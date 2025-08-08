Киты массово умирают от голода: океан подаёт последний сигнал

Глобальное потепление стало причиной массовой гибели китов — данные NOAA

На тихоокеанском побережье Северной Америки — тревожная картина. Раз за разом волны выносят на берег мёртвых китов. За последние годы счёт идёт на сотни, и главная причина их гибели — не аварии, не рыбацкие сети, а… пустые желудки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кит

Молчаливый признак беды

"Мы видим больных животных, рост смертности и признаки того, что ситуация ухудшается, а не улучшается", — говорит Майкл Мильштейн из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Эти слова подтверждаются цифрами. С 2018 года на побережьях США нашли более 690 выброшенных на берег серых китов. И это не предел: только за 2025 год исследователи обнаруживали новые туши каждые несколько дней. В штате Вашингтон — шесть случаев, один из них — взрослая самка на полуострове Лонг-Бич.

Но беда не знает границ. В мексиканских водах, в лагунах Нижней Калифорнии, этой зимой нашли ещё более 80 мёртвых животных. Особенно пугает другое: резко сократилось количество новорождённых детёнышей.

Проблема глубже, чем кажется

Киты ежегодно совершают грандиозное путешествие. Осенью они покидают холодные арктические воды и плывут на юг, преодолевая около 20 тысяч километров. Там, в тёплых водах, они кормятся, размножаются и выращивают потомство.

Но привычный цикл нарушается. Питающиеся мелкими рачками, которые обитают в донном иле, киты всё чаще не могут найти себе пропитание. Их организм истощается в дороге, многие не доживают до финиша.

Учёные из журнала PLOS изучили 61 тушу. Выяснилось, что:

16 китов умерли от истощения;

11 столкнулись с кораблями;

2 запутались в пластиковом мусоре;

1 погиб в рыболовных сетях.

Большинство — от голода.

Виновник — глобальное потепление

Корень проблемы — в таянии арктических льдов. Потепление разрушает подводную экосистему, уничтожая водоросли, мелких рыб и ракообразных. А значит, исчезает пища для тех, кто стоит выше в пищевой цепи — для китов.

Когда ледяной покров уходит, экосистема лишается опоры. Всё меньше пищи — всё больше погибших китов. И если температура продолжит расти, трагические выбросы станут нормой.

Природа кричит — слышим ли мы

Гибель китов — это не просто бедствие морской фауны. Это сигнал. Природа предупреждает: нарушенное равновесие в океане ударит по всем нам. Эти животные — как барометры глобальных перемен, и их массовая гибель предсказывает нелёгкое будущее.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

