Доисторический монстр с клювом-гильотиной: кто пугает Африку уже миллионы лет

Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами

4:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эта гигантская болотная птица из Центральной Африки выглядит так, будто шагнула прямо из юрского периода. С устрашающим взглядом, массивным клювом и повадками хищника нильский клювокрыл вызывает мурашки у тех, кто его видел. Он охотится на рыб, змей, амфибий и даже молодых крокодилов. Но настоящая угроза для этой диковинной птицы — вовсе не зубастые рептилии, а человек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Строгий взгляд нильского клювокрыла

Беспощадный охотник африканских болот

Нильского клювокрыла можно встретить только в самых глухих, труднодоступных болотах Уганды, Южного Судана, Замбии и Руанды — по берегам Нила и его притоков. Рост этой птицы достигает полутора метров, а размах крыльев — до 2,3 метров. Но больше всего пугает её клюв: широкий, острый, похожий на топор.

"Это одинокий охотник, умеющий прятаться и наносить удар с молниеносной точностью. Его добычей становятся рыбы, земноводные, змеи и даже молодые крокодилы", — отмечают сотрудники зоопарка Pairi Daiza в Бельгии, где содержится один из редких представителей вида.

Клювокрыл терпелив и неподвижен, как статуя, когда выслеживает добычу. Но стоит жертве подойти ближе — и она попадает в ловушку, откуда нет выхода. Птица хватает цель одним точным ударом клюва и проглатывает её целиком.

Схватки между птенцами — естественный отбор

Этот вид отличается не только охотничьими навыками, но и жестокими семейными традициями. В гнезде обычно появляется два птенца, но выживает лишь один. Старший и более крепкий систематически вытесняет младшего, лишая его пищи и тепла.

Такой "естественный отбор" — суровая адаптация к жизни в среде, где еды мало, а конкуренция за ресурсы высока. Родители, неспособные прокормить сразу двух птенцов, наблюдают за этой борьбой без вмешательства. Победитель же может прожить до 35 лет в дикой природе и до 50 — в неволе.

Птица из прошлого, живущая на грани исчезновения

Уникальная внешность клювокрыла напоминает о доисторических временах: его хищный взгляд, острый клюв и почти динозавровая осанка делают его настоящим реликтом. Но несмотря на внушительные габариты и охотничьи навыки, он оказался беззащитным перед цивилизацией.

Сегодня в дикой природе насчитывается не более 5000 особей. Международный союз охраны природы (МСОП) включил нильского клювокрыла в список уязвимых видов. Причины — привычные: разрушение болот, загрязнение водоёмов и незаконная торговля.

"Даже крокодилы не представляют для этой птицы такой опасности, как человек", — подчёркивают в отчётах орнитологи Восточной Африки.

Желающие заполучить редкого хищника в частную коллекцию готовы платить крупные суммы, и это стимулирует браконьерство. Добавим к этому вырубку лесов, осушение болот и рост поселений — и становится ясно, что среда обитания клювокрыла буквально исчезает у него из-под лап.

Хищник, нуждающийся в защите

Парадоксален тот факт, что одно из самых опасных пернатых существ на планете сейчас нуждается в защите. Птица, способная сразиться с молодой рептилией и выжить в самых неприветливых уголках Африки, не может противостоять человеческой жадности и разрушению природы.

Будущее клювокрыла — в руках людей: от зоологических парков до природоохранных организаций. Только активная работа по сохранению среды обитания и борьба с незаконной торговлей может спасти этот удивительный вид от исчезновения. Иначе, как и динозавры, он останется только в учебниках и музеях.

Уточнения

Мо́нстр — фантастическое существо огромных размеров и/или необыкновенного строения.

