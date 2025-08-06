10 000 раз за день: странная привычка пингвинов, которую люди бы не пережили

Пингвины спят до 10 000 раз в день по 4 секунды — данные исследования

4:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте, что вы засыпаете и просыпаетесь десятки раз в минуту — и так целый день. Для человека это кажется невозможным, а вот для яремного пингвина — обычная жизнь. Этот неуклюжий обитатель Антарктики установил удивительный рекорд по количеству "микроснов" и заставил учёных пересмотреть представления о том, каким может быть сон у животных.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Зачем пингвину спать так часто

Пингвины тратят огромное количество энергии и не могут позволить себе долгий отдых. Вместо одного продолжительного сна они делают ставку на частые короткие паузы. Такие мини-дремоты помогают восстанавливать силы, чтобы снова охотиться, уходить от хищников, выживать в ледяной воде и заботиться о потомстве.

Жизнь в суровой среде требует постоянной готовности к действию. При гнездовании самцы и самки по очереди охраняют кладку: один остаётся у гнезда, защищая яйца от хищных птиц, другой отправляется за кормом на несколько дней. Даже во время отдыха нужно оставаться настороже.

Рекорд в мире сна

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что яремные пингвины (Pygoscelis antarcticus), живущие на островах Южной Атлантики и Антарктическом полуострове, спят в среднем по 3,91 секунды за раз. В сумме за сутки набегает около 11 часов сна, но он распределён на примерно 10 000 эпизодов.

Такой фрагментарный ритм объясняется двумя факторами.

Первый — опасность со стороны хищников.

Второй — жизнь в шумной колонии.

Особенно тяжело родителям, обитающим в центре группы: постоянный шум и толкотня мешают отдыхать. Те, кто спит на краю колонии, получают больше непрерывного сна.

Короткие дремоты позволяют не только быстро восстанавливаться, но и не терять бдительности, наблюдая за птенцами, которые легко могут потеряться в суете.

Может ли такой сон быть полезным

Для человека сон, прерываемый каждую минуту, был бы разрушителен. Медики предупреждают: частые пробуждения ухудшают память, снижают концентрацию и могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Однако у пингвинов такой режим, похоже, не наносит вреда. Более того, он обеспечивает их выживание. Популяция яремных пингвинов сегодня насчитывает более восьми миллионов гнездящихся пар. Это значит, что их необычная стратегия сна работает.

Открытие ставит под сомнение прежние убеждения о том, что фрагментарный сон обязательно ухудшает его качество. Для этих птиц он стал эффективным способом адаптации к сложным условиям.

Как удалось раскрыть секрет

Разгадать феномен помогло современное оборудование. Инженеры создали миниатюрный полисомнограф — устройство размером всего два квадратных сантиметра, которое регистрирует мозговую, сердечную, мышечную и глазную активность, словно портативная клиника сна.

В декабре 2019 года такие приборы закрепили на 14 пингвинах колонии острова Кинг-Джордж. С их помощью учёные зафиксировали электрическую активность мозга и мышц шеи, что позволило точно определить продолжительность и частоту сна.

В мире птиц нередко встречаются виды, предпочитающие короткий сон, но яремный пингвин побил все рекорды. Его пример напоминает: в природе нет единого стандарта отдыха, а механизмы сна у животных ещё далеки от полного изучения. Фрагментарный сон — не просто любопытный факт, а показатель того, насколько разнообразными и гибкими могут быть адаптационные стратегии живых существ.

Уточнения

Пингви́ны — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных. В него включают 18 современных видов. Все представители этого семейства быстро плавают и ныряют.

