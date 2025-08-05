Любовь, которая калечит: чем хозяева травят своих питомцев, даже не подозревая об этом

Вы уверены, что заботитесь о своём питомце правильно? Возможно, именно вы — без всякого злого умысла — каждый день ставите его здоровье под угрозу.
Многие продукты, которые кажутся нам абсолютно безопасными, на самом деле могут привести к тяжёлым последствиям — вплоть до смерти собаки. И это не преувеличение.
Даже 2-3 ягоды винограда или изюма могут вызвать острую почечную недостаточность. У некоторых собак реакция настолько стремительная, что счёт идёт на часы.
Для нас это вкусное угощение, а для собаки — токсин. Всё дело в теобромине, который собачий организм не способен переработать.
Даже маленький кусочек может вызвать:
тахикардию,
судороги,
отравление,
и даже летальный исход.
Часто добавляемые в домашний корм "для аромата", лук и чеснок — настоящие враги эритроцитов. Они разрушают красные кровяные тельца, что приводит к анемии. Особенно опасны в сушёном или порошкообразном виде — ведь так их проще "не заметить".
Даже полезный для людей авокадо может быть токсичным для собак.
Он содержит персин, вызывающий:
рвоту,
диарею,
слабость.
Печень животного страдает даже от небольших доз.
После термической обработки кости становятся хрупкими и раскалываются на острые осколки.
Они могут:
застревать в горле,
рвать стенки желудка,
повреждать кишечник.
Никакой пользы — только риск.
Но самый опасный враг — ксилит, который прячется в:
жевательных резинках,
"диетических" батончиках,
безсахарных сладостях.
Для собаки даже микродоза может вызвать резкий выброс инсулина и гипогликемию. Итог — кома или смерть в течение нескольких часов.
Может, вы уже подкармливаете питомца чем-то "вкусненьким", что на деле является бомбой замедленного действия.
Любовь — это не только ласка и прогулки. Это и ответственность за каждую крошку, которую вы даёте любимцу.
Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.
Ксилит — многоатомный спирт (пентанпентаол). Натуральный сахарозаменитель.[1]
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