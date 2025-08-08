Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку
Энзимная пудра заменила скраб: мягкое очищение для чувствительной кожи
Силовые тренировки укрепляют здоровье женщин и снижают риск травм — врачи
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron

Это не агрессия: что на самом деле означает шипение кошки на собаку

Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
2:49
Зоосфера

Резкое шипение кошки в сторону собаки — будто вспышка гнева. Многие владельцы сразу решают: между питомцами — непримиримая вражда. Но на самом деле всё куда тоньше. Шипение — это не атака. Это язык границ. И он вполне может быть услышан — если правильно его понять.

Кошка шипит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка шипит

"Остановись": что говорит кошка

Первое, что стоит запомнить: шипение — это сигнал, а не нападение.
Чаще всего кошка шипит, когда:

  • собака нарушает её личное пространство,

  • ведёт себя слишком навязчиво,

  • подкрадывается неожиданно.

Кошка таким образом не хочет драки — она, наоборот, пытается её избежать. Это предупреждение, особенно для пса, который может не считывать тонкие сигналы — взгляд, хвост, уши.

Маска угрозы — из страха

Шипение может быть проявлением сильного испуга, особенно если кошка сталкивается с крупной или незнакомой собакой.
Она:

  • выгибает спину,

  • топорщит шерсть,

  • шипит,
    — всё это нужно, чтобы казаться больше и опаснее.

Эта поза — оборонительная, а не агрессивная. Кошка хочет, чтобы её оставили в покое.

Ресурсы и ревность

Иногда шипение — это защита того, что кошка считает своим:

  • еда,

  • любимый плед,

  • игрушка,

  • подоконник.

Когда собака посягает на "святое", кошка может предупредить: "Отойди, это моё".

Загнана в угол

Если у кошки нет пути к отступлению, шипение становится последним предупреждением. За ним уже могут последовать когти.

Это её способ сказать: "Я не хочу драться, но буду, если вынудят".

Иногда шипит на всех подряд

Кошка может шипеть даже на хозяина — если испугана, раздражена или перенапряжена.
Также возможно "превентивное" шипение — реакция на плохой прошлый опыт. Животное заранее показывает, что предпочитает держаться подальше.

Собаки умеют понимать

Хорошо воспитанная собака обычно быстро учится понимать шипение как стоп-сигнал. Она останавливается, отворачивается или уходит — и это первый шаг к нормальному сосуществию.

Не наказывать, а разбираться

Важно: не ругайте кошку за шипение. Это не "вредность" и не "злоба". Это основной способ выразить тревогу или дискомфорт. Лучше понаблюдать:

  • что вызывает стресс,

  • можно ли развести животных по зонам,

  • как снизить уровень тревожности.

Это — начало диалога

Шипение — это не война, а начало общения. Со временем, при уважении к границам, оно сходит на нет. И кошка, и собака учатся друг друга понимать. А человек — быть настоящим посредником в этом "переводе".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.