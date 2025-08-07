Пытаетесь научить кошку хорошему поведению? Наказания не сработают, но вот что поможет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наказание кошки за непослушание может разрушить ваше доверие и отношения
Зоосфера

Иногда поведение нашей кошки может раздражать, и первое, что приходит на ум — наказание. Однако это может быть самой большой ошибкой, которая приведет к ухудшению отношений с вашим питомцем. Давайте разберемся, почему наказывать кошку неправильно и что делать вместо этого.

Подозрительный взгляд кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подозрительный взгляд кошки

Понимают ли кошки, когда они ведут себя плохо

В отличие от нас, кошки не осознают, что делают что-то неправильное. У них нет концепции ошибки, как у людей. Когда кошка царапает диван или забирается на кухонный стол, она не пытается раздражать вас, она просто следуют своим инстинктам. Кошка не понимает, почему вам это не нравится, и, если вы начинаете наказывать её, она не воспринимает это как объяснение, а скорее как агрессию с вашей стороны. Это может привести к тому, что она начнет вас бояться.

Как кошка вас видит

Вспомните, как вы выглядите для своей кошки. Ваш рост в 5-6 раз больше её, и вы весите в 7-15 раз больше. Для неё вы — гигант, который может легко причинить боль. Когда вы начинаете кричать или действовать агрессивно, кошка воспринимает это как угрозу, что может подорвать её доверие к вам.

Что же делать

Найдите альтернативные решения

  • Поведение, которое нас раздражает, может быть естественным для кошки. Например, она будет продолжать прыгать на те места, которые для вас запретны, или точить когти о мебель. Замените нежелательные места для прыжков на возвышенности, которые она может использовать, и поставьте когтеточку рядом с теми местами, которые она любит царапать.

Отвлеките её внимание

  • Если кошка мешает вам, вместо того чтобы на неё кричать, отвлеките её. Вы можете бросить ей игрушку или лакомство, чтобы она отошла от того места, которое вам нужно освободить.

Поместите кошку в другую комнату

  • Если она продолжает мешать, спокойным и уверенным образом отведите её в другую комнату. Закройте дверь, дайте ей игрушки или лакомства, чтобы она была занята, и не забудьте вернуть её в комнату позже, не проявляя агрессии.

Игнорируйте её, когда нужно

  • Если кошка требует вашего внимания в неподходящий момент, не стоит немедленно реагировать. Игнорируйте её попытки привлечь внимание и продолжайте делать своё дело. Это поможет ей понять, что не всегда можно получить то, что она хочет.

Не игнорируйте её полностью

  • Хотя кошка и не должна быть объектом вашего внимания каждый момент, важно выделить для неё время. Проводите с ней время, играйте, ласкайтесь, чтобы она чувствовала вашу любовь и заботу.

Вознаграждайте за хорошее поведение

  • Когда кошка ведет себя так, как вы хотите, обязательно вознаградите её. Похвала, ласка или лакомства помогут закрепить хорошее поведение и покажут кошке, что она делает правильно.

Не наказывайте кошку за её естественные действия. Вместо этого постарайтесь понимать её поведение и предложите ей альтернативы. Сохранение хороших отношений с питомцем — это основа гармонии в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
