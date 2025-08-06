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Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты

Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
5:00
Зоосфера

В тёплых видеороликах выдры держатся за лапки, чтобы не уплыть друг от друга, спят на спине, зажимая в лапах ракушку, и ласково играют с детёнышами. С их мокрыми мордочками, блестящей шерстью и большими тёмными глазами они кажутся героями добрых сказок. В социальных сетях кадры с малышами выдры вызывают восторг и умиление. Но за этой милой картинкой скрывается совсем иная реальность: выдры способны на агрессию, насилие и жестокие убийства.

Малокоготная выдра на берегу реки в Непале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малокоготная выдра на берегу реки в Непале

От плюшевого символа к хищнику

В мире существует 13 видов выдр, обитающих в пресных и морских водах. Самая известная — морская выдра (Enhydra lutris), живущая на побережьях северной части Тихого океана — от Японии до Калифорнии. Она вырастает до 1,5 метра и весит до 30 килограммов. Умение спать, завернувшись в водоросли, использование камней как инструментов и неловкая походка на суше делают её любимицей зрителей.

В Европе чаще встречается речная выдра (Lutra lutra), живущая в реках, озёрах и болотах. Она трогательно заботится о потомстве: носит малышей на животе или прячет их на спине, пока ныряет. Статус охраняемого вида и роль индикатора здоровья экосистем укрепили образ выдры как символа природы.

Машина для охоты

Под внешностью пушистого зверька скрывается отточенный механизм для охоты. Перепончатые лапы, чувствительные усы и хороший подводный обзор превращают выдру в грозного хищника. Морская выдра питается рыбой, моллюсками, морскими ежами, ракообразными, лягушками, птицами и даже мелкими млекопитающими.

Во время охоты она переворачивает камни, вылавливает крабов, расщепляет раковины когтями и острыми зубами. Если добыча сопротивляется — трясёт, давит или кусает её. Учёные наблюдали, как выдры ощипывали живых утят перед тем, как съесть. Порой они убивают значительно больше, чем могут съесть, например детёнышей тюленей, которых часто оставляют нетронутыми.

Тёмная сторона спаривания

Самая жестокая сторона жизни выдр проявляется в период размножения. Самец, желающий спариться, хватает самку за шею и удерживает её под водой. Укусы бывают настолько сильными, что оставляют глубокие раны, а иногда лишают самку возможности дышать, приводя к её гибели.

В 2010 году биологи, работавшие в заливе Монтерей (Калифорния), сообщили об уникальном и пугающем поведении: взрослые самцы морских выдр нападали на новорождённых тюленей, спаривались с ними и убивали. Такие случаи "межвидовой сексуальной агрессии” редки в животном мире. Иногда труп детёныша выдры удерживали несколько дней, повторно совокупляясь с ним или поднимая на поверхность, словно игрушку.

Насилие среди сородичей

Агрессия выдр не ограничивается охотой и спариванием. У некоторых видов, например у гигантской южноамериканской выдры (Pteronura brasiliensis), жизнь в группе сопровождается жёсткими конфликтами. В брачный сезон самцы устраивают драки с укусами и царапинами, а схватки за территорию иногда заканчиваются смертельно.

Известны и случаи детоубийства: самцы убивают детёнышей конкурирующих самок, чтобы те вновь стали готовы к спариванию. Подобная стратегия встречается и у львов или дельфинов. Даже игры молодняка могут быть опасны: иногда в них в качестве "тренировочной добычи” используют живую рыбу или других детёнышей, что нередко заканчивается смертью.

Почему столько жестокости

В действиях выдр нет человеческого садизма. Их агрессия объясняется биологией: контроль над самкой во время спаривания или устранение потомства соперника повышает шансы на продолжение своей линии.

Ещё один фактор — избирательность информации. СМИ долго показывали лишь трогательные моменты из жизни выдр, а мрачные сцены оставались в научных публикациях. Лишь с ростом числа полевых исследований эта скрытая сторона стала известна широкой публике.

Выдра кажется нам мягкой и дружелюбной, и мы склонны приписывать ей человеческие качества. Но дикая природа живёт по законам выживания и размножения, где нет места сентиментам. Выдра — не символ доброты и не олицетворение зла, а животное, в котором уживаются нежность и жестокость. Она лишь напоминает нам, что природа никогда не бывает такой, какой мы хотели бы её видеть.

Уточнения

Взгляд — направленность глаз на кого-либо, что-либо.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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