Из реки вытащили существо, которое раньше видели только в легендах: улов, который не забыть

В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В индийском штате Одиша рыбаки поймали настоящего гиганта — сома-дьявола, вес которого составил целых 170 килограммов. Событие произошло на реке Брахмани, вблизи города Каниха. Чтобы извлечь такого исполина из воды, понадобилась слаженная работа пяти человек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огромный сом-дьявол

Паводок помог — вода открыла свои тайны

"Это стало возможным благодаря резкому подъёму уровня воды. После открытия сливных шлюзов на плотине Ренгали начался паводок, и водохранилище буквально ожило», — рассказали местные жители.

Внезапный подъём воды вывел рыбу из привычных укрытий. Это дало шанс рыбакам выловить такого редкого и огромного хищника. Теперь все надеются, что природные условия позволят поймать ещё несколько подобных особей.

Сомы-дьяволы

Сомы-дьяволы, известные также как гунчи (Bagarius yarrelli), — это крупные хищные пресноводные рыбы, обитающие в реках Индии, Непала и Бангладеш. Их длина может превышать два метра. В рацион входят в основном рыбы и креветки, а предпочтительная среда — быстрое течение и укрытия между валунами.

Опасность

Гунчи окружены множеством слухов и легенд. Некоторые приписывают им нападения на людей. Известны случаи:

В 1998 году в Индии пропали два человека

В 2007 году — ещё двое в Непале

По неподтверждённым данным, за этими инцидентами могла стоять агрессивная рыба весом около 90 кг. Однако официальных подтверждений этим историям нет.

Уточнения

Обыкнове́нный сом — крупная бесчешуйчатая пресноводная рыба семейства сомовых (Siluridae).

