Кусает не от злости: щенок подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

Что делать, если щенок грызёт мебель и кусает людей — рекомендации специалистов

4:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Щенок в доме — это и радость, и настоящая проверка на терпение. Особенно когда он начинает кусать всё, что попадается ему на зуб — от мягкой игрушки до ваших пальцев. Это может показаться милым и безобидным в первые недели, но важно помнить: привычки, сформированные в щенячьем возрасте, остаются на всю жизнь. Если вовремя не скорректировать поведение, по мере взросления щенок превратится в собаку, укусы которой уже не будут вызывать умиления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Почему щенки так любят кусаться

Кусание — это естественный и абсолютно нормальный этап взросления. Щенки познают мир ртом, как младенцы. Через укусы они исследуют предметы, играют с однопометниками и обучаются базовым границам.

Есть и ещё один фактор — прорезывание зубов. В возрасте от 3 до 6 месяцев у щенка меняются молочные зубы, что вызывает дискомфорт. Чтобы облегчить боль, он начинает грызть всё подряд — от ножек стула до проводов. При этом щенок не отличает опасные предметы от безопасных, поэтому оставлять всё как есть — не вариант.

До какого возраста щенок продолжает кусаться

Если щенок периодически покусывает во время игры или при прорезывании зубов, это считается нормой до 6-7 месяцев. Однако если привычка не проходит после смены зубов, стоит насторожиться. Когда кусательное поведение сохраняется после семи месяцев, необходимо исключить медицинские причины — возможно, у щенка болят дёсны или зубы.

Если со здоровьем всё в порядке, но укусы продолжаются, скорее всего, дело в поведенческом факторе. В таком случае поможет работа с кинологом или бихевиористом.

Как отучить щенка кусать людей и вещи

Важно понимать: щенок не хочет причинить вред. Он просто не знает, что так делать нельзя. Наказывать, тем более физически, — не только бессмысленно, но и вредно. Лучше применить подход с положительным подкреплением.

Первое, что стоит попробовать — воспроизвести поведение, характерное для щенячьей стаи. Если вас укусили во время игры, издайте короткий высокий звук — это имитирует "вопль" другого щенка. Это сигнал: "Мне больно, прекрати". Затем прекратите взаимодействие на несколько секунд. Игнорирование — мощный инструмент обучения.

Потом предложите щенку альтернативу — жевательную игрушку. Как только он переключится и начнёт грызть её, похвалите или дайте лакомство. Это создаёт чёткую ассоциацию: игрушку — можно, руку — нельзя.

Этот метод прост, но требует повторения. Будьте последовательны: каждый раз, когда щенок кусается, повторяйте цикл — сигнал, пауза, альтернатива, похвала.

Что ещё поможет

Создайте дома безопасное пространство, где у щенка будет доступ к предметам, которые можно грызть. Игрушки из прочной резины, охлаждающие грызунки, канатики — всё это поможет перенаправить его активность.

Важно и то, сколько времени вы уделяете питомцу. Часто кусания — это признак скуки и нехватки внимания. Активные игры, прогулки, тренировки и обучение командам позволяют не только вырастить послушного пса, но и снизить уровень "разрушительной" энергии.

Не забывайте про социализацию. Общение с другими собаками помогает щенку понять границы поведения. Именно в стае он учится сдерживать укусы и понимать сигналы от сородичей.

Когда обращаться за помощью

Если вы перепробовали все методы, но щенок по-прежнему кусается, не откладывайте визит к специалисту. Сначала — к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины. Затем — к профессиональному кинологу или бихевиористу, который оценит поведение и подберёт эффективную программу коррекции.

Чем раньше вы начнёте, тем проще будет сформировать здоровые привычки. Ведь воспитание собаки начинается не с года, а с первых недель её жизни рядом с вами.

Уточнения

Злость — чувство сильного раздражения и враждебности, направленное на определённый объект или ситуацию.

