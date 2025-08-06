Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей

Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Волк веками вызывает у человека страх и восхищение. Его представляют как безжалостного хищника, нападающего на добычу с молниеносной хваткой. Но способен ли он нападать на людей так же, как на оленя или кабана? Разберёмся, где заканчивается миф и начинается реальность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Волк в лесу

Волков становится меньше

За последние столетия численность волков в дикой природе снизилась из‑за сокращения естественных мест обитания. Хотя исчезновение им не грозит, популяции во многих странах стали значительно меньше. В ряде государств волк получил статус охраняемого вида.

При этом разрешены меры для защиты сельского хозяйства: волков, нападающих на стада, отпугивают или даже уничтожают. В Европе их реинтродукция началась, когда вид оказался на грани исчезновения в некоторых регионах.

Волк и человек: сложная история

В разные времена волка то почитали, то считали опасным вредителем. Ещё в доисторическую эпоху человек одомашнил его, дав начало подвиду — собаке.

Современные исследования показывают: человек не входит в число обычных жертв волков. Нападения случаются в результате провокаций или испуга. Однако в редких случаях, когда звери утрачивают страх перед людьми, возможны и хищнические атаки — с укусами, попытками утащить жертву и, в некоторых случаях, поеданием.

Чаще всего нападения происходят летом, с июня по август, когда пастбища полны скота, а в лесах много туристов. В группе риска — дети и женщины. Индийские волки, например, известны так называемыми "кражами детей", нападая на малышей в конце дня.

Почему волки нападают на людей

Исследования показывают, что нападения всегда имеют конкретные причины.

Бешенство

Хотя волки редко болеют, вирус передают собаки, лисы и шакалы. Бешеные животные особенно опасны, так как нападают агрессивно и могут заразить. Во Франции случаев бешенства у волков не фиксировали с 2001 года.

Привыкание к человеку

В Северной Америке близость жилья к местам обитания волков привела к утрате страха. Они начинают воспринимать поселения как источник пищи — так же, как медведи. В Северной Европе нападения совершали сбежавшие из неволи гибриды волка и собаки: они не боятся людей, но сохраняют охотничьи инстинкты.

Провокация

Волки защищают себя, свою территорию и потомство. Самка с детёнышами или зверь, оказавшийся в ловушке, может укусить человека, даже если он пытается помочь.

Голод

Разрушение среды обитания и конкуренция за добычу с человеком вынуждают волков искать лёгкие источники пищи — домашний скот. Если на пути оказывается человек, особенно при сильном голоде, нападение возможно.

Как снизить риск столкновения

Волки живут стаями и нуждаются в больших территориях с доступом к воде и пище. Когда человек вторгается в их среду и охотится на ту же добычу, конфликты неизбежны. Чтобы свести риск к минимуму, важно уважать границы и сохранять дистанцию. Если волкам хватает ресурсов вдали от людей, у них не будет причин приближаться к нашим поселениям. Гармония возможна только при взаимном уважении территорий.

Уточнения

Волк — вид хищных млекопитающих из семейства псовых. Наряду с койотом, обыкновенным шакалом и ещё несколькими видами составляет род волков.

