоактивные чудовища, скрывающиеся среди листвы: кто они такие и несут ли серьезную угрозу

Огуречные пауки имеют длину всего 6 мм и могут быть найдены в Великобритании
Зоосфера

Зеленые пауки — это удивительные создания, которые встречаются в самых разных уголках мира. Их яркая окраска, напоминающая о "радиоактивных насекомых", на самом деле играет важную роль в их выживании. Давайте подробнее разберемся, что делает этих пауков такими уникальными и как они адаптированы к своему окружению.

Зеленый паук среди листьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеленый паук среди листьев

Маскировка в лиственном окружении

Многие пауки имеют темные, неприметные цвета, что помогает им прятаться в теневых местах. Однако зеленые пауки — это исключение, и их окраска идеально соответствует их среде обитания. Прекрасная маскировка в лиственных местах, на живых изгородях и среди кустарников позволяет им охотиться, не привлекая внимания.

Зеленые пауки, такие как Micrommata virescens (зеленый егерь), используют свою окраску для того, чтобы выжидать в засаде, подстерегая свою добычу, будь то пчелы или мотыльки. Идеально замаскированные, они становятся незаметными среди листьев, чтобы напасть на ничего не подозревающих насекомых.

Огуречный паук — маленький, но хитрый

В Великобритании также встречаются огуречные пауки (Mraniella cucurbitina). Эти крошечные пауки с зелёным брюшком длиной всего 6 мм плетут свои паутины среди листьев на живых изгородях или в лесах. Их зелёный цвет служит отличным камуфляжем, и они идеально скрываются среди растительности.

Зелёный егерь: паук-охотник

Micrommata virescens - это зеленый паук-охотник, встречающийся преимущественно в лесах южной Англии. Он отличается тем, что не плетет паутину, а нападает на свою добычу, прячась в засаде. Этот паук может достигать 15 мм в длину, и его яркая окраска помогает ему оставаться незаметным для своей добычи. В отличие от пауков, использующих паутину, зеленые егери предпочитают активно охотиться на насекомых, используя свою маскировку и хитрость.

Ядовит ли зеленый паук

Один из наиболее известных ядовитых зеленых пауков — Peucetia viridans, или зеленый паук-рысь, обитающий в южной части США и Мексике. Этот паук способен выплевывать яд на расстояние до восьми дюймов, однако его яд не представляет угрозы для человека. Такие пауки активно охотятся, используя свою способность маскироваться среди цветков, чтобы напасть на опылителей, таких как бабочки.

Экологическая роль зеленых пауков

Зеленые пауки играют важную роль в экосистемах, особенно в борьбе с вредителями. Они помогают контролировать популяцию насекомых, что делает их важной частью природного баланса. В отличие от пауков, которые строят паутину и ждут, пока их добыча окажется в ловушке, зеленые пауки активно охотятся, что делает их более универсальными хищниками.

Зеленые пауки, несмотря на свою яркую окраску, являются одними из лучших охотников в своей среде обитания. Их способность к маскировке и активной охоте на насекомых делает их важными игроками в экосистеме, и, хотя они могут выглядеть пугающе, на самом деле они лишь пытаются выжить и выполнять свою роль в природе.

Уточнения

Микромата зеленоватая (лат. Micrommata virescens) — вид пауков из семейства пауков-спарассид (Sparassidae), распространённый в Палеарктике.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени
Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями
Медики предупредили о рисках дефицита и передозировки витамина D
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.