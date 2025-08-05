Из реки вытащили существо, которое раньше видели только в легендах: улов, который не забыть

В индийском штате Одиша рыбаки поймали настоящего гиганта — сома-дьявола, вес которого составил целых 170 килограммов. Событие произошло на реке Брахмани, вблизи города Каниха. Чтобы извлечь такого исполина из воды, понадобилась слаженная работа пяти человек.
"Это стало возможным благодаря резкому подъёму уровня воды. После открытия сливных шлюзов на плотине Ренгали начался паводок, и водохранилище буквально ожило», — рассказали местные жители.
Внезапный подъём воды вывел рыбу из привычных укрытий. Это дало шанс рыбакам выловить такого редкого и огромного хищника. Теперь все надеются, что природные условия позволят поймать ещё несколько подобных особей.
Сомы-дьяволы, известные также как гунчи (Bagarius yarrelli), — это крупные хищные пресноводные рыбы, обитающие в реках Индии, Непала и Бангладеш. Их длина может превышать два метра. В рацион входят в основном рыбы и креветки, а предпочтительная среда — быстрое течение и укрытия между валунами.
Гунчи окружены множеством слухов и легенд. Некоторые приписывают им нападения на людей. Известны случаи:
По неподтверждённым данным, за этими инцидентами могла стоять агрессивная рыба весом около 90 кг. Однако официальных подтверждений этим историям нет.
Обыкнове́нный сом — крупная бесчешуйчатая пресноводная рыба семейства сомовых (Siluridae).
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