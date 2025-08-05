Любовь, которая калечит: чем хозяева травят своих питомцев, даже не подозревая об этом

Жевательная резинка вызывает резкое падение сахара и смерть у собак — данные ветеринаров

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы уверены, что заботитесь о своём питомце правильно? Возможно, именно вы — без всякого злого умысла — каждый день ставите его здоровье под угрозу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака и еда

Многие продукты, которые кажутся нам абсолютно безопасными, на самом деле могут привести к тяжёлым последствиям — вплоть до смерти собаки. И это не преувеличение.

Виноград и изюм: сладость со смертельным итогом

Даже 2-3 ягоды винограда или изюма могут вызвать острую почечную недостаточность. У некоторых собак реакция настолько стремительная, что счёт идёт на часы.

Шоколад: яд, замаскированный под лакомство

Для нас это вкусное угощение, а для собаки — токсин. Всё дело в теобромине, который собачий организм не способен переработать.

Даже маленький кусочек может вызвать:

тахикардию,

судороги,

отравление,

и даже летальный исход.

Лук и чеснок: тихие разрушители крови

Часто добавляемые в домашний корм "для аромата", лук и чеснок — настоящие враги эритроцитов. Они разрушают красные кровяные тельца, что приводит к анемии. Особенно опасны в сушёном или порошкообразном виде — ведь так их проще "не заметить".

Авокадо: модный фрукт с побочным эффектом

Даже полезный для людей авокадо может быть токсичным для собак.

Он содержит персин, вызывающий:

рвоту,

диарею,

слабость.

Печень животного страдает даже от небольших доз.

Варёные кости: не надёжная пища, а орудие пыток

После термической обработки кости становятся хрупкими и раскалываются на острые осколки.

Они могут:

застревать в горле,

рвать стенки желудка,

повреждать кишечник.

Никакой пользы — только риск.

Ксилит: сладкий убийца

Но самый опасный враг — ксилит, который прячется в:

жевательных резинках,

"диетических" батончиках,

безсахарных сладостях.

Для собаки даже микродоза может вызвать резкий выброс инсулина и гипогликемию. Итог — кома или смерть в течение нескольких часов.

Проверьте миску прямо сейчас

Может, вы уже подкармливаете питомца чем-то "вкусненьким", что на деле является бомбой замедленного действия.

Любовь — это не только ласка и прогулки. Это и ответственность за каждую крошку, которую вы даёте любимцу.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.



Ксилит — многоатомный спирт (пентанпентаол). Натуральный сахарозаменитель.[1]

