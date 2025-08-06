Лишь раз в году океан оживает так: редкое зрелище, за которым гонятся дайверы со всего мира

Каждый год вдоль побережья Южной Африки происходит зрелище, которое соперничает с миграцией антилоп гну по масштабам, но остаётся малоизвестным из‑за того, что разворачивается в основном под водой. Речь идёт о великом "ходе сардин" — гигантской миграции, привлекающей тысячи морских хищников и тысячи людей, мечтающих увидеть это своими глазами.
Южноафриканские сардины — небольшие серебристые рыбы семейства сельдевых длиной до 25 см. Каждую южную зиму, примерно в июне, они перемещаются гигантскими косяками из прибрежных вод Кейптауна к Дурбану. Вместе с ними движется целая армия охотников: акулы, дельфины, морские котики, морские птицы и киты.
Путь начинается в прохладных водах отмели Агульяс, недалеко от южной оконечности континента. Здесь в феврале-марте сардины нерестятся, после чего течение уносит икру и личинок к богатым планктоном районам западного побережья. Достигнув зрелости через два года, взрослые рыбы начинают обратное путешествие — на восток и далее вдоль восточного побережья, следуя за холодными течениями.
Учёные до сих пор не знают, зачем сардины совершают эту опасную миграцию, которая для многих оказывается последней. Предпочитая холодные воды, они упираются в тёплое течение Агульяс, движущееся с юга, и оказываются в температурной ловушке. Часть, возможно, уходит на юг через глубины, но большинство погибает.
В удачные годы мегастая может растянуться на 7 км в длину, 1,5 км в ширину и до 30 м в глубину. Это настоящий движущийся мир, за которым начинается подводная охота невиданного размаха.
Первыми признаки миграции замечают капские олуши, но вскоре к ним присоединяются обыкновенные дельфины. Сардины защищаются синхронными разворотами, из‑за которых косяк то темнеет, то сверкает серебром. Дельфины разрушают строй, окружая косяки пузырьковыми "завесами" и загоняя их к поверхности, формируя так называемые "приманочные шары".
В считаные минуты в охоту включаются медные акулы, капские морские котики, а с воздуха пикируют десятки тысяч олуш. Всё это длится не более 20 минут, а кульминацией часто становится прыжок кита Брайда с разинутой пастью, заглатывающего вместе с водой тысячи рыб.
Для выживших сардин дорога вперёд трудна — по мере приближения к Дурбану заканчивается зона холодного апвеллинга, и рыбы исчезают. Сезонный ход сардин поддерживает целые пищевые цепочки, от морских хищников до людей, и потому вылов не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
Лучшие места наблюдения в Восточном Кейпе и окрестностях:
Кофейная бухта — лодки уходят к сардинам от устья реки Мдумби.
Гкеберха (Порт‑Элизабет) — крупный порт и удобная база для выхода в море.
Порт‑Сент‑Джонс — пик сезона здесь приходится на конец июня — начало июля.
Мботи — северная точка маршрута, куда стаи заходят в июне-июле.
Восточный Лондон — стартовая точка раннего этапа миграции в начале июня.
Набег сардин — это не только рыбалка, но и уникальное природное явление, в котором участвуют тысячи хищников и миллионы рыб. Это часть хрупкой морской экосистемы, зависящей от температур, течений и природных ритмов. И для тех, кто хоть раз увидит это своими глазами, он останется одним из величайших зрелищ дикой природы на планете.
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