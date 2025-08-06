Лишь раз в году океан оживает так: редкое зрелище, за которым гонятся дайверы со всего мира

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Миграция сардин в Южной Африке достигает 7 километров в длину
4:01
Зоосфера

Каждый год вдоль побережья Южной Африки происходит зрелище, которое соперничает с миграцией антилоп гну по масштабам, но остаётся малоизвестным из‑за того, что разворачивается в основном под водой. Речь идёт о великом "ходе сардин" — гигантской миграции, привлекающей тысячи морских хищников и тысячи людей, мечтающих увидеть это своими глазами.

Миграция сардин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миграция сардин

Что такое набег сардин

Южноафриканские сардины — небольшие серебристые рыбы семейства сельдевых длиной до 25 см. Каждую южную зиму, примерно в июне, они перемещаются гигантскими косяками из прибрежных вод Кейптауна к Дурбану. Вместе с ними движется целая армия охотников: акулы, дельфины, морские котики, морские птицы и киты.

Путь начинается в прохладных водах отмели Агульяс, недалеко от южной оконечности континента. Здесь в феврале-марте сардины нерестятся, после чего течение уносит икру и личинок к богатым планктоном районам западного побережья. Достигнув зрелости через два года, взрослые рыбы начинают обратное путешествие — на восток и далее вдоль восточного побережья, следуя за холодными течениями.

Почему они идут

Учёные до сих пор не знают, зачем сардины совершают эту опасную миграцию, которая для многих оказывается последней. Предпочитая холодные воды, они упираются в тёплое течение Агульяс, движущееся с юга, и оказываются в температурной ловушке. Часть, возможно, уходит на юг через глубины, но большинство погибает.

Масштабы подводного шествия

В удачные годы мегастая может растянуться на 7 км в длину, 1,5 км в ширину и до 30 м в глубину. Это настоящий движущийся мир, за которым начинается подводная охота невиданного размаха.

Первыми признаки миграции замечают капские олуши, но вскоре к ним присоединяются обыкновенные дельфины. Сардины защищаются синхронными разворотами, из‑за которых косяк то темнеет, то сверкает серебром. Дельфины разрушают строй, окружая косяки пузырьковыми "завесами" и загоняя их к поверхности, формируя так называемые "приманочные шары".

В считаные минуты в охоту включаются медные акулы, капские морские котики, а с воздуха пикируют десятки тысяч олуш. Всё это длится не более 20 минут, а кульминацией часто становится прыжок кита Брайда с разинутой пастью, заглатывающего вместе с водой тысячи рыб.

Роль миграции в экосистеме

Для выживших сардин дорога вперёд трудна — по мере приближения к Дурбану заканчивается зона холодного апвеллинга, и рыбы исчезают. Сезонный ход сардин поддерживает целые пищевые цепочки, от морских хищников до людей, и потому вылов не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Где увидеть ход сардин

Лучшие места наблюдения в Восточном Кейпе и окрестностях:

  • Кофейная бухта — лодки уходят к сардинам от устья реки Мдумби.

  • Гкеберха (Порт‑Элизабет) — крупный порт и удобная база для выхода в море.

  • Порт‑Сент‑Джонс — пик сезона здесь приходится на конец июня — начало июля.

  • Мботи — северная точка маршрута, куда стаи заходят в июне-июле.

  • Восточный Лондон — стартовая точка раннего этапа миграции в начале июня.

Набег сардин — это не только рыбалка, но и уникальное природное явление, в котором участвуют тысячи хищников и миллионы рыб. Это часть хрупкой морской экосистемы, зависящей от температур, течений и природных ритмов. И для тех, кто хоть раз увидит это своими глазами, он останется одним из величайших зрелищ дикой природы на планете.

Уточнения

Да́йвинг — подводное плавание со специальным снаряжением.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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