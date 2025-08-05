Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинство современных турбомоторов работают на АИ-92 и АИ-95
Незлобин о жизни в США: что на самом деле интересует американцев в России
Натуральный уход за волосами: как использовать лимон, чай и огурец после мытья
Режим самоочистки стиральной машины устранит запах и плесень без химии
Гости не хотят уезжать: как отели ОАЭ завлекают отдыхающих
Почему компост перестаёт разлагаться и как это исправить — объясняют агрономы
Экономика Германии под ударом? Чего ждать после сделки США и Европы
Как поза во время сна и подушка могут ускорить появление морщин — дерматологи объяснили механизм
Нужно ли поднимать тяжести, чтобы нарастить мышечную массу?

Хотели преданного компаньона, а получили хаос на четырёх лапах? Возможно, вы допустили эти 5 ошибок

Кинологи назвали 5 типичных ошибок при воспитании собак
3:15
Зоосфера

Кажется, информации о правильном воспитании собак сегодня хоть отбавляй. Но, как ни странно, многие владельцы продолжают наступать на одни и те же грабли. Кто-то слепо следует сомнительным советам из интернета, кто-то по-прежнему руководствуется методами "прошлого века".

Ошибки в воспитании собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ошибки в воспитании собак

Если хотите, чтобы ваш питомец вырос послушным, здоровым и психологически устойчивым, вот каких ошибок стоит избегать в первую очередь.

1. "Он же маленький, зачем его воспитывать?"

Одна из самых опасных иллюзий — думать, что собаки маленьких пород не нуждаются в воспитании. Между тем, именно миниатюрные псы часто проявляют агрессию: бросаются на прохожих, рычат на других собак, кусаются.

Причина проста — отсутствие границ и дрессировки. Размер — не повод расслабляться. Любая собака нуждается в чётких правилах и вашем внимании.

2. Игнорирование генетики: "Щенок — как чистый лист"

Не все будущие владельцы собак задумываются о том, что наследственность — важнейший фактор. Некоторые полагаются исключительно на заверения заводчика: "у родителей отличный характер, болезней нет".

На самом деле, стоит запросить документы, узнать о здоровье родителей и даже понаблюдать за ними. Если мама или папа склонны к доминантному поведению или агрессии — есть шанс, что щенок унаследует эти черты. Не игнорируйте сигналы.

3. Дрессировка по принципу "за вкусняшку"

Поощрение лакомством — метод рабочий, но далеко не единственный. Проблема в том, что при одностороннем подходе собака учится выполнять команды исключительно ради еды. А если вкусняшки нет?

Добавляйте разнообразие: голосовая похвала, игрушки, совместная игра, тактильный контакт. Воспитание должно быть гибким и поощрять разные формы взаимодействия.

4. Социализация? Нет, не слышали

Ограничивать собаку в общении с другими животными — значит формировать замкнутого и напряжённого питомца. Некоторые владельцы боятся драк, заражений, конфликтов, и полностью изолируют собаку от сородичей.

Если нет серьёзных медицинских противопоказаний, обязательно организуйте безопасные встречи и прогулки. Умение общаться с другими — важнейший навык, особенно в городских условиях.

5. Один хозяин на всю жизнь

Идея, что у собаки должен быть один единственный "вожак", звучит красиво, но чревата серьёзными проблемами. Что, если этот человек уедет в отпуск или заболеет?

Гораздо разумнее включать всех членов семьи в процесс воспитания. Тогда собака будет слушаться каждого и чувствовать себя комфортно с любым из близких.

Правильное воспитание — это не жёсткие команды и строгие правила, а понимание особенностей породы, характера и потребностей конкретного животного. Начните с того, чтобы избегать этих пяти типичных ошибок, и вы удивитесь, как изменится поведение вашего питомца.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Домашние животные
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства Аудио 
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице
Домашние животные
Спасённая собака Тор нашла дом после визита в роскошный отель на Ибице Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Нужно ли поднимать тяжести, чтобы нарастить мышечную массу?
Марго Робби может сыграть в ремейке фильма Тима Бёртона Атака 50-футовой женщины
Избыток сахара в рационе ускоряет старение кожи и суставов — сообщают врачи
Уклы Кая на Зилиме признана одной из главных природных достопримечательностей Башкирии
Передние ножки дивана и кресел должны стоять на ковре — правило дизайнеров
Как кошки показывают привязанность к человеку: объяснение зоопсихологов
Яндекс выплатит дивиденды: определён последний день покупки акций
Новое исследование: мозг и кишечник связаны мгновенным каналом связи
Агрономы рекомендуют удалять плоды с картофеля после цветения для увеличения урожая
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.