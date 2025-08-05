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Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место

Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
2:01
Зоосфера

На первый взгляд кажется, что электрические скаты рядом с огромными акулами — это рецепт для катастрофы. Но реальность оказалась совсем другой. Учёные наконец получили видео, которое объясняет, почему скаты у берегов Гваделупы так спокойно ведут себя рядом с одними из самых опасных морских хищников.

Скат
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скат

Камеры на акулах раскрыли неожиданное

Команда исследователей из Международного университета Флориды вовсе не собиралась изучать скатов. Изначально цель проекта была в другом: на белых акул устанавливали камеры, чтобы лучше понять их охотничье поведение. Но отснятые материалы принесли неожиданное открытие.

Электрический отпор хищникам

На кадрах видно, как скаты не просто выживают рядом с акулами, а буквально отгоняют их с помощью электрических разрядов. Причём эти импульсы настолько мощные, что могут не только отпугнуть, но и временно оглушить или даже убить акулу.

«Это открытие подчёркивает, насколько разнообразны и эффективны могут быть защитные механизмы у морских животных», — говорит ведущий автор исследования, морской биолог Яннис Папастаматиу.

Защита скатов

Скаты используют специализированные электрические органы, с помощью которых генерируют разряды до 50 вольт. Как только акула приближается, скат выпускает короткий, но сильный импульс — и хищник тут же ретируется.

Несмотря на то что большинство подобных стратегий редко срабатывают против крупных хищников, электрические скаты являются исключением.

Это важно

Это поведение не только впечатляет, но и даёт повод взглянуть на этих рыб под другим углом: как на настоящих мастеров самообороны в морском мире. Открытие также подчёркивает важную роль скатов в морской экосистеме. Исследователи уверены: теперь у нас есть ещё больше причин для того, чтобы изучать этих уникальных существ.

Уточнения

Скаты — надотряд пластиножаберных хрящевых рыб.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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