Без навигатора, еды и помощи: как кошка может пройти сотни километров домой

Запахи, звуки и визуальные ориентиры помогают кошкам возвращаться домой
3:05
Зоосфера

Каждый раз, когда потерянная кошка возвращается домой с другого конца города — это как маленькое чудо. Особенно если её никто не искал, не звал, а она вдруг появляется на пороге, будто никуда и не уходила. Откуда она знала, куда идти? Почему не сбилась с пути? На эти вопросы наука до сих пор не даёт чёткого ответа.

Оса жалит кота в нос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оса жалит кота в нос

Компас внутри

Одна из самых любопытных теорий — у кошек может быть встроенный магнитный компас. Некоторые биологи считают, что животные чувствуют линии магнитного поля Земли, как птицы во время миграции. Эта способность, возможно, врождённая и не зависит от обучения.

Память на запахи и звуки

Кошки — настоящие мастера обоняния. Им не нужен навигатор: запахи родного двора, стены, подъезда, даже земли во дворе — всё это формирует в их памяти уникальную "карту".

То же касается звуков. Шум определённой улицы, звон дверцы подъезда, лай соседской собаки — всё откладывается в их навигационной системе.

Звёзды, солнце и ориентиры

Некоторые учёные не исключают, что кошки могут ориентироваться по солнцу или звёздам, как это делают перелётные птицы. Возможно, эта способность сохранилась от диких предков и просто не утрачена.

В знакомой местности кошки часто полагаются на визуальные ориентиры: заборы, кусты, маршруты прогулок. Это объясняет, почему они так уверенно возвращаются с дачи или соседней улицы.

Но как объяснить невозможное

И всё же случаются истории, когда кошка преодолевает десятки или даже сотни километров по незнакомой территории. Без карты, без компаса, без сопровождающих — и выходит прямо к нужной двери. Как?

Здесь вступают в игру менее объяснимые вещи. Интуиция, генетическая память, животная целеустремлённость — термины, за которыми стоит: "Мы не знаем точно".

Дом зовёт

Владельцы животных, столкнувшиеся с подобными историями, отмечают: у питомца появляется необычная сосредоточенность. Он не отвлекается, не играет, не развлекается в пути — он идёт. Просто идёт домой.

Время и расстояние, кажется, теряют значение. Будто животное движется не по карте, а о внутреннему зову, который игнорировать невозможно.

Пока учёные спорят…

Полностью разгадать загадку кошачьей навигации пока не удалось. У каждого случая — свои детали, у каждого животного — своя история. Но факт остаётся фактом: кошки умеют возвращаться домой, несмотря на всё.

А владельцам остаётся только восхищаться — и не забывать о практических мерах. Микрочип, адресник на ошейнике, актуальные фото — всё это повышает шансы на счастливое воссоединение, если вдруг пушистый путешественник решит уйти в путь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
