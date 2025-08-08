Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тыкать носом бесполезно: мозг кошки устроен совсем не так, как вы думаете

Наказание не влияет на поведение кошек — подтверждено зоопсихологами
2:55
Зоосфера

Разбитый горшок, ободранный диван, лужа мимо лотка… Хозяин раздражается — это понятно. Рука тянется прикрикнуть, возможно, даже "приструнить". Но с кошками этот подход не работает. Более того — может разрушить доверие навсегда.

кот чихает
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот чихает

Кошка не поймёт — она испугается

Главная ошибка — думать, что кошка воспринимает наказание так же, как человек или собака. Это не так.

Кошачий мозг не связывает наказание с поступком, если между ними проходит хотя бы пара минут. Даже если тычете её в лужу, кошка воспринимает не "ах, это за то", а:
"Мой человек стал опасным".

Крик, агрессия, хватание за шкирку, шлепки — всё это только пугает, не давая никакого понимания. Итог: страх, стресс, избегание человека, а иногда и агрессия в ответ.

Почему кошка так себя ведёт

Вместо крика — анализ. За большинством "плохих" поступков стоят объяснимые причины:

  • царапает диван — нет когтеточки или она неудобная;

  • мимо лотка — грязный, на проходе, рядом шумит техника;

  • сбрасывает вещи — скука, охотничий инстинкт;

  • залезает на стол — хочет наблюдать, быть ближе, достать еду.

Наказание не уберёт причину. А вот устранение — вполне.

Что работает вместо наказания

1. Перенаправление поведения

Если кошка точит когти не там, где надо — поставьте когтеточку рядом и сделайте её привлекательной:

  • побрызгайте кошачьей мятой,

  • поиграйте рядом с ней,

  • похвалите, когда использует.

2. Мягкий стоп-сигнал

Поймали на горячем? Используйте:

  • короткий звук (хлопок в ладоши, "пшш"),

  • но без крика и агрессии.
    Важно: делать это в момент действия, не спустя время.

3. Обогащённая среда

Кошке нужно:

  • где лазить,

  • куда прятаться,

  • с кем поиграть,

  • во что "поохотиться".

Если вы не дадите ей "работу" — она найдёт себе занятие сама. Возможно, разрушительное.

4. Позитивное подкрепление

Когда кошка делает "как надо" — не молчите.

  • Ласковое слово,

  • поглаживание,

  • лакомство.
    Так она учится, что правильно — это приятно.

Терпение и стабильность

Кошки улавливают несогласованность.
Если на стол нельзя — это должно быть нельзя всегда. А не только в присутствии хозяина.

Поведение не меняется мгновенно. Нужно время, спокойствие и повторяемость.

А вдруг причина — не в поведении

Проверьте базовые потребности:

  • Чистый лоток в тихом месте

  • Свежая вода и еда

  • Уютные зоны для отдыха

  • Отсутствие постоянного шума или угроз

Иногда кошка ведёт себя "плохо", потому что её что-то беспокоит или пугает.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
